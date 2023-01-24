У «Челси» футболистов на 3 состава. Можно даже собрать команду только из игроков атаки
Боули понравится.
Лондонский клуб после прихода Тодда Боули совсем обезумел на трансферном рынке и продолжает тратить: после мощной летней закупки зимой взяли еще шестерых на 180 млн евро.
Полузащитник Нони Мадуэке − 14-е подписание «Челси» при Боули. Клуб потратит на фиксированные выплаты больше 450 млн евро (еще 60 могут упасть бонусами) и 15 млн на аренды Жоау Феликса и Дениса Закарии. А ведь «Челси» присматривается еще и к новому центральному полузащитнику.
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Безусловно, одна из причин такой закупки − невероятное количество травм. В разные моменты у «Челси» вылетали сразу 10 футболистов − можно почти собрать полноценный состав.
Но в твиттере уже шутят, что Боули забыли объяснить: травмированные игроки потом возвращаются. Если все будут здоровы, Грэм Поттер получит больше 30 игроков − на три состава без повторений. Как бы они выглядели?
Три оговорки:
• допускаем, что все травмированные здоровы − хотя Броя не вернется в этом сезоне;
• не будем учитывать Андрея Сантоса и Габриэла Слонину − кажется, их брали под резервную команду;
• обойдемся без легендарных 4-4-3 от Тодда.
Из тех, кто хоть немного сыграл за основу «Челси» (+Мадуэке), можно собрать и третью команду. Очень условную: здесь Закария в центре защиты − вспомнит времена «Гладбаха» − и молодежь, которая проиграла 0:4 «Сити» в кубке.
У «Челси» жесткий перебор в атаке: на 4 позиции претендуют 11 игроков. Наверняка летом список сократится, но пока из такого подбора можно собрать команду – для приличия уберем Брою и поставим вместо него вратаря.
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Фото: REUTERS/Phil Noble
Мудрик-Хаверц-Стерлинг
Пулишич-Феликс-Зиеш
Обама-Броя-Маунт
Чуквумека-Фофана-Мадуэке
А так успехов.
Мое мнение:
если есть возможность, круто сработали советники, то нужно скупить все что рядом талантливо и молодо, ведь у нас довольно старый состав;
походу будет чистка и дальше, т.к. только Силва - могикан из старичков, остальных всех на пенсию, а это минимум трое;
упрямый факт последних двух - трех лет в нападении взяли не подходящих по уровню, мотивации и желанию, поэтому скупка, пока Ливерпуль ( он в продаже на лето) не вышел на рынок оправдана, дальше будет только дороже;
полузащита постарела, и её пора обновлять, поэтому покупки продолжаться!
У кого контракт заканчивается - неважно, кого точно продавать будут - неважно, Хатчинсон, Холл - это молодёжь, привлекалась в основу только из-за травм - неважно, Фофана - это как и Сантос с Касадеей - для развития, аренд, просто пока не решили куда отдать и опять таки из-за травм Фофана пока в команде.
Главное - всего побольше набросать, тема-то хайповая, пошутить про 4 4 3 и готово.