51 комментарий

Раскладываем 700 клубных голов Месси: любимый соперник – «Севилья», однажды забил рукой
Лучший бомбардир класико.
В матче против «Марселя» (3:0) на прошлых выходных Лионель Месси не только поучаствовал во всех голах (1+2), но и забил 700-й мяч в клубной карьере: открылся под прострел Килиана Мбаппе и воткнул правой ногой.
У Лео почти сотня голов нерабочей (точно нерабочей?) − вот все части тела, которыми забивал аргентинец.
• На достижение 700 голов Лионель потратил 840 матчей. Но аргентинец не всегда отыгрывал полные матчи − при пересчете получается 98,4 минуты на гол.
• Вас наверняка заинтересовали единички: грудью − «Эстудиантесу» на КЧМ-2009; рукой − «Эспаньолу» в Ла Лиге-2007/08; бедром − «Хетафе» в Кубке Испании-2013/14.
• Лео 48 раз забивал три или больше мяча за игру, из них 6 раз покер и один раз − пента-трик (против «Байера» в ЛЧ-2011/12).
• У Лионеля нет «идеального хет-трика» (левая, правая, голова), зато есть хет-трик правой − пострадал АПОЭЛ в ЛЧ (2014/15).
• Месси забивал не меньше 40 голов 10 сезонов подряд: с 2009/10 по 2018/19.
А откуда он забивал?
• Лео реализовал 84 из 110 одиннадцатиметровых.
• В карьере Месси есть хет-трик без голов с игры: пенальти + 2 штрафных против «Сельты» в 2019-м.
Когда мы рассказывали о 700 голах Роналду за клубы, то раскладывали забитые по командам. С Лионелем в этом нет смысла: 672 гола за «Барселону» (778 матчей) и 28 голов в «ПСЖ» (62 матча).
А вот раскладка по турнирам.
• Месси − единственный игрок, забивший 700 голов в топ-5 лигах. У Роналду 701 мяч в Европе, но из них 5 − за «Спортинг».
• Лионель – лучший бомбардир в истории Ла Лиги (474) – одновременно со званием лучшего ассистента в истории (192). В сезоне-2011/12 аргентинец наколотил 50 голов.
• Он также рекордсмен по хет-трикам в чемпионате Испании (36) – 8 из них в том же сезоне-2011/12.
Такой перекос в сторону Ла Лиги дает ясную картинку, командам из какой страны Месси забивал чаще всего.
• Месси – лучший бомбардир класико (26). У Роналду и Ди Стефано по 18.
• Против нынешнего клуба у Лео 6+1 в 10 матчах – но аргентинец ни разу не забивал больше одного за раз.
первой шестерке 3 мадридских клуба - Месси скорее хозяин мадридских клубов)
Раз уж напрашиваются сравнения с Роналду, то вот очень прикольная стата про голы топ-6 АПЛ: https://ibb.co/dpybdVn
Кстати по голам изза пределов штрафной за последние 6 сезонов Месси лидер с двойным отрывом: https://www.sports.ru/football/1112861587-u-messi-38-golov-iz-za-predelov-shtrafnoj-v-top-5-lig-za-poslednie-6-s.html
А кто ты такой ,чтобы ты с меня что-то спрашивал??? ты что-то попутал ,пацан вчерашний.
л***** ,ты ещё и ответы ограничил ,неприятно слушать правду,👹👹👹👹
В Реале да, не спорю хотя я фан Месси.
Но никак не лучший в Юве и МЮ.
Лучший игрок МЮ Руни.
Лучший игрок Юве Дель Пьеро.
Лео лучший в Барсе, я же как ты не скажу что он лучший в ПСЖ.
Так как он , не лучший бомбардир и не лучший ассистент в истории ПСЖ.
Точно так же и Роналду, не лучший бомбардир и ассистент в истории Юве и МЮ.
Он лучший в Реале, об этом и не спорят.
Всю эту жалость пишет.
Кто тебя тут спрашивал.
Так что господа фанаты Криша, вам бы лучше не поднимать этих вопросов, конфузия может получиться большая!
Ну, в конце-то концов, что за дела!?)
Не «современности», а, без преувеличения, В ИСТОРИИ !!!
Не было ещё таких игроков.., с таким талантом и с такой СТАБИЛЬНОСТЬЮ!
Были игроки сопоставимые по таланту.., но при этом, ни у кого и близко не было ТАКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ!!!
Ну, в конце-то концов, что за дела!?)
Не «современности», а, без преувеличения, В ИСТОРИИ !!!
Не было ещё таких игроков.., с таким талантом и с такой СТАБИЛЬНОСТЬЮ!
Были игроки сопоставимые по таланту.., но при этом, ни у кого и близко не было ТАКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ!!!
Никакой он сейчас не лучший, а если и лучший то лишь потому что этого хотят арабы и фифа которые спонсируют его,а Мбаппе лузер, так как пока он играет в одном клубе с мэси все его успехи идут в копилку мэси