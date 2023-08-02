26 комментариев

«Золотой мяч» без Месси и Роналду. Тут справедливость для Левандовского и доминация «Барсы»
Но Снейдеру все равно не достался.
2 декабря 2008 года Криштиану Роналду получил первый «Золотой мяч» − все решили победа в ЛЧ и АПЛ, в обоих турнирах португалец стал лучшим бомбардиром. Второе место на церемонии «ЗМ» занял Лионель Месси.
«ЗМ» Роналду запустил почти бесконечный цикл: следующие 15 лет (с небольшими перебивками) только Лионель и Криштиану получали «Золотой мяч».
А как бы выглядела эта эпоха без доминирования Криша и Лео?
• Награда больше бы зависела от крупных турниров: в годы Евро и ЧМ забирали только победители.
• Доминация Испании и «Барселоны» вылилась в «Золотые мячи» Хави и Иньесты. А вот Уэсли Снейдер все еще без «ЗМ»-2010.
У Хави, Иньесты и Неймара по два «Золотых мяча» − подключаем медальный зачет полностью, чтобы определить лучшего.
• Садьо Мане дважды занимал второе место − в 2019-м и 2022-м.
• Два попадания в зачет и у Луиса Суареса: бронза в 2015-м и серебро 2016-го.
• Пункт, который не понравится Вадиму Лукомскому: даже в альтернативной вселенной без Месси и Роналду у Кевина Де Брюйне только бронза (в 2022-м).
Копа тогда ещё не была важным для ЗМ турниром)))