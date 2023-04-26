8 комментариев

«Команда, которая чувствует запах крови».

«Манчестер Сити» разогнался на финишной прямой сезона – очень не вовремя для «Арсенала». Перед вечерней встречей команда Пепа Гвардиолы выглядит монструозно.

Начнем с самого простого.

• Де Брюйне – лучший ассистент среди игроков пяти ведущих европейских лиг. На втором месте Лионель Месси – 19 передач.

•‎ 23 ассиста – рекорд для КДБ в «Сити». 15 из них – в АПЛ, 4 – в ЛЧ, 2 – в Кубке Англии, 2 – в Кубке английской лиги.

• У Де Брюйне четыре сезона с 15+ ассистами в АПЛ. Больше двух нет ни у кого другого.

Теперь к страшному.

• В АПЛ Эрлинг уже повторил рекорд по голам за 38-матчевый чемпионат, установленный Мохамедом Салахом в сезоне-2017/18 (32 гола). До повторения общего рекорда (без учета числа матчей) Холанду надо забить еще дважды.

• Меньше Холанда в АПЛ забили 7 клубов: «Челси», «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон», «Борнмут», «Эвертон», «Ноттингем» и «Саутгемптон».

• Эрлинг – лучший бомбардир не только АПЛ, но и Лиги чемпионов: забил 12 в 8 матчах.

• В полуфинале Кубка Англии Холанд прервал свою 7-матчевую серию с голами – остановился на отметке 15 мячей за 7 игр. Теперь «Арсеналу» стоит бояться?

Форма «Сити» тоже пугает.

• Единственная ничья за период – ответка с «Баварией», где все было ясно (3:0) после первого матча.

• Даже если убрать аномальные игры с «Лейпцигом» и «Бернли» (13:0 суммарно), остаются приличные +17 по разнице мячей в играх с «Баварией», «Ливерпулем», «Ньюкаслом» и т.д.

• Последнее поражение случилось 5 февраля (0:1 с «Тоттенхэмом»).

• В Кубке Англии «Ман Сити» первым с 1966 года вышел в финал, ни разу не пропустив. Счет за 5 игр – 17:0

Не пропустили и от «Арсенала».

«Ман Сити» подходит к матчу с «Арсеналом» заряженным – а вот команда Артеты явно нервничает.