22 комментария

Ох уж эта Босния и Герцеговина.

«Барселона» идет к чемпионству в Испании, пропуская невероятно мало: всего 8 голов в 24 матчах. Вот кто смог пробить «Барселону» в этом сезоне.

•‎ «Реал» забил «Барселоне» 3 за один матч − это 37,5% всех пропущенных.

•‎ В других соревнованиях «Барса» пропускает гораздо больше: 22 в 14 матчах (1,57 гола за игру).

Не удивительно, что по пропущенным «Барселона» − лучшая команда высшего дивизиона Европы. Меньше пропускали только «Габела» и «Нови Град» из второй лиги Боснии и Герцеговины.

А что по историческим рекордам после такого же отрезка?

•‎ У «Барселоны» все шансы побить рекорд Ла Лиги: «Депортиво»-1993/94 и «Атлетико»-2015/16 пропустили по 18 мячей (0,474 за игру).

•‎ Лучший результат топ-5 лиг − «Челси»-2004/05 (15 пропущенных).

На рекорд топ-5 лиг по сухим матчам тоже можно замахнуться − он у Франсиско Льяньо: кипер «Депортиво» в сезоне-1993/94 не пропускал в 26 матчах. «Барселона» неплохо идет.

У «Барселоны» есть 14 матчей, что повторить или побить рекорды. Но будет непросто: впереди 4 команды из топ-6: «Реал», «Атлетико», «Бетис» и «Сосьедад».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros