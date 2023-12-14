За 10 лет зарплаты АПЛ выросли в 2 раза. Не помешал даже уход Роналду

Прямо сейчас сразу 9 игроков АПЛ зарабатывают 300+ тысяч фунтов в неделю. Чтобы оценить, насколько выросли зарплаты в лиге (и как изменился средний доход) мы проследили их эволюцию за последние 10 лет. Взяли массив в топ-50 самых высокооплачиваемых игроков, чтобы отбросить нерыночные первые контракты воспитанников: условный Энтони Эланга в сезоне-2021/22 сыграл 27 матчей, но получал 5 тысяч фунтов в неделю.

Пару слов о том, как читать график. Зеленые столбцы – диапазон от нижней зарплаты в топ-50 до самого зарабатывающего футболиста лиги в конкретном сезоне. Зеленые точки – медианная зарплата в топ-50.

Для расчета средней зарплаты в топ-50 мы использовали медианное, а не среднее арифметическое. Проблема среднего арифметического в том, что любые выбивающиеся цифры – например, зарплаты Гарета Бэйла и Криштиану Роналду – сильно искажают ряд. Медиана ближе к истинно среднему значению.

● За десять лет средняя зарплата выросла в два раза: со 100 до 200 тысяч фунтов. Нижняя планка внутри топ-50 тоже выросла: с 80 тысяч в сезоне-2013/14 до 150 тысяч в сезоне-2023/24. Сейчас 150 тысяч фунтов в неделю зарабатывают сразу 13 футболистов АПЛ. Среди них Алиссон и Люк Шоу.

● Колоссальный рост определил сезон-2017/18. Тогда «МЮ» подписал Алексиса Санчеса и выдал ему безумные 350 тысяч фунтов в неделю, а «Арсенал» на аналогичных условиях продлил контракт Месута Озила.

● Заметный скачок в средней зарплате случился в промежутке с 2020-го по 2022-й. Кажется, здесь тоже не обошлось без влияния «МЮ»: Давид Де Хеа стал самым высокооплачиваемым вратарем мира, Джейдон Санчо увеличил доходы в 5 раз (с 50 тысяч в «Боруссии» до 250 в Манчестере), а 37-летний Криштиану вообще получил соглашение на полмиллиона фунтов в неделю.

● В сезоне-2023/24 самые высокооплачиваемые футболисты АПЛ играют мало − из первой пятерки стабильны только Салах и Холанд. КДБ из-за травмы сыграл только в одном матче, Каземиро лечится уже два месяца, а Рафаэль Варан уступил место в старте Харри Магуайру.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan