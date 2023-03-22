38 комментариев

После ЧМ «Ман Юнайтед» играет каждые 3,5 дня. Ни у кого в Европе нет такого же темпа
Маркус Рэшфорд попал в заявку сборной Англии на матчи против Италии и Украины, но все же не поможет Саутгейту. 20 марта «Ман Юнайтед» заявил, что форвард получил повреждение в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» и восстановится только к апрельской игре с «Ньюкаслом».
Только так один из лидеров клуба получит отдых, который просто необходим после бешеного игрового темпа последних месяцев.
У «МЮ» плотнейший график после ЧМ. «Юнайтед» – единственный клуб АПЛ, до сих пор участвующий во всех возможных турнирах
«МЮ» возобновил сезон уже через три дня после финала ЧМ – в Кубке лиги играли против «Бернли». Победили 2:0, а голы забили игравшие в Катаре Рэшфорд и Эриксен.
За следующие 88 дней футболисты Тен Хага сыграли 25 матчей – в среднем одна игра каждые 3,5 дня. Мы сравнили темп «Ман Юнайтед» с другими клубами топ-5 лиг, у которых на этой же дистанции были как минимум матчи еврокубков.
• Раньше вернулся только «Ньюкасл» (20 декабря), но команда Хау сыграла на выбранной дистанции всего 16 матчей.
Как футболисты Тен Хага провели настолько плотный отрезок?
• В 25 матчах у «МЮ» всего два поражения (от «Арсенала» и «Ливерпуля») и 19 побед.
• Побороться за титул АПЛ вряд ли получится, а вот шансы на Кубок Англии и Лигу Европы у «Ман Юнайтед» все еще есть. «МЮ» сыграет против «Севильи» 13 и 20 апреля, против «Брайтона» – 22-го (здесь, скорее всего, будет перенос, но пока что на сайте турнира указана именно эта дата).
После паузы на сборные темп не упадет
Даже если «МЮ» проиграет «Севилье» и «Брайтону», клуб ждет еще минимум 15 матчей до конца сезона. По этому показателю «Ман Юнайтед» тоже идет в числе лидеров.
Эрика Тен Хага ждут тяжелые два месяца. Если футболисты «МЮ» доберутся до финалов Лиги Европы (31 мая) и Кубка Англии (4 июня), то темп будет совсем безумным – 19 матчей за 59 дней. Матч каждые 3,1 дня.
Справятся?
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Безумный сезон Тен Хага – в гифках с Хайзенбергом
Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
По сути статьи - было бы неплохо ещё табличку с играми/минутами основы добавить, ну и для сравнения человек 5-7 из других клубов. Вот тогда ещё нагляднее будет
https://fbref.com/en/squads/19538871/2022-2023/all_comps/Manchester-United-Stats-All-Competitions
Марсьяль весь сезон травмирован, Эриксен вылетел на 3 месяца, у Казимиро 7 матчей дисквалов. Если что, не защищаю и не оправдываю, просто оба ваши тезиса неточные.
Стоит ему выдать из за усталости унылую или никакую игру, сразу всё валиться, пример матчи Ливера и Фулхема. А если его нет, то вообще конструкция не работает. Нет ни каких связывающих нитей.
Почему этого никто не видит? Это очень важный момент, и летом это нужно как то решить. Но как? Полноценная ли замена Эриксен? Не уверен(
На следующий сезон нужно как то решить этот вопрос. Либо кого то брать на ротацию, либо добирать других игроков и менять стратегию и тактику на игру. Короче другими словами второй полноценный состав необходим, при таком количестве матчей.