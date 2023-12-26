Ужасная атака «Ман Юнайтед» – в шести фактах

Мдааа.

Новости о покупке 25% акций клуба ненадолго отвлекли фанатов «МЮ» от проблем на поле. Возвращаемся в суровую реальность, где у «Юнайтед» всего 1 победа в 7 последних матчах.

Среди всех проблем Тен Хага особенно выделяется слабость команды в атаке.

«МЮ» не забивает четыре матча подряд

Три – в АПЛ, один – в Лиге чемпионов. Такая сухая серия – впервые за 31 год. Последний раз с этим сталкивались еще при Фергюсоне.

У форвардов и вингеров «МЮ» ужасная результативность

Вторая иллюстрация катастрофы – статистика голов и ассистов у игроков атаки.

Вроде не так плохо?

А если отбросить ЛЧ, кубки и оставить только АПЛ? Лучше этого не видеть.

У «МЮ» худшая реализация в лиге

Атакующие метрики «МЮ» находятся в диапазоне от середняка до дна АПЛ.

«МЮ» забил 18 голов после 257 ударов – в среднем 0,06 гола на каждый удар. Это худший (наравне с «Шеффилдом») результат в АПЛ. Для сравнения – у «Сити» на каждый удар приходится 0,14 гола. Разница ожидаемых и реальных голов – худшая в лиге. «МЮ» недобрал 9 голов.

Спонсоры плохой реализации – Хейлунд и Рэшфорд. На двоих они не реализовали 15 big chance. Явный голевой момент (clear cut chance/big chance) – «ситуация, в которой игрок при прочих равных должен забивать; как правило, выход один на один или удар с очень близкого расстояния». По количеству запоротых моментов Расмус пятый. Правда, у тех кто выше или рядом, есть голы.

Хейлунд не получает передач и вынужден играть в стиле Вегорста

Пока что Расмус действительно идет по графику Ваута – за полгода аренды тот ни разу не забил в АПЛ. Косплеить приходится и приемы голландца – в поисках мяча Расмус опускается в глубину. Например, делал так в ноябрьском матче с «Фулхэмом».

Датчанин вынужденно опускался за мячом к середине поля – а вот в центре штрафной у него ноль касаний. Почему? Возможный ответ 23 декабря появился в эфире BBC – на экран в студии вывели статистику передач Антони и Гарначо на Хейлунда. Набралось целых 11! В среднем одна передача за матч.

Партнеры Расмуса чаще выбирают удар, а не передачу на форварда. Основной нападающий «МЮ» занимает только шестое место в команде по количеству ударов. Совсем рядом опорник Каземиро, не игравший с 1 ноября.

«Хейлунд отлично двигается, команде нужно использовать его сильные качества, – объяснял Рио Фердинанд. – Но он недостаточно авторитетен, чтобы подойти к партнеру и сказать: «Дай мне мяч». Он пока не на уровне Руда ван Нистелроя – я видел, какие последствия были для игроков, которые в какой-то момент не пасовали на Руда». В Лиге чемпионов как будто играл другой Расмус.

У Рэшфорда 1 гол с игры за почти 5 месяцев

В прошлом сезоне Маркус стал первым за 10 лет футболистом «МЮ», забившим 30 голов за сезон. Предыдущим был Ван Перси.

Во второй части прошлого сезона «МЮ» адаптировал многие механизмы под удобную доставку мяча Маркусу. Вертикализировали игру всей команды, отказывались от перегруза левого фланга, использовали удобных ему партнеров. Почитать о формуле успеха и изменениях можно здесь.

Сейчас намного чаще мы видим другой сценарий: Рэш получает мяч в ноги в момент, когда любимое направление уже закрыто. Его проще загнать во фланг, откуда труднее угрожать.

В этом сезоне на левой половине поля у Рэша нет союзников уровня Лисандро Мартинеса и Люка Шоу. Мяч доставляется медленнее. Косвенным отражением этого стали и проходы с мячом. Маркус вынужден чаще тащить мяч сам и идти в обводку. При отлаженной доставке необходимости в этом было меньше:

Загнанный во фланг Рэшфорд в контексте этой команды не так опасен. Но даже он мог быть острее при качественном завершении и открываниях от партнеров.

При таких изменениях в атакующей игре команды определенный спад у Маркуса был неизбежен. Но мы наблюдаем обвал, а не просто спад. Дело в том, что у Рэша проседает еще и реализация. На дистанции англичанин завершает лучше, чем средний игрок, но сейчас ушел в большой минус «-2,7».

Антони – просто ужас

Последнее результативное действие бразильца в АПЛ – ассист на Марсьяля 13 мая (первый гол в ворота «Вулверхэмптона»). В сезоне-2023/24 бразилец пропустил месяц из-за временного отстранения – разбирался с бывшей девушкой и полицией после обвинений в избиении. После возвращения Антони в состав прошло уже 3 месяца, но голов и ассистов по-прежнему нет. Хотя по ожидаемым голевым передачам Антони уступает только Бруну и наиграл уже минимум на 2 ассиста (2,72 xA). Здесь подводят партнеры. Хуже ситуация с ударами. Один из самых бьющих футболистов команды злоупотребляет дальними ударами – из 24 выстрелов Антони в АПЛ сразу 13 пришлось на удары из-за штрафной. Пять заблокированных, три – мимо. Самый опасный удар Антони нанес еще в первом туре – 0,29 xG в матче с «Вулверхэмптоном» (его, конечно, тоже заблокировали). Почти все удары бразильца неопасны и находятся в диапазоне 0,02-0,04 xG (чем больше точка – тем больше вес удара). C начала сезона Антони всего 5 раз попал в створ. Все точные удары – из-за штрафной.

Тен Хаг не тянет?

Поиск быстрого решения точно приведет к этому ответу. Но реальных причин больше – не все зависят от тренера.

Главная проблема – травмы во всех линиях. Из 27 игроков, выходивших на поле в этом сезоне АПЛ, без повреждений и болезней всего семь: Бруну, Далот, Мактоминей, Гарначо, Антони, Пельистри, Ганнибал и Камбвала. Также не ломались Ван де Бек и Санчо, сыгравшие 82 минуты на двоих.

Из-за невозможности рассчитывать на игроков на длинной дистанции Тен Хаг использовал в этом сезоне уже 24 разных комбинации стартового состава, 14 вариантов четверки защитников и 10 пар ЦЗ. Травмы ключевых игроков в защите (Лисандро, Шоу) и полузащите (Маунт, Эриксен, Каземиро) приводят к тому, что ЭТХ использует на их позициях менее качественные опции.

Пример кризиса – возросшая роль Скотта Мактоминея. В прошлом сезоне у шотландца набралось всего 10 матчей в старте, в этом – уже 16. При этом Скотт не дублирует функции отсутствующих в полузащите игроков.

Возможностей влиять на игру в атаке через ротации и замены тоже нет – подменить Хойлунда может только Марсьяль, позади Гарначо и Антони – сдавший Рэшфорд и откровенно слабоватый Пельистри.

В 2023-м «МЮ» ждут еще два матча – домашний с «Астон Виллой» 26 декабря и выезд к «Ноттингем Форрест» 31 декабря. До конца года нужно хотя бы забить.

Фото: Gettyimages; IMAGO/Paul Marriott/Global Look Press