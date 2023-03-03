51 комментарий

Буря в стакане
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Раскладываем 700 клубных голов Месси: любимый соперник – «Севилья», однажды забил рукой

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Лучший бомбардир класико.

В матче против «Марселя» (3:0) на прошлых выходных Лионель Месси не только поучаствовал во всех голах (1+2), но и забил 700-й мяч в клубной карьере: открылся под прострел Килиана Мбаппе и воткнул правой ногой.

У Лео почти сотня голов нерабочей (точно нерабочей?) − вот все части тела, которыми забивал аргентинец.

• На достижение 700 голов Лионель потратил 840 матчей. Но аргентинец не всегда отыгрывал полные матчи − при пересчете получается 98,4 минуты на гол.

• Вас наверняка заинтересовали единички: грудью − «Эстудиантесу» на КЧМ-2009; рукой − «Эспаньолу» в Ла Лиге-2007/08; бедром − «Хетафе» в Кубке Испании-2013/14.

• Лео 48 раз забивал три или больше мяча за игру, из них 6 раз покер и один раз − пента-трик (против «Байера» в ЛЧ-2011/12).

• У Лионеля нет «идеального хет-трика» (левая, правая, голова), зато есть хет-трик правой − пострадал АПОЭЛ в ЛЧ (2014/15).

• Месси забивал не меньше 40 голов 10 сезонов подряд: с 2009/10 по 2018/19.

А откуда он забивал?

• Лео реализовал 84 из 110 одиннадцатиметровых.

• В карьере Месси есть хет-трик без голов с игры: пенальти + 2 штрафных против «Сельты» в 2019-м.

Когда мы рассказывали о 700 голах Роналду за клубы, то раскладывали забитые по командам. С Лионелем в этом нет смысла: 672 гола за «Барселону» (778 матчей) и 28 голов в «ПСЖ» (62 матча).

А вот раскладка по турнирам.

• Месси − единственный игрок, забивший 700 голов в топ-5 лигах. У Роналду 701 мяч в Европе, но из них 5 − за «Спортинг».

• Лионель – лучший бомбардир в истории Ла Лиги (474) – одновременно со званием лучшего ассистента в истории (192). В сезоне-2011/12 аргентинец наколотил 50 голов.

• Он также рекордсмен по хет-трикам в чемпионате Испании (36) – 8 из них в том же сезоне-2011/12.

Такой перекос в сторону Ла Лиги дает ясную картинку, командам из какой страны Месси забивал чаще всего.

• Месси – лучший бомбардир класико (26). У Роналду и Ди Стефано по 18.

• Против нынешнего клуба у Лео 6+1 в 10 матчах – но аргентинец ни разу не забивал больше одного за раз.

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51 комментарий

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Iamliam
Ну что шутки про повелителя Хетафе и Осасун будут?) Только вот в
первой шестерке 3 мадридских клуба - Месси скорее хозяин мадридских клубов)
Раз уж напрашиваются сравнения с Роналду, то вот очень прикольная стата про голы топ-6 АПЛ: https://ibb.co/dpybdVn
Кстати по голам изза пределов штрафной за последние 6 сезонов Месси лидер с двойным отрывом: https://www.sports.ru/football/1112861587-u-messi-38-golov-iz-za-predelov-shtrafnoj-v-top-5-lig-za-poslednie-6-s.html
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Seyit Canlyyew
Ответ Айлин 1990
Получается, он лучший бомбардир ЕВРОПЫ???? Если это так, то этот чел не из нашей планеты, смотрю его игры, никогда не видел и не могу назвать его, ЗАМЫКАТЕЛЕМ ИЛИ ЗАВЕРШИТЕЛЬ, НАКОНЕЧНИКОМ. Он 5 кратный плеймейкер, правый вингер. Но не девятка, что бы забивать пачками. А он забивает как Роналду, а играет как Марадона, Иньеста, Хави, Модрич, Дебрюйне. А если посчитать сколько забил Де Брюйне, Хави, Модрич, Иньеста, Марадона вместе взято , то получиться почти столько же голов как у одного Месси.
Лучше и не скажешь 👍🏻
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Ram G
Если Месси покоритель Бетиса, что за осасуна этот риал?
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Wkpro
Всего 1 мяч "бедром"? Очень странно звучит. Бедро это вся часть ноги выше колена или как в данном случае считать?
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АнтонЮсупов228
Ударился писей об угол стола 😖
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alberto-m
Роман
А кто ты такой ,чтобы ты с меня что-то спрашивал??? ты что-то попутал ,пацан вчерашний.
л***** ,ты ещё и ответы ограничил ,неприятно слушать правду,👹👹👹👹
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Айлин 1990
Ответ Александр Кожевников
А их не надо сравнивать, у каждого свой путь.Быть лучшим в Реале,МЮ, Ювентусе тоже не каждому дано.
Что в твоём понятии быть лучшим в Реале, Юве, МЮ???

В Реале да, не спорю хотя я фан Месси.

Но никак не лучший в Юве и МЮ.
Лучший игрок МЮ Руни.
Лучший игрок Юве Дель Пьеро.

Лео лучший в Барсе, я же как ты не скажу что он лучший в ПСЖ.
Так как он , не лучший бомбардир и не лучший ассистент в истории ПСЖ.

Точно так же и Роналду, не лучший бомбардир и ассистент в истории Юве и МЮ.

Он лучший в Реале, об этом и не спорят.
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Роман
Ответ alberto-m
Комментарий удален модератором
Истории из твоей не нужной жизни никому не нужны. Не имена (клички), не возраст.
Всю эту жалость пишет.
Кто тебя тут спрашивал.
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Александр Кожевников
Ответ кто-то
Месси-это совершенно другой уровень! Как его можно сравнивать с Роналду ?
А их не надо сравнивать, у каждого свой путь.Быть лучшим в Реале,МЮ, Ювентусе тоже не каждому дано.
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Алибек Багаутдинов
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Он не мой гном))))) спроси у Климова
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Алибек Багаутдинов
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Да хоть так, главное не членом ботоксным мяч тыкать
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Алла Михайлова
Этот парень просто играет в футбол лучше всех. Откуда это у него - от Бога или из космоса неизвестно, но факт есть факт! Одновременно быть одним из лучших дриблеров, распасовщиком, голеадором, исполнителем штрафных, в купе с небывалой стабильностью на протяжении стольких лет, не теряя мотивации и страсти на поле, это что-то невероятное. И все это при огромнейших нагрузках в каждом сезоне, при длиннейших перелетах из-за игр сборной! Действительно, однозначно уже лучший за все времена!
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Алла Михайлова
Ответ Игорь Климов
Лео Месси является величайшим футболистом современности.
Ну да, до нашей эры в футбол еще не играли!))))))))
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Алла Михайлова
Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Ну конечно меньше, у Месси в соперниках Люксембурга, Литвы, Фаррер, Эстонии, Андорры, Армении и прочих футбольных карликов не было. Один попался в товарняке, так он им пятерку положил без большого напряга!
Так что господа фанаты Криша, вам бы лучше не поднимать этих вопросов, конфузия может получиться большая!
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Aymammet Baylyyew
G.O.A.T пож вернись в барсу ты должен ещё много забиват и ассистировать
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Alban S
Он уже живая легенда футбола!
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alberto-m
Ответ Роман
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Роман
Ответ alberto-m
Твоя подружка(КР7) забила 149 из 178
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Игорь Климов
Ответ ssport24
Дружище, ну что ты везде, заладил со своим «современности».)) Ну, в конце-то концов, что за дела!?) Не «современности», а, без преувеличения, В ИСТОРИИ !!! Не было ещё таких игроков.., с таким талантом и с такой СТАБИЛЬНОСТЬЮ! Были игроки сопоставимые по таланту.., но при этом, ни у кого и близко не было ТАКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ!!!
Ок, согласен! 👍🇦🇷
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ssport24
Дружище, ну что ты везде, заладил со своим «современности».))

Ну, в конце-то концов, что за дела!?)

Не «современности», а, без преувеличения, В ИСТОРИИ !!!

Не было ещё таких игроков.., с таким талантом и с такой СТАБИЛЬНОСТЬЮ!

Были игроки сопоставимые по таланту.., но при этом, ни у кого и близко не было ТАКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ!!!
+3
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ssport24
Ответ Игорь Климов
Лео Месси является величайшим футболистом современности.
Дружище, ну что ты везде, заладил со своим «современности».))

Ну, в конце-то концов, что за дела!?)

Не «современности», а, без преувеличения, В ИСТОРИИ !!!

Не было ещё таких игроков.., с таким талантом и с такой СТАБИЛЬНОСТЬЮ!

Были игроки сопоставимые по таланту.., но при этом, ни у кого и близко не было ТАКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ!!!
+8
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+6
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alberto-m
Ответ Роман
Комментарий удален пользователем
Твоя подружка(КР7) забила 149 из 178
+3
-1
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Великолепная Семёрка
Мэси то ноль. В французкой лиге вымучивает ничтожное количество голов, и только тянет Псж в болото. Мусорный кубок в америке разыгрывали чуть ли не каждый год , пока дно30 не взяло гайку. Без хавиньесты ничто, которое всю жизнь было взрощено на гормонах в тепличных условиях!
Никакой он сейчас не лучший, а если и лучший то лишь потому что этого хотят арабы и фифа которые спонсируют его,а Мбаппе лузер, так как пока он играет в одном клубе с мэси все его успехи идут в копилку мэси
+1
-8
-7
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Машина Мощная
а мы то думали он только в основном Леганесам и Алавесам забивал, а оно оказывается вон оно чё..Севилья, Атлетико, Реал, Атлетик, Валенсия..лучшие клубы Испании...эх эх :-D обломал уже в который раз своих ненавистников GOAT :-D
+14
-2
+12
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кто-то
Месси-это совершенно другой уровень! Как его можно сравнивать с Роналду ?
+7
0
+7
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