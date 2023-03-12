22 комментария

У «Барсы» лишь 8 пропущенных в Ла Лиге − лучший результат в XXI веке. Но в Европе есть команды еще надежнее
Ох уж эта Босния и Герцеговина.
«Барселона» идет к чемпионству в Испании, пропуская невероятно мало: всего 8 голов в 24 матчах. Вот кто смог пробить «Барселону» в этом сезоне.
• «Реал» забил «Барселоне» 3 за один матч − это 37,5% всех пропущенных.
• В других соревнованиях «Барса» пропускает гораздо больше: 22 в 14 матчах (1,57 гола за игру).
Не удивительно, что по пропущенным «Барселона» − лучшая команда высшего дивизиона Европы. Меньше пропускали только «Габела» и «Нови Град» из второй лиги Боснии и Герцеговины.
А что по историческим рекордам после такого же отрезка?
• У «Барселоны» все шансы побить рекорд Ла Лиги: «Депортиво»-1993/94 и «Атлетико»-2015/16 пропустили по 18 мячей (0,474 за игру).
• Лучший результат топ-5 лиг − «Челси»-2004/05 (15 пропущенных).
На рекорд топ-5 лиг по сухим матчам тоже можно замахнуться − он у Франсиско Льяньо: кипер «Депортиво» в сезоне-1993/94 не пропускал в 26 матчах. «Барселона» неплохо идет.
У «Барселоны» есть 14 матчей, что повторить или побить рекорды. Но будет непросто: впереди 4 команды из топ-6: «Реал», «Атлетико», «Бетис» и «Сосьедад».
Телеграм-канал авторов
Раскладываем 700 клубных голов Месси: любимый соперник – «Севилья», однажды забил рукой
С какими спортсменами чаще всего делают тату? Месси – лидер, половина топ-10 – футболисты
Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros
Топовый центральный защитник из Челси перешел в Реал, но оказался в Барсе
Интер и МЮ забили Барселоне столько же, сколько она пропустила в Ла Лиге
Бавария в двух матчах забила Барселоне столько же, сколько все команды Ла Лиги, за вычетом Реала
Топовая защита, сильнейшая лига
Его должны были отменять
Да и Араухо глыба !)