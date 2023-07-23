23 комментария

Сравниваем зарплату Малкома с лидерами топ-лиг. У Кейна, Ван Дейка, Куртуа и Гризманна меньше!
Трансфер Малкома в «Аль-Хилаль» – самая дорогая (пока что) покупка саудовской лиги. За бразильца отдали 60 млн евро – рекордная сделка не только для Саудовской Аравии, но и для РПЛ. В новой команде Малком будет зарабатывать 18 млн евро в год – колоссальный скачок после 3,5 млн евро в год в «Зените». Для Саудовской Аравии доход не самый впечатляющий (бразилец – только десятый в списке самых высокооплачиваемых футболистов СА), но насколько много получает Малком в сравнении с игроками топ-5 лиг Европы? Начинаем с АПЛ!
• Малком хоть и с трудом, но забрался в топ-10 лиги. Место в списке главных богачей АПЛ недавно освободил Давид Де Хеа – испанец получал в «МЮ» 22 млн евро в год. • Меньше Малкома зарабатывают Рис Джеймс (15,1 млн), Бруну Фернандеш (14,8), Вирджил ван Дейк (13,3) и Харри Кейн (12,1).
• В Ла Лиге Малком тоже с трудом забрался в десятку. Зато обогнал Куртуа (15 млн), Рюдигера (14,5 млн) и Гризманна (12,5 млн).
• Сам Малком, играя за «Барсу» в Ла Лиге, зарабатывал 4 млн евро в год.
• Формально Садьо Мане уже не игрок «Баварии», но так как он покинул клуб совсем недавно, мы оставили его в таблице. В «Аль-Насре» сенегалец будет получать более 40 миллионов евро в год после уплаты налогов. • Малком зарабатывает больше Альфонсо Дэвиса (11,2 млн), Себастьяна Аллера (11 млн) и Тимо Вернера (10 млн).
• Лига 1 уже не входит в топ-5 лиг Европы – уступила место Эредивизи. Но так как самый высокооплачиваемый футболист чемпионата Нидерландов (Стивен Бергевейн) получает всего 4,6 млн евро в год, мы решили сравнивать зарплату Малкома в более конкурентной среде.
• Обладатель трех титулов ЛЧ и чемпион Европы (а заодно и MVP турнира) получают меньше Малкома. Не показывайте этот текст Асенсио и Доннарумме!
• В Серии А нет ни одного игрока, который хотя бы приблизился к зарплате Малкома. Бразилец мог бы платить годовую зарплату Оливье Жиру (4,5 млн) из своей и все равно получать больше любого другого игрока в Италии.
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"...самый высокооплачиваемый футболист чемпионата Нидерландов (Стивен Бергевейн) получает всего 4,6 млн евро в год, мы решили сравнивать зарплату Малкома в более конкурентной среде"
Это у нас любой переход игрока в мало-мальски заметную лигу - событие века.
1. Френки де йонг
2. В ла лиге топ зп на уровне апл
3. Псж платит довольно адекватные деньги всем, кроме неймар и Мбаппе