Буря в стакане
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У Лэмпарда безумный (ре)старт в «Челси»: дважды «Реал» в ЛЧ, «Арсенал», «Сити» и «МЮ» в АПЛ

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Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
Футбол Футбол

Фрэнк Лэмпард вернулся в «Челси» – сердце и диспетчер клуба будет главным тренером до конца сезона. В четверг он проведет первую тренировку после камбэка и будет рулить командой уже в матче с «Вулверхэмптоном», детализирует Фабрицио Романо. Гостевой матч с «Вулвз» – старт тяжелого двухмесячного марафона. На финише сезона «Челси» будет трудно.

Если «Челси» пройдет «Реал» в Лиге чемпионов, сыграет с победителем пары «Ман Сити» – «Бавария» 9/10 и 16/17 мая. Плюс два супертоповых матча, но таких, которым все точно будут рады.

Только три соперника по АПЛ ниже «Челси» в таблице: «Вулверхэмптон», «Борнмут» и «Ноттингем Форест». Конечно, это проблема в том числе того, что сами лондонцы сейчас далеко от лидеров, Грэма Поттера как раз и уволили за 11-е место в АПЛ – но все же.

При этом команда Лэмпарда еще сыграет со всей топ-4 лиги (на данный момент) и «Брайтоном», который борется за еврокубки.

Сколько матчей из 11 выиграет «Челси» под руководством Фрэнка?

😱 Лэмпард вернулся в «Челси». Зачем? А как же другие кандидаты?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill

23 комментария

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Kanonir152
Ответ Артём Исаев
как все переобуваются то Лэмпс физрук то может дать бой в лч и апл
Да не переобуваются. Разные люди пишут в разных постах. Лэмпард физрук
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#SharkTeam
Ответ Ноно Гомес
К Маю есть опасение сыграть 3 раза с Сити, лучше с Баварей играть...
По-моему больше стоит опасаться повторить недавний перфоманс ливера с реалом
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Flavius
Самоубийство брать мёртвый клуб перед такой концовкой
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Павел Аникеев
Ему нужна ЛЧ. Все силы будут брошены на Реал. Остальное - как получится.
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Direct free kick
Фрэнки всех порвёт
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Артём Исаев
как все переобуваются
то Лэмпс физрук
то может дать бой в лч и апл
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Александр Володин
Он самоубийца?
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Quantum777
Люблю его как игрока!
Как тренер, мне кажется, что это не его. я могу конечно ошибаться, но не было единого рисунка в его командах
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napoli_14
Добьется результата - будет супер.
Не добьется - ничего страшного, в этой ситуации мало кто бы сходу что-то дал.
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M_Dave
Ответ mansur_axe
Лемпард даст бой, чекайте.
Борнмуту?
+10
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+9
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Rabadan_05
Пожелаем ему удачи, может удастся перезапустить свою тренерскую карьеру🙌
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Урматбек Абжалов
Ответ CopaAmerica
реал в полуфинале?!
Было бы круто, если бы обе вылетели. Жаль, это невозможно
+1
-3
-2
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Konstantin Meerov
3 матча выиграют 4 вничью и 4 поражения
+1
0
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Питер Пэн
Ответ mansur_axe
Лемпард даст бой, чекайте.
Лично я и не сомневаюсь. Он авторитет и у игроков тоже. Будет круто!
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komrad.loxanckin
После Челси Дзоллы/Виалли, это тот период, когда хочется успехов пожелать Лэмпсу и ДжиТи. Пусть как говно всех отвозят, кроме Ман Юн
+2
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l l
Ответ mansur_axe
Лемпард даст бой, чекайте.
Лэмпарда люблю и желаю всего самого лучшего, но:
1. В ЛЧ от Реала вылетят.
2. Сезон в АПЛ закончат ниже сегодняшнего места.
Но в Чемпионшип вылететь не успеют и на том спасибо.
+6
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оптовый покупатель скудетто из турина
Ну ничейку зацепят с маню, не больше
0
-1
-1
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Farhat Sabitov
По большому счету такой календарь для Лэмпарда и игроков будет даже лучше.
Фрэнки (несмотря на неудачу в Эвертоне) для команды это правильный выбор. Легенда Челси поднимит дух, а если в тренерский штаб войдёт Джон Тэрри, то и вправит кое кому мозги. После цирка имени Боули и мучения Поттера любой результат кроме откровенного слива в Чемпионшип (чего точно не произойдёт) будет воспринят фанами "пенсионеров" только положительно.
+2
-3
-1
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Ноно Гомес
К Маю есть опасение сыграть 3 раза с Сити, лучше с Баварей играть...
+3
-2
+1
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Ноно Гомес
Лэмпарду не привыкать, в его время игроком почти каждую неделю играли со всеми топами Европы...
+4
-1
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mansur_axe
Лемпард даст бой, чекайте.
+13
-9
+4
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CopaAmerica
реал в полуфинале?!
+1
-2
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Томаш Спенсер
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Промах Мораты
Главное на острие не ставить немца, как раньше
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-2
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