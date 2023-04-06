23 комментария

У Лэмпарда безумный (ре)старт в «Челси»: дважды «Реал» в ЛЧ, «Арсенал», «Сити» и «МЮ» в АПЛ
Фрэнк Лэмпард вернулся в «Челси» – сердце и диспетчер клуба будет главным тренером до конца сезона. В четверг он проведет первую тренировку после камбэка и будет рулить командой уже в матче с «Вулверхэмптоном», детализирует Фабрицио Романо. Гостевой матч с «Вулвз» – старт тяжелого двухмесячного марафона. На финише сезона «Челси» будет трудно.
Если «Челси» пройдет «Реал» в Лиге чемпионов, сыграет с победителем пары «Ман Сити» – «Бавария» 9/10 и 16/17 мая. Плюс два супертоповых матча, но таких, которым все точно будут рады.
Только три соперника по АПЛ ниже «Челси» в таблице: «Вулверхэмптон», «Борнмут» и «Ноттингем Форест». Конечно, это проблема в том числе того, что сами лондонцы сейчас далеко от лидеров, Грэма Поттера как раз и уволили за 11-е место в АПЛ – но все же.
При этом команда Лэмпарда еще сыграет со всей топ-4 лиги (на данный момент) и «Брайтоном», который борется за еврокубки.
Сколько матчей из 11 выиграет «Челси» под руководством Фрэнка?
😱 Лэмпард вернулся в «Челси». Зачем? А как же другие кандидаты?
Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill
то Лэмпс физрук
то может дать бой в лч и апл
Как тренер, мне кажется, что это не его. я могу конечно ошибаться, но не было единого рисунка в его командах
Не добьется - ничего страшного, в этой ситуации мало кто бы сходу что-то дал.
1. В ЛЧ от Реала вылетят.
2. Сезон в АПЛ закончат ниже сегодняшнего места.
Но в Чемпионшип вылететь не успеют и на том спасибо.
Фрэнки (несмотря на неудачу в Эвертоне) для команды это правильный выбор. Легенда Челси поднимит дух, а если в тренерский штаб войдёт Джон Тэрри, то и вправит кое кому мозги. После цирка имени Боули и мучения Поттера любой результат кроме откровенного слива в Чемпионшип (чего точно не произойдёт) будет воспринят фанами "пенсионеров" только положительно.