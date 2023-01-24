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У «Челси» футболистов на 3 состава. Можно даже собрать команду только из игроков атаки

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Боули понравится. 

Лондонский клуб после прихода Тодда Боули совсем обезумел на трансферном рынке и продолжает тратить: после мощной летней закупки зимой взяли еще шестерых на 180 млн евро.

Полузащитник Нони Мадуэке − 14-е подписание «Челси» при Боули. Клуб потратит на фиксированные выплаты больше 450 млн евро (еще 60 могут упасть бонусами) и 15 млн на аренды Жоау Феликса и Дениса Закарии. А ведь «Челси» присматривается еще и к новому центральному полузащитнику. 

«Челси» потратил полмиллиарда на трансферы за два года. Они нарушают ФФП?

Безусловно, одна из причин такой закупки − невероятное количество травм. В разные моменты у «Челси» вылетали сразу 10 футболистов − можно почти собрать полноценный состав. 

Но в твиттере уже шутят, что Боули забыли объяснить: травмированные игроки потом возвращаются. Если все будут здоровы, Грэм Поттер получит больше 30 игроков − на три состава без повторений. Как бы они выглядели?

Три оговорки: 

•‎ допускаем, что все травмированные здоровы − хотя Броя не вернется в этом сезоне;

•‎ не будем учитывать Андрея Сантоса и Габриэла Слонину − кажется, их брали под резервную команду;

• обойдемся без легендарных 4-4-3 от Тодда

Из тех, кто хоть немного сыграл за основу «Челси» (+Мадуэке), можно собрать и третью команду. Очень условную: здесь Закария в центре защиты − вспомнит времена «Гладбаха» − и молодежь, которая проиграла 0:4 «Сити» в кубке. 

У «Челси» жесткий перебор в атаке: на 4 позиции претендуют 11 игроков. Наверняка летом список сократится, но пока из такого подбора можно собрать команду – для приличия уберем Брою и поставим вместо него вратаря. 

 

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Фото: REUTERS/Phil Noble

37 комментариев

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spashef1989
Так должен был вести себя Ньюкасл.
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татьяна
Ответ *MVP*
не очень - у кого конкретно? можно фамилии?
Музыканты хорошие,а дирижора нет!
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Дмитрий Письменский
Основатель блога
Дмитрий Письменский
SMM / редакция – Sports.ru
48 подписчиков
Ответ Alar
Почему забыли самый главный состав? Из травмированных
А про это уже был пост: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/chelseaman/3106874.html
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Niko [Ars]
ХК Челси и его атакующие сочетания :

Мудрик-Хаверц-Стерлинг
Пулишич-Феликс-Зиеш
Обама-Броя-Маунт
Чуквумека-Фофана-Мадуэке
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*MVP*
Ответ татьяна
Может ,но пока не очень получается А так успехов.
не очень - у кого конкретно? можно фамилии?
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татьяна
Ответ *MVP*
может, надо дать им поиграть немного вместе, нет?
Может ,но пока не очень получается
А так успехов.
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Alar
Почему забыли самый главный состав? Из травмированных
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Andrey Bokov
привет ФФП. и какой смысли играть в еврокубках? если кому-то можно иметь состав за миллиард, а кому-то, под абсолютно выдуманным предлогом, нельзя и 100 млн потратить. После этого особенно хорошо читается " аналитика" кто,где и как не так как надо играет)) Сейчас вся аналитика сводится к цифрам Трансфермаркета. И статистика полуфиналов и финалов ЕК. Условного Ференцвароша там нет и не будет никогда. Все остальное вода и любование собственным красноречием.
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Андрей Andrey
Вот будет интересно с таки составом даже в топ-4 не попадут😂
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AverY
Конечно, происходящее в Челси далеко неординарное событие и его все обсуждают.
Мое мнение:
если есть возможность, круто сработали советники, то нужно скупить все что рядом талантливо и молодо, ведь у нас довольно старый состав;
походу будет чистка и дальше, т.к. только Силва - могикан из старичков, остальных всех на пенсию, а это минимум трое;
упрямый факт последних двух - трех лет в нападении взяли не подходящих по уровню, мотивации и желанию, поэтому скупка, пока Ливерпуль ( он в продаже на лето) не вышел на рынок оправдана, дальше будет только дороже;
полузащита постарела, и её пора обновлять, поэтому покупки продолжаться!
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Акира_1
Половина на травмах, другие неопытные молодые игроки, а третье - уйдут летом. В итоге получается один состав с возможностью ротации, который ещё нужно укрепить на некоторых позициях. Так что про 3 состава чушь. 🤣
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mArty-.-
У Мануэке 31 номер, если интересно.
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Dan Kennedy
Ответ edward_freeman
Статья дно. Чисто ради хайпа. Зачем разбираться и так сойдёт. У кого контракт заканчивается - неважно, кого точно продавать будут - неважно, Хатчинсон, Холл - это молодёжь, привлекалась в основу только из-за травм - неважно, Фофана - это как и Сантос с Касадеей - для развития, аренд, просто пока не решили куда отдать и опять таки из-за травм Фофана пока в команде. Главное - всего побольше набросать, тема-то хайповая, пошутить про 4 4 3 и готово.
Еще и обманывают, пишут про 4-4-3, а в статье другие схемы.
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*MVP*
Ответ татьяна
А результата нет
может, надо дать им поиграть немного вместе, нет?
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Александр Баскаков
Ответ BeastI666I
избрали тактику Зенита. скупят всех игроков, чтобы осперникам некем было играть ))))
Ага ,из других чемпионатов 👍😆
0
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edward_freeman
Статья дно. Чисто ради хайпа. Зачем разбираться и так сойдёт.
У кого контракт заканчивается - неважно, кого точно продавать будут - неважно, Хатчинсон, Холл - это молодёжь, привлекалась в основу только из-за травм - неважно, Фофана - это как и Сантос с Касадеей - для развития, аренд, просто пока не решили куда отдать и опять таки из-за травм Фофана пока в команде.
Главное - всего побольше набросать, тема-то хайповая, пошутить про 4 4 3 и готово.
+6
-7
-1
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rooney1990
Только тренер сомнительный...
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Артем_
Летом половина уйдет.
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Макс Шева
И все полузащитники,нападения- нет.Потому ,что Хайверц
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Дмитрий Шумак
Да и Челси не Ювентус, им можно...и владелец из Штатов значит можно вдвойне...интересно как в конце года она обогнут правило доходов/расходов вдвойне интересно - по зарплатной ведомости
+3
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Контрольный выстрел
Все в атаку)))))
+2
0
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BeastI666I
избрали тактику Зенита. скупят всех игроков, чтобы осперникам некем было играть ))))
+8
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DolJun
игроков на три состава, а основной на поле на протяжении пары матчей уже года два не можем увидеть
+7
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Рустам Вагизов
Боэли просто считает, что в соккере нужно столько же игроков как и в американском футболе
+3
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Люди Как люди
Может это и к лучшему.
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