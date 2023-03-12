Буря в стакане
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У «Барсы» лишь 8 пропущенных в Ла Лиге − лучший результат в XXI веке. Но в Европе есть команды еще надежнее

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Ох уж эта Босния и Герцеговина.

«Барселона» идет к чемпионству в Испании, пропуская невероятно мало: всего 8 голов в 24 матчах. Вот кто смог пробить «Барселону» в этом сезоне.

•‎ «Реал» забил «Барселоне» 3 за один матч − это 37,5% всех пропущенных.

•‎ В других соревнованиях «Барса» пропускает гораздо больше: 22 в 14 матчах (1,57 гола за игру).

Не удивительно, что по пропущенным «Барселона» − лучшая команда высшего дивизиона Европы. Меньше пропускали только «Габела» и «Нови Град» из второй лиги Боснии и Герцеговины.

А что по историческим рекордам после такого же отрезка? 

•‎ У «Барселоны» все шансы побить рекорд Ла Лиги: «Депортиво»-1993/94 и «Атлетико»-2015/16 пропустили по 18 мячей (0,474 за игру).

•‎ Лучший результат топ-5 лиг − «Челси»-2004/05 (15 пропущенных). 

На рекорд топ-5 лиг по сухим матчам тоже можно замахнуться − он у Франсиско Льяньо: кипер «Депортиво» в сезоне-1993/94 не пропускал в 26 матчах. «Барселона» неплохо идет.

У «Барселоны» есть 14 матчей, что повторить или побить рекорды. Но будет непросто: впереди 4 команды из топ-6: «Реал», «Атлетико», «Бетис» и «Сосьедад». 

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros

22 комментария

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Ramil Usmanov
Ответ teo_heel
Опять же... Габелу и Нови Град я знаю, что такое Реал Мадрид?
Да ты просто эксперт футбола по Боснии и Герцеговине! Возьми пирожок с полки.
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Elkorazon01
Бавария за 1 матч 8 закидала,в последний раз 3-0,0-3. Совпадение или помощь 12 игрока )
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Felix
Мы всё обидемся если барса выбросит тер штегена. Самый лучший вратарь в мире💙❤
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geoo9
Негредо помог наладить игру в обороне)
+1
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teo_heel
Ответ Ramil Usmanov
Точно. Габела и Нови Град хозяева Реал Мадрида.
Опять же... Габелу и Нови Град я знаю, что такое Реал Мадрид?
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данислам дадыбаев
Ответ cektor
Тер Штеген волосы отрастил , везение появилось )) Да и Араухо глыба !)
В точку попал бро
+1
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Bazilic
Ответ cektor
Тер Штеген волосы отрастил , везение появилось )) Да и Араухо глыба !)
Очень хорош Кристенсен
Топовый центральный защитник из Челси перешел в Реал, но оказался в Барсе
+8
-1
+7
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Flavius
Реал в одном матче забил Барселоне 37.5% пропущенных в чемпионате голов
Интер и МЮ забили Барселоне столько же, сколько она пропустила в Ла Лиге
Бавария в двух матчах забила Барселоне столько же, сколько все команды Ла Лиги, за вычетом Реала

Топовая защита, сильнейшая лига
+1
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-2
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Bazilic
Гол Осасуны - левый
Его должны были отменять
+2
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+1
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Ramil Usmanov
Ответ teo_heel
Так вот и я думаю, кто эту Барселону вообще слышал. Габела и Нови Град у всех на слуху.
Точно. Габела и Нови Град хозяева Реал Мадрида.
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Марслан Акматалиев
Хави правильно сделал, что начал защиту перестраивать. Думаю со временем он наладит и игру на последней трети поля.
+2
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RUSfan SpartakOV
Главное Примеру взять!
0
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teo_heel
Ответ Dark.Babysitter
У Зенита пока что 9
После 19 игр.
0
-2
-2
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teo_heel
Ответ Ramil Usmanov
Это кому же на ум взбрело сравнивать по надёжности Барсу из Ла Лиги и какие-то Габелу с Нови Градом.
Так вот и я думаю, кто эту Барселону вообще слышал. Габела и Нови Град у всех на слуху.
+2
-2
0
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Dark.Babysitter
У Зенита пока что 9
0
-4
-4
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kotopandych
Остается надеяться что эта хорошая защита поможет им в суде))
+23
-9
+14
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Ramil Usmanov
Это кому же на ум взбрело сравнивать по надёжности Барсу из Ла Лиги и какие-то Габелу с Нови Градом.
+2
-3
-1
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Willson MD
Втулить в сравнение мусорные лиги еще куда ни шло (а то этот топ5 уже оскомину набил). Но добавить вторые дивизионы мусорных лиг это уже за гранью добра и зла.
+2
-4
-2
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DolJun
эффект кристенсена-алонсо
+1
-6
-5
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predMBAPPE
Интересный клуб Барселона, то забивают много защищаться некому, то защищается хорошо но забить не может)
+16
-2
+14
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Aymammet Baylyyew
Барса вперёд новая цель
+10
-4
+6
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cektor
Тер Штеген волосы отрастил , везение появилось ))
Да и Араухо глыба !)
+21
-2
+19
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