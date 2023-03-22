38 комментариев

Маркус Рэшфорд попал в заявку сборной Англии на матчи против Италии и Украины, но все же не поможет Саутгейту. 20 марта «Ман Юнайтед» заявил, что форвард получил повреждение в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» и восстановится только к апрельской игре с «Ньюкаслом».

Только так один из лидеров клуба получит отдых, который просто необходим после бешеного игрового темпа последних месяцев.

У «МЮ» плотнейший график после ЧМ. «Юнайтед» – единственный клуб АПЛ, до сих пор участвующий во всех возможных турнирах

«МЮ» возобновил сезон уже через три дня после финала ЧМ – в Кубке лиги играли против «Бернли». Победили 2:0, а голы забили игравшие в Катаре Рэшфорд и Эриксен.

За следующие 88 дней футболисты Тен Хага сыграли 25 матчей – в среднем одна игра каждые 3,5 дня. Мы сравнили темп «Ман Юнайтед» с другими клубами топ-5 лиг, у которых на этой же дистанции были как минимум матчи еврокубков.

• Раньше вернулся только «Ньюкасл» (20 декабря), но команда Хау сыграла на выбранной дистанции всего 16 матчей.

Как футболисты Тен Хага провели настолько плотный отрезок?

• В 25 матчах у «МЮ» всего два поражения (от «Арсенала» и «Ливерпуля») и 19 побед.

• Побороться за титул АПЛ вряд ли получится, а вот шансы на Кубок Англии и Лигу Европы у «Ман Юнайтед» все еще есть. «МЮ» сыграет против «Севильи» 13 и 20 апреля, против «Брайтона» – 22-го (здесь, скорее всего, будет перенос, но пока что на сайте турнира указана именно эта дата).

После паузы на сборные темп не упадет

Даже если «МЮ» проиграет «Севилье» и «Брайтону», клуб ждет еще минимум 15 матчей до конца сезона. По этому показателю «Ман Юнайтед» тоже идет в числе лидеров.

Эрика Тен Хага ждут тяжелые два месяца. Если футболисты «МЮ» доберутся до финалов Лиги Европы (31 мая) и Кубка Англии (4 июня), то темп будет совсем безумным – 19 матчей за 59 дней. Матч каждые 3,1 дня.

Справятся?

Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo