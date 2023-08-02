Буря в стакане
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«Золотой мяч» без Месси и Роналду. Тут справедливость для Левандовского и доминация «Барсы»

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Но Снейдеру все равно не достался.

2 декабря 2008 года Криштиану Роналду получил первый «Золотой мяч» − все решили победа в ЛЧ и АПЛ, в обоих турнирах португалец стал лучшим бомбардиром. Второе место на церемонии «ЗМ» занял Лионель Месси.

«ЗМ» Роналду запустил почти бесконечный цикл: следующие 15 лет (с небольшими перебивками) только Лионель и Криштиану получали «Золотой мяч».

А как бы выглядела эта эпоха без доминирования Криша и Лео?

•‎ Награда больше бы зависела от крупных турниров: в годы Евро и ЧМ забирали только победители.

•‎ Доминация Испании и «Барселоны» вылилась в «Золотые мячи» Хави и Иньесты. А вот Уэсли Снейдер все еще без «ЗМ»-2010.

У Хави, Иньесты и Неймара по два «Золотых мяча» − подключаем медальный зачет полностью, чтобы определить лучшего.

• Садьо Мане дважды занимал второе место − в 2019-м и 2022-м.

• Два попадания в зачет и у Луиса Суареса: бронза в 2015-м и серебро 2016-го.

• Пункт, который не понравится Вадиму Лукомскому: даже в альтернативной вселенной без Месси и Роналду у Кевина Де Брюйне только бронза (в 2022-м).

Назовете всех, кого номинировали на «Золотой мяч» минимум из трех клубов?

«Все знают: «Золотой мяч» должен стоять у тебя дома». Сезон, когда Месси признал величие Левандовского

26 комментариев

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Lifar Skladchikov
Рибери 2013 и Левандовски 2020, Иньеста 2010, а также Ван Дейк и Нойер - оч обидные пролёты мимо ЗМ, но... Месси и Роналду в 2008-2020 были наголову выше всех остальных: они были шикарны в 80% матчей, меняли игру кардинально, у обоих десятки красивых голов в топ-матчах ЛЧ, люди приходили смотреть именно на них...всё было заслуженно. В возрасте Холланда и Мбаппе оба имели гораздо бОльшее влияние на игру, чем эти 2 топа.
+68
-8
+60
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Александр Р
Ответ Lifar Skladchikov
Рибери 2013 и Левандовски 2020, Иньеста 2010, а также Ван Дейк и Нойер - оч обидные пролёты мимо ЗМ, но... Месси и Роналду в 2008-2020 были наголову выше всех остальных: они были шикарны в 80% матчей, меняли игру кардинально, у обоих десятки красивых голов в топ-матчах ЛЧ, люди приходили смотреть именно на них...всё было заслуженно. В возрасте Холланда и Мбаппе оба имели гораздо бОльшее влияние на игру, чем эти 2 топа.
Ван дейк ? Кто-то до сих пор думает , что он всерьёз претендовал на награду? Алисон на тот Ливерпуль имел куда больше влияние . Последующие сезоны все расставили по местам
+49
-11
+38
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Гриззли
Снейдеру бы он достался даже при Месси и Роналду, просто ему не повезло, что в 2010 году объединили "Золотой Мяч" и "Игрок года ФИФА". Даже Франс Футбол писали, что ЗМ 2010 брал Снейдер, если бы не слияние двух наград.
+30
-10
+20
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Stewart D.
Ответ Александр Р
Ван дейк ? Кто-то до сих пор думает , что он всерьёз претендовал на награду? Алисон на тот Ливерпуль имел куда больше влияние . Последующие сезоны все расставили по местам
что они расставили ? у ВВД по расписанию было получение травмы от костолома ? конечно после повреждения крестов в 29 лет мало кто выходит на прежний уровень.
+5
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Bernd Leno
Ответ Александр Р
Ван дейк ? Кто-то до сих пор думает , что он всерьёз претендовал на награду? Алисон на тот Ливерпуль имел куда больше влияние . Последующие сезоны все расставили по местам
Алиссон ещё и КА в тот год выиграл со сборной, пропустил 1 гол за весь турнир и снова обыграв Месси в очном противостоянии, но...
Копа тогда ещё не была важным для ЗМ турниром)))
+10
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Николай Козлов
Как прекрасен был Неймар в 2013-2017, то есть в ...тени Месси. Не вылезал из ТОП-4 ЗМ. Как только вышел -пиши пропало.
+2
-1
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Shuller18
Ответ Александр Р
Ван дейк ? Кто-то до сих пор думает , что он всерьёз претендовал на награду? Алисон на тот Ливерпуль имел куда больше влияние . Последующие сезоны все расставили по местам
А причем тут последующие сезоны?
+2
-1
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Jokk
Ответ Заборостроитель
Алиссон 2019
Полуяхтов 2018
+1
0
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ZarvuR2020
Ответ граф Якунин
Нормальная такая доминация. По игре так точно. А про Интер говорит хотя бы то что отрыв от ромы в 2 очка. Сыграй в 37 туре Интер вничью с кьево или в 38 с сиеной и Рома чемпион, потому что в очных Раньери выиграл у Моуриньо
За игру чашки не дают, Арсенал 2007-2008 не даст соврать
+1
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Greatest Of All Time
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ZarvuR2020
Какая доминация Барсы в 2010, когда Интер сделал требл?
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Yen Bedder
Гризманн и рядом не стоял по сравнению с Суаресом образца 15/16
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Stewart D.
и по хорошему с 2015 по 2017 год Суарес должен был брать 1 ЗМ минимум
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Direct free kick
Опять прокатили Снэйдера, стыдно
+3
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AF007
Ответ Lifar Skladchikov
Рибери 2013 и Левандовски 2020, Иньеста 2010, а также Ван Дейк и Нойер - оч обидные пролёты мимо ЗМ, но... Месси и Роналду в 2008-2020 были наголову выше всех остальных: они были шикарны в 80% матчей, меняли игру кардинально, у обоих десятки красивых голов в топ-матчах ЛЧ, люди приходили смотреть именно на них...всё было заслуженно. В возрасте Холланда и Мбаппе оба имели гораздо бОльшее влияние на игру, чем эти 2 топа.
Роналду 2014-2020 - днарь с нулевым дриблингом и нулевым видением поля. Герд Мюллер на минималках
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Catalonia is the independent republic
Ответ Гриззли
Снейдеру бы он достался даже при Месси и Роналду, просто ему не повезло, что в 2010 году объединили "Золотой Мяч" и "Игрок года ФИФА". Даже Франс Футбол писали, что ЗМ 2010 брал Снейдер, если бы не слияние двух наград.
Снейдер даже в тройку не попал... За полсезона не отдал ни одной голевой и в итоге лучшим игроком Италиии стал Милито...
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Имя Фамилия
Ответ Greatest Of All Time
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Между прочим Снейдер (полузащитник) забил 5 голов с игры на ЧМ 2010, став лучшим бомбардиром турнира. Это помимо того что взял требл) Больше чем нападающий лёнька меси с ручными катарскими судьями и жиденьким провалом во всех клубных турнирах, всё равно претендующий на ЗМ)) Да и Снейдер был лучшим игроком той ЛЧ — установил рекорд турнира по ассистам, который лишь спустя 7 лет смог побить великий Неймар)
+3
-3
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Greatest Of All Time
Ответ Имя Фамилия
Между прочим Снейдер (полузащитник) забил 5 голов с игры на ЧМ 2010, став лучшим бомбардиром турнира. Это помимо того что взял требл) Больше чем нападающий лёнька меси с ручными катарскими судьями и жиденьким провалом во всех клубных турнирах, всё равно претендующий на ЗМ)) Да и Снейдер был лучшим игроком той ЛЧ — установил рекорд турнира по ассистам, который лишь спустя 7 лет смог побить великий Неймар)
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Имя Фамилия
Ответ Greatest Of All Time
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граф Якунин
Ответ ZarvuR2020
Какая доминация Барсы в 2010, когда Интер сделал требл?
Нормальная такая доминация. По игре так точно. А про Интер говорит хотя бы то что отрыв от ромы в 2 очка. Сыграй в 37 туре Интер вничью с кьево или в 38 с сиеной и Рома чемпион, потому что в очных Раньери выиграл у Моуриньо
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-1
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граф Якунин
Ответ ZarvuR2020
За игру чашки не дают, Арсенал 2007-2008 не даст соврать
Про чашку Интера не вспоминают когда речь о Барселоне Гвардиолы. Все помнят что был период в котором она доминировала и все
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