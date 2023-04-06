23 комментария

Фрэнк Лэмпард вернулся в «Челси» – сердце и диспетчер клуба будет главным тренером до конца сезона. В четверг он проведет первую тренировку после камбэка и будет рулить командой уже в матче с «Вулверхэмптоном», детализирует Фабрицио Романо. Гостевой матч с «Вулвз» – старт тяжелого двухмесячного марафона. На финише сезона «Челси» будет трудно.

Если «Челси» пройдет «Реал» в Лиге чемпионов, сыграет с победителем пары «Ман Сити» – «Бавария» 9/10 и 16/17 мая. Плюс два супертоповых матча, но таких, которым все точно будут рады.

Только три соперника по АПЛ ниже «Челси» в таблице: «Вулверхэмптон», «Борнмут» и «Ноттингем Форест». Конечно, это проблема в том числе того, что сами лондонцы сейчас далеко от лидеров, Грэма Поттера как раз и уволили за 11-е место в АПЛ – но все же.

При этом команда Лэмпарда еще сыграет со всей топ-4 лиги (на данный момент) и «Брайтоном», который борется за еврокубки.

Сколько матчей из 11 выиграет «Челси» под руководством Фрэнка?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill