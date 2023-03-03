51 комментарий

Лучший бомбардир класико.

В матче против «Марселя» (3:0) на прошлых выходных Лионель Месси не только поучаствовал во всех голах (1+2), но и забил 700-й мяч в клубной карьере: открылся под прострел Килиана Мбаппе и воткнул правой ногой.

У Лео почти сотня голов нерабочей (точно нерабочей?) − вот все части тела, которыми забивал аргентинец.

• На достижение 700 голов Лионель потратил 840 матчей. Но аргентинец не всегда отыгрывал полные матчи − при пересчете получается 98,4 минуты на гол.

• Вас наверняка заинтересовали единички: грудью − «Эстудиантесу» на КЧМ-2009; рукой − «Эспаньолу» в Ла Лиге-2007/08; бедром − «Хетафе» в Кубке Испании-2013/14.

• Лео 48 раз забивал три или больше мяча за игру, из них 6 раз покер и один раз − пента-трик (против «Байера» в ЛЧ-2011/12).

• У Лионеля нет «идеального хет-трика» (левая, правая, голова), зато есть хет-трик правой − пострадал АПОЭЛ в ЛЧ (2014/15).

• Месси забивал не меньше 40 голов 10 сезонов подряд: с 2009/10 по 2018/19.

А откуда он забивал?

• Лео реализовал 84 из 110 одиннадцатиметровых.

• В карьере Месси есть хет-трик без голов с игры: пенальти + 2 штрафных против «Сельты» в 2019-м.

Когда мы рассказывали о 700 голах Роналду за клубы, то раскладывали забитые по командам. С Лионелем в этом нет смысла: 672 гола за «Барселону» (778 матчей) и 28 голов в «ПСЖ» (62 матча).

А вот раскладка по турнирам.

• Месси − единственный игрок, забивший 700 голов в топ-5 лигах. У Роналду 701 мяч в Европе, но из них 5 − за «Спортинг».

• Лионель – лучший бомбардир в истории Ла Лиги (474) – одновременно со званием лучшего ассистента в истории (192). В сезоне-2011/12 аргентинец наколотил 50 голов.

• Он также рекордсмен по хет-трикам в чемпионате Испании (36) – 8 из них в том же сезоне-2011/12.

Такой перекос в сторону Ла Лиги дает ясную картинку, командам из какой страны Месси забивал чаще всего.

• Месси – лучший бомбардир класико (26). У Роналду и Ди Стефано по 18.

• Против нынешнего клуба у Лео 6+1 в 10 матчах – но аргентинец ни разу не забивал больше одного за раз.