Клопп постоянно играет с «Реалом» в ЛЧ – каждые 9 матчей! Но проходил только с «Боруссией»

И только в один сезон.

В конце января Юрген Клопп отметил круглую цифру: 1000 матчей как тренер. А за пару месяцев до этого немцу покорился еще один рубеж: 100 игр в Лиге чемпионов.

С учетом квалификации (играл в сезоне-2017/18 против «Хоффенхайма») у Клоппа 102 матча в ЛЧ – вот его путь.

•‎ Юрген впервые вывел команду в ЛЧ в 2011-м и с тех пор пропустил только два розыгрыша: в 2015/16 подхватил «Ливерпуль», который был в Лиге Европы, и довел до финала (проиграли «Севилье»). Но чемпионат закончили восьмыми и вообще не вышли в еврокубки.

• Команда Клоппа только однажды не выходила в плей-офф: в первый раз «Боруссия» заняла четвертое место в группе с «Арсеналом», «Марселем» и «Олимпиакосом».

Самый частый соперник Клоппа в Лиге чемпионов – «Реал». Встречи 1/8 финала этого сезона станут 11-й и 12-й игрой – 11,5% всех матчей немца в ЛЧ, или каждый девятый!

Вот как выглядели предыдущие 10 встреч Юргена с «Мадридом».

• В сезоне-2012/13 «Боруссия» вообще играла с «Мадридом» 4 раза: дважды в группе и в полуфинале. Немцы выдали выдающийся результат: первое место в группе (победа+ничья с «Реалом») и проход в 1/2 с покером Левандовского.

Дальше – только вылеты в плей-офф.

• «Ливерпуль» встречается с «Реалом» в третьем сезоне подряд. Это еще не рекорд, но уже близко: «Челси» играл против «Ливерпуля» 5 лет подряд, «Атлетико» против «Реала» – 4.

• Перед полуфиналом 2013 года Юрген отмечал, что третья и четвертая игра с «Реалом» не будут похожи на матчи группы: «По ходу этого сезона они часто меняли подход: могут играть во владение, как против «Манчестер Юнайтед», или ловить на контратаках. Нельзя думать, что нам удастся выиграть только потому, что в группе мы набрали 4 очка».

Спустя 10 лет Клопп озвучил похожие мысли: «Каждая наша игра с «Реалом» отличается. Восемь месяцев назад, в Париже [в финале ЛЧ], мы могли выиграть. До этого мы встретились в плей-офф в странных условиях: в Мадриде играли на тренировочной базе, а на «Энфилде» – без зрителей.

Но это уже другие команды. Одни и те же клубы, другие команды, другое время».

«Ливерпуль» Клоппа ни разу не обыгрывал «Реал». Может, новая команда переломает традицию.