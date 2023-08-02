26 комментариев

Но Снейдеру все равно не достался.

2 декабря 2008 года Криштиану Роналду получил первый «Золотой мяч» − все решили победа в ЛЧ и АПЛ, в обоих турнирах португалец стал лучшим бомбардиром. Второе место на церемонии «ЗМ» занял Лионель Месси.

«ЗМ» Роналду запустил почти бесконечный цикл: следующие 15 лет (с небольшими перебивками) только Лионель и Криштиану получали «Золотой мяч».

А как бы выглядела эта эпоха без доминирования Криша и Лео?

•‎ Награда больше бы зависела от крупных турниров: в годы Евро и ЧМ забирали только победители.

•‎ Доминация Испании и «Барселоны» вылилась в «Золотые мячи» Хави и Иньесты. А вот Уэсли Снейдер все еще без «ЗМ»-2010.

У Хави, Иньесты и Неймара по два «Золотых мяча» − подключаем медальный зачет полностью, чтобы определить лучшего.

• Садьо Мане дважды занимал второе место − в 2019-м и 2022-м.

• Два попадания в зачет и у Луиса Суареса: бронза в 2015-м и серебро 2016-го.

• Пункт, который не понравится Вадиму Лукомскому: даже в альтернативной вселенной без Месси и Роналду у Кевина Де Брюйне только бронза (в 2022-м).