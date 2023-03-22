38 комментариев

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После ЧМ «Ман Юнайтед» играет каждые 3,5 дня. Ни у кого в Европе нет такого же темпа

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Маркус Рэшфорд попал в заявку сборной Англии на матчи против Италии и Украины, но все же не поможет Саутгейту. 20 марта «Ман Юнайтед» заявил, что форвард получил повреждение в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» и восстановится только к апрельской игре с «Ньюкаслом».

Только так один из лидеров клуба получит отдых, который просто необходим после бешеного игрового темпа последних месяцев.

У «МЮ» плотнейший график после ЧМ. «Юнайтед» – единственный клуб АПЛ, до сих пор участвующий во всех возможных турнирах

«МЮ» возобновил сезон уже через три дня после финала ЧМ – в Кубке лиги играли против «Бернли». Победили 2:0, а голы забили игравшие в Катаре Рэшфорд и Эриксен.

За следующие 88 дней футболисты Тен Хага сыграли 25 матчей – в среднем одна игра каждые 3,5 дня. Мы сравнили темп «Ман Юнайтед» с другими клубами топ-5 лиг, у которых на этой же дистанции были как минимум матчи еврокубков.

• Раньше вернулся только «Ньюкасл» (20 декабря), но команда Хау сыграла на выбранной дистанции всего 16 матчей.

Как футболисты Тен Хага провели настолько плотный отрезок?

• В 25 матчах у «МЮ» всего два поражения (от «Арсенала» и «Ливерпуля») и 19 побед.

• Побороться за титул АПЛ вряд ли получится, а вот шансы на Кубок Англии и Лигу Европы у «Ман Юнайтед» все еще есть. «МЮ» сыграет против «Севильи» 13 и 20 апреля, против «Брайтона» – 22-го (здесь, скорее всего, будет перенос, но пока что на сайте турнира указана именно эта дата).

После паузы на сборные темп не упадет

Даже если «МЮ» проиграет «Севилье» и «Брайтону», клуб ждет еще минимум 15 матчей до конца сезона. По этому показателю «Ман Юнайтед» тоже идет в числе лидеров.

Эрика Тен Хага ждут тяжелые два месяца. Если футболисты «МЮ» доберутся до финалов Лиги Европы (31 мая) и Кубка Англии (4 июня), то темп будет совсем безумным – 19 матчей за 59 дней. Матч каждые 3,1 дня.

Справятся?

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Безумный сезон Тен Хага – в гифках с Хайзенбергом

Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

38 комментариев

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Dmitry__HiLL
Ответ Ivchev
Вот зачем припёрся сюда гадить?
так он везде гадит, не умеет иначе.
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Raulevsky
Ответ Zagosman
Неочевидная мысль - для построения команды такой график даже лучше. Больше матчей, больше возможностей отработать взаимодействия, различные варианты тактики. Выше командный дух (если выигрываешь)
Ну это только в том случае, если игроков на такое хватит, особенно чтобы без травм.
По сути статьи - было бы неплохо ещё табличку с играми/минутами основы добавить, ну и для сравнения человек 5-7 из других клубов. Вот тогда ещё нагляднее будет
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Nosferatum23
фактически обычный график. если исключить два лишних матча в раннем раунде ПО ЛЕ. но тут сами виноваты
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pr1any
Ответ _El Nino_
Думаю самый очевидный вариант это ограничить игроков заявленных в апл и лч от игр в кл. Этот абсолютно ненужный и спонсорский проект. Пусть хоть команды из низших лиг получат доп опыт. Ну и отменить переигровки и доп время в КА, после ничьи сразу к пенкам.
Кубок Лиги они уже выиграли, так что ограничивать игроков от КЛ больше не нужно :)
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Зеленый хвостик
Беднинькие, раз в три дня работать приходится за миллионы. Не то что по 12 часов на заводе каждый день.
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Lavinka
Просто бешеный график !
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_El Nino_
Думаю самый очевидный вариант это ограничить игроков заявленных в апл и лч от игр в кл. Этот абсолютно ненужный и спонсорский проект. Пусть хоть команды из низших лиг получат доп опыт. Ну и отменить переигровки и доп время в КА, после ничьи сразу к пенкам.
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Kira Graponova
Ответ mansur_axe
У всех команд АПЛ бывают такие графики, это АПЛ и какого кто-то жалуется. А вот Арсеналу стыдно которые жаловались что играют слишком часто.
Арсенал сыграл на 7 матчей меньше. Ты о чём? Проснись
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Kira Graponova
Ответ Ivchev
Вот зачем припёрся сюда гадить?
Как воспитали родители. Ничего не поделать
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DolJun
когда челси так играл скидок никто не делал) а тут нужно пожалейку пепу с алиэкспрес включить)
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Ivchev
Ответ Ман Сити
Раздутый состав, больше всех тратят в Европе. Да и что значит играют? Игрой 0-7 назвать сложно. ЛЕ вообще нормальные клубы дублем играют.
Вот зачем припёрся сюда гадить?
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Ман Сити
Раздутый состав, больше всех тратят в Европе. Да и что значит играют? Игрой 0-7 назвать сложно. ЛЕ вообще нормальные клубы дублем играют.
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-4
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Дмитрий Письменский
Автор
Ответ Ajvengo
так и в обойме 32 игрока на данный момент. зимой нескольких продали-отпустили.
А кого зимой отпустили? Из тех, кто играл в основе – только Роналду ушел. Про 32 в обойме тоже не очень понимаю, о ком вы. Игровые минуты в этом сезоне получали 25 игроков.

https://fbref.com/en/squads/19538871/2022-2023/all_comps/Manchester-United-Stats-All-Competitions

Марсьяль весь сезон травмирован, Эриксен вылетел на 3 месяца, у Казимиро 7 матчей дисквалов. Если что, не защищаю и не оправдываю, просто оба ваши тезиса неточные.
+5
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рашпиль
Ответ mansur_axe
У всех команд АПЛ бывают такие графики, это АПЛ и какого кто-то жалуется. А вот Арсеналу стыдно которые жаловались что играют слишком часто.
Ведь каждый год ЧМ бывает зимой.
+4
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Ajvengo
так и в обойме 32 игрока на данный момент. зимой нескольких продали-отпустили.
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Yri Yrov
Ответ Игорь Климов
Тен Хаг не зря выставил за дверь этого смутьяна Кринжа7, а то были бы провалы в играх у МЮ из-за него.
патология
0
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mansur_axe
У всех команд АПЛ бывают такие графики, это АПЛ и какого кто-то жалуется. А вот Арсеналу стыдно которые жаловались что играют слишком часто.
+1
-7
-6
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JustF0rTheW1n322
Просто каждые 3,5.
+2
0
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Хает Хан Насреддинов
Ответ aya
Одну из 2 чашек (скорее ЛЕ, чем кубок Англии) и место в четвёрке в чемпионате должны брать даже при таком графике! Верю в парней! GGMU!
все верно, но хотелось бы две чашки :)
+1
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XavIniesta2008-2015
Ответ Zagosman
Неочевидная мысль - для построения команды такой график даже лучше. Больше матчей, больше возможностей отработать взаимодействия, различные варианты тактики. Выше командный дух (если выигрываешь)
Для отработки различных вариантов тактики нужен недельный цикл. В графике с двумя играми в неделю между двумя матчами 2-3 тренировки, из которых лдна-врсстановительная. За оставшиемя тренировки что-то принципиально новое не придумаешь и не отработаешь
+3
0
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Загадочник
жаль их
+2
0
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Андрей Николаевич
Ответ Евгений Евшевский
В этом есть и хорошая сторона-это возможность лишний раз показать себя Фреда,МакТомини,Забитцера
Было бы им что-то показывать. Недостатки в игре МакТомини на фоне Каземиро стали ярче, Фред - главный суетолог, который плохо играет под давлением, Заба - пока не понятен в полной мере. МЮ остро нужны полузащитники, поэтому Вегорст чаще играет в центре, а не на острие атаки.
+3
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+3
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OSHO - ऊर्जा
Так же удивительно то, как многие не замечают важность и зависимость всего МЮ от главного мозгового Фернандеша.

Стоит ему выдать из за усталости унылую или никакую игру, сразу всё валиться, пример матчи Ливера и Фулхема. А если его нет, то вообще конструкция не работает. Нет ни каких связывающих нитей.

Почему этого никто не видит? Это очень важный момент, и летом это нужно как то решить. Но как? Полноценная ли замена Эриксен? Не уверен(

На следующий сезон нужно как то решить этот вопрос. Либо кого то брать на ротацию, либо добирать других игроков и менять стратегию и тактику на игру. Короче другими словами второй полноценный состав необходим, при таком количестве матчей.
+21
0
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OSHO - ऊर्जा
Ответ Паша Романов
Думаю что это одна из причин, результат игры с Ливерпулем и еще будет такие игры до конца сезона, минимум одна точно, когда вот прям ничего не получается, не с таким счетом возможно, но вот прям ничего не идет. Такие игры это нормально при таком графике.
Не только с Ливером, но так же с Фулхемом и некоторыми другими играми где просто фортануло, где то выиграли где то ничью взяли. Я про в целом за сезон, не только про этот отрезок.
+4
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Паша Романов
Думаю что это одна из причин, результат игры с Ливерпулем и еще будет такие игры до конца сезона, минимум одна точно, когда вот прям ничего не получается, не с таким счетом возможно, но вот прям ничего не идет. Такие игры это нормально при таком графике.
+11
-3
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