У «Челси» футболистов на 3 состава. Можно даже собрать команду только из игроков атаки

Боули понравится.

Лондонский клуб после прихода Тодда Боули совсем обезумел на трансферном рынке и продолжает тратить: после мощной летней закупки зимой взяли еще шестерых на 180 млн евро.

Полузащитник Нони Мадуэке − 14-е подписание «Челси» при Боули. Клуб потратит на фиксированные выплаты больше 450 млн евро (еще 60 могут упасть бонусами) и 15 млн на аренды Жоау Феликса и Дениса Закарии. А ведь «Челси» присматривается еще и к новому центральному полузащитнику.

Безусловно, одна из причин такой закупки − невероятное количество травм . В разные моменты у «Челси» вылетали сразу 10 футболистов − можно почти собрать полноценный состав.

Но в твиттере уже шутят, что Боули забыли объяснить: травмированные игроки потом возвращаются. Если все будут здоровы, Грэм Поттер получит больше 30 игроков − на три состава без повторений. Как бы они выглядели?

Три оговорки:

•‎ допускаем, что все травмированные здоровы − хотя Броя не вернется в этом сезоне;

•‎ не будем учитывать Андрея Сантоса и Габриэла Слонину − кажется, их брали под резервную команду;

• обойдемся без легендарных 4-4-3 от Тодда .

Из тех, кто хоть немного сыграл за основу «Челси» (+Мадуэке), можно собрать и третью команду. Очень условную: здесь Закария в центре защиты − вспомнит времена «Гладбаха» − и молодежь, которая проиграла 0:4 «Сити» в кубке.

У «Челси» жесткий перебор в атаке: на 4 позиции претендуют 11 игроков. Наверняка летом список сократится, но пока из такого подбора можно собрать команду – для приличия уберем Брою и поставим вместо него вратаря.

Фото: REUTERS/Phil Noble