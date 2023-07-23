23 комментария

Буря в стакане
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Сравниваем зарплату Малкома с лидерами топ-лиг. У Кейна, Ван Дейка, Куртуа и Гризманна меньше!

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Трансфер Малкома в «Аль-Хилаль» – самая дорогая (пока что) покупка саудовской лиги. За бразильца отдали 60 млн евро – рекордная сделка не только для Саудовской Аравии, но и для РПЛ. В новой команде Малком будет зарабатывать 18 млн евро в год – колоссальный скачок после 3,5 млн евро в год в «Зените». Для Саудовской Аравии доход не самый впечатляющий (бразилец – только десятый в списке самых высокооплачиваемых футболистов СА), но насколько много получает Малком в сравнении с игроками топ-5 лиг Европы? Начинаем с АПЛ!

Малком хоть и с трудом, но забрался в топ-10 лиги. Место в списке главных богачей АПЛ недавно освободил Давид Де Хеа – испанец получал в «МЮ» 22 млн евро в год. Меньше Малкома зарабатывают Рис Джеймс (15,1 млн), Бруну Фернандеш (14,8), Вирджил ван Дейк (13,3) и Харри Кейн (12,1).

В Ла Лиге Малком тоже с трудом забрался в десятку. Зато обогнал Куртуа (15 млн), Рюдигера (14,5 млн) и Гризманна (12,5 млн).

Сам Малком, играя за «Барсу» в Ла Лиге, зарабатывал 4 млн евро в год.

Формально Садьо Мане уже не игрок «Баварии», но так как он покинул клуб совсем недавно, мы оставили его в таблице. В «Аль-Насре» сенегалец будет получать более 40 миллионов евро в год после уплаты налогов. Малком зарабатывает больше Альфонсо Дэвиса (11,2 млн), Себастьяна Аллера (11 млн) и Тимо Вернера (10 млн).

Лига 1 уже не входит в топ-5 лиг Европы – уступила место Эредивизи. Но так как самый высокооплачиваемый футболист чемпионата Нидерландов (Стивен Бергевейн) получает всего 4,6 млн евро в год, мы решили сравнивать зарплату Малкома в более конкурентной среде.

Обладатель трех титулов ЛЧ и чемпион Европы (а заодно и MVP турнира) получают меньше Малкома. Не показывайте этот текст Асенсио и Доннарумме!

В Серии А нет ни одного игрока, который хотя бы приблизился к зарплате Малкома. Бразилец мог бы платить годовую зарплату Оливье Жиру (4,5 млн) из своей и все равно получать больше любого другого игрока в Италии.

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Российская карьера Малкома: космическая реализация, резкий взлет, любимая зона удара и крепкий прессинг

23 комментария

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Нихрена себе, какая зп у Френки Дэ Йонга)))
+28
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+28
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Ответ Вадим Сидоров
Ещё Голландию добавьте)
Какой смысл, если...

"...самый высокооплачиваемый футболист чемпионата Нидерландов (Стивен Бергевейн) получает всего 4,6 млн евро в год, мы решили сравнивать зарплату Малкома в более конкурентной среде"
+6
0
+6
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Что у "бедной" Барселоны в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков делает аж 3 игрока?У Де Йонга вообще какая-то космическая зп.
+6
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Ответ Ilya Shilovskiy
Нихрена себе, какая зп у Френки Дэ Йонга)))
Теперь ясно почему он так не хотел уходить
+5
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Ответ Eleman SPb
почему на баннере Грилиш с маленькой буквы? Что за неуважение к ТОПу?
так это ж глагол. Ты вот когда мяско на дачке грилиш о чем думаешь обычно?
+3
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Французский и немецкий топы прям совсем без сюрпризов получились. Сплошные ПСЖшники с баварцами.
+3
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Ответ Ilya Shilovskiy
Нихрена себе, какая зп у Френки Дэ Йонга)))
Та же мысль)
+2
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Ответ Egor Tarasov
мне вот интересно, из Зенита Кузяев перешел в Гавр на 350 тыщ в год, Малком к арабам на 18 лямов в год. Соотечественники Малкома как там, считают, что он молодец что не зассал? кто из двоих присядет на лавку?
Соотечественникам Малкома не нужно задумываться об этом - у них каждый год "не зассывают" сотни местных футболистов.

Это у нас любой переход игрока в мало-мальски заметную лигу - событие века.
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Очень смешно видеть зарплату игроков Барсы и одновременно наблюдать за сериалом "Сине-гранатовые рычаги".
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Удивил не Малком, а вот что:
1. Френки де йонг
2. В ла лиге топ зп на уровне апл
3. Псж платит довольно адекватные деньги всем, кроме неймар и Мбаппе
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Ответ Ilya Shilovskiy
Нихрена себе, какая зп у Френки Дэ Йонга)))
Вот с какого рычага нужно начинать
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Ответ Ilya Shilovskiy
Нихрена себе, какая зп у Френки Дэ Йонга)))
Треть из указанной зарплаты это отложенные платежи за ковидный период, что конечно, не отменяет неадекватности его лички. Но больше всего по соотношению скилл и возраст к личке удивляют Сандро и Санчо.
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Какой процент кэшбека Фрэнки вернул Бартоломеу ?
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Забавно, как Мане с ходу стал самым высокооплачиваемым игроком Баварии и Бундеслиги
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40 лямов де Йогу, мое почтение агентам.
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У Кейна, Ван Дейка, Куртуа и Гризманна меньше! У Лукаку больше...
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мне вот интересно, из Зенита Кузяев перешел в Гавр на 350 тыщ в год, Малком к арабам на 18 лямов в год. Соотечественники Малкома как там, считают, что он молодец что не зассал? кто из двоих присядет на лавку?
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До сих пор удивляюсь какой же Бартомеу валенок, такую космическую ЗП предложить игроку который за сезон 4 балла по гол+пас делает!
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Ахахахах, Санчо и Салах получают одинаковую ЗП. МЮ - моё почтение🤣🤣
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в Барсе явно плохие бухгалтера и менеджеры...700к де Йонгу это жесть
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Суммы до вычета налогов или после?
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почему на баннере Грилиш с маленькой буквы? Что за неуважение к ТОПу?
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