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1000 матчей Клоппа-тренера: «Ливерпуль» в отрыве, Пеп – любимый соперник

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Чаще всех играл Фирмино.

Для Юргена Клоппа суббота была не просто матчем с топ-соперником (пусть и кризисным, как и сам «Ливерпуль»): немец проводил 1000-ю игру в статусе главного тренера.

Мы с помощью Opta посчитали, из чего состояла эта тысяча, какие игроки и соперники были важнейшей ее частью. Но начать нужно с очевидного − трофеев.

А вот полная раскладка карьеры Юргена: работает с 2001-го!

Юрген тренировал три клуба, наращивая продолжительность правления.

В «Ливерпуле» немец работает дольше всего.

«Ливерпуль» доминирует буквально по всем цифрам: количество побед и ничьих, меньшее число поражений.

А в каких турнирах Клопп набрал тысячу матчей?

Большую часть карьеры Юрген провел в Германии, поэтому и самые частые соперники − тренеры, работавшие там.

Идеально – если и в Бундеслиге, и в АПЛ.

Гвардиолу Клопп обыгрывал 11 раз − больше побед не было ни над кем. Хотя и поражений от него тоже максимум: девять.

Команды Клоппа играли почти со 150 разными соперниками, но больше всего, почти каждый тридцатый – против «Баварии».

Против «Челси» Юрген выходил 20 раз − дважды матч выпадал на тренерский юбилей Клоппа.

Немец не проигрывает в такие дни.

Матч против «Челси» пришелся на Суперкубок УЕФА. В основное время ничья, но «Ливерпуль» выиграл по пенальти. 

«По-моему, Арсен Венгер проиграл свой тысячный матч со счетом 0:6 («Арсенал» разгромно проиграл «Челси» в марте 2014-го – прим. Sports.ru). Я доволен, что со мной такого не приключилось!» – сказал Клопп.

Невен Суботич – настоящая машина: 278 матчей при Клоппе начинал в старте. Больше только у Романа Вайденфеллера (280 из 280), но для вратаря это привычнее. 

У Джеймса Милнера обратная ситуация: всего 189 матчей из 302 он начинал с первых минут – это 16-е место по количеству игр в основе.

Салах не только лучший бомбардир – по минутам на гол он тоже лидирует: в среднем египтянину требуется 138 минут, чтобы забить.

Какие планы на будущее у Юргена? Немец успокаивает фанатов «Ливерпуля»:

«1000-й матч? Это сумасшедшая цифра. Когда я приехал сюда, у меня не было седой бороды. Я не знаю, она появилась из-за возраста или команды. Но я не собираюсь заканчивать. У меня хватит сил еще на 10 лет, если нужно будет». 

Пробьет 2000?

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose

46 комментариев

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МТБ
Ответ Дмитрий Письменский
При Клоппе «Ливерпуль» именно за деньги (не берем в расчет свободных агентов вроде Матипа или Адриана) купил 18 футболистов, суммарно потратив на них 532 млн евро (данные Transfermarkt). Очевидно, не самые большие затраты среди тренеров за аналогичный период, но едва ли это можно назвать «минимальными средствами». При этом Клопп, конечно, замечательный тренер.
Можно, если вспомнить, что при Клоппе ещё неплохо так продавали, а из этих 532 миллионов, 140 потрачены за последний год, т.е. когда ливерпуль уже в статусе ТОП клуба.
Собственно, траты на Ван Дейка и Аллисона тоже были завышенные, но, по сути, их покрыла продажа Коутиньо + немного сверху, притом Алиссон был после финала ЛЧ.

Так что да, сорян, учитывая то, что даже очень средние игроки давно стоят 30-40 лямов, а кто-то более-менее путный уходит в 80-100, 532 миллиона на 18 игроков, это очень даже минимально.
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Exterior
Ответ Tahir Turk
Клопп это однозначно лучшее, что случалось с Ливерпулем после лч-2005,в команде уровня нынешней Астон виллы добился нереального прогресса и результата. Я счастлив, что застал эти времена
Естественно, ведь ты же забил 59 голов под его руководством!
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vladimir.kostrichko
Ответ Kanonir152
Величайший - это когда один на вершине, а все остальные под ним. Как минимум, в современном футболе есть другие примеры тренеров не хуже.
Я его назвал величайшим потому, что он из подручных средств сначала сколотил Боруссию а потом Ливерпуль....На уровне Клоппа кого можешь поставить, какой тренер имея такие трансферные ограничения смог достичь успехов таких как Клопп...
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vladimir.kostrichko
Ответ #SharkTeam
Причем здесь трансферный баланс, если на момент покупки ливер бил трансферные рекорды. Факт))
Какие трансферные рекорды Карл!!!!какие трансферные рекорды.....Блин ну почему все фанаты сити игнорируют математику.....Почему вы её так ненавидите.
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Олжас
Кайф когда твоя команда побеждает. Но самый кайф когда команда побеждает в безнадежной ситуации. Сколько бесценных эмоции подарил фанатам Ливерпуль Клоппа, ответка с Барсой, гол Алисона, сломанные очки и еще что-то было. Помимо титулов эти эмоции тоже останутся в памяти надолго
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Олжас
Ответ Дмитрий Письменский
Предположу, что больше ярда. Но я специально сделал оговорку, что были те, кто тратил больше. Не понимаю, к чему ваш комментарий.
К тому что акцентировать внимание на тратах в отношении Клоппа есть большая глупость. Ну или это просто незнание ситуации.
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Дмитрий Письменский
Основатель блога
Дмитрий Письменский
SMM / редакция – Sports.ru
48 подписчиков
Ответ Павел Мельников
Так-то Клопп выводил свои команды в финал ЛЧ целых 4 раза - 1 раз Боруссию и 3 раза Ливерпуль (+ с ним же финал Лиги Европы). У Пепа - 2 выигранных финала с Барселоной и 1 проигранный с МС (в сумме 3 получается). Считаю, что проиграть финал - это уже больше от невезения, куда труднее преодолеть сетку, поэтому Юрген совершенно точно не слабее Пепа.
Ну а почему вы не учитываете чемпионаты? Все-таки и дистанция длиннее, и случайностей меньше. И в этом компоненте Гвардиола все же успешнее. Мне кажется неверно выделять только еврокубки.

Понятно, что в АПЛ на финише зачастую дело в +1 очке, но тем не менее чашки едут в Манчестер.
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Олжас
Если бы вместо Милнера и Хендерсона ему дали более топовых полузащитников, насколько было бы проще
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Дмитрий Письменский
Основатель блога
Дмитрий Письменский
SMM / редакция – Sports.ru
48 подписчиков
Ответ Олжас
532 млн.??? А сколько Гвардиола потратил за это время?
Предположу, что больше ярда. Но я специально сделал оговорку, что были те, кто тратил больше. Не понимаю, к чему ваш комментарий.
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Олжас
Ответ Дмитрий Письменский
При Клоппе «Ливерпуль» именно за деньги (не берем в расчет свободных агентов вроде Матипа или Адриана) купил 18 футболистов, суммарно потратив на них 532 млн евро (данные Transfermarkt). Очевидно, не самые большие затраты среди тренеров за аналогичный период, но едва ли это можно назвать «минимальными средствами». При этом Клопп, конечно, замечательный тренер.
532 млн.??? А сколько Гвардиола потратил за это время?
0
-1
-1
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Tahir Turk
Клопп это однозначно лучшее, что случалось с Ливерпулем после лч-2005,в команде уровня нынешней Астон виллы добился нереального прогресса и результата. Я счастлив, что застал эти времена
+3
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TheFrosty
Столько же АПЛ как у скромного физрука Артеты за три года со скромным Арсеналом. Все что надо знать о очкастом.
0
-6
-6
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Клим Надуткин
Какой Клопп крутой!
+3
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Madcomposer
Ответ vladimir.kostrichko
Величайший тренер современности. Можно сказать из Ливерпуля,который на тот момент был на 8-ой строчке сколотил топ-команду с минимальными средствами,которые выиграли все.
Согласен полностью, а хейтеры будут хейтить. Даже пофиг на средства, какую игру и энергию он дал Ливеру!
+1
0
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glavredaktor
Ответ Павел Мельников
Так-то Клопп выводил свои команды в финал ЛЧ целых 4 раза - 1 раз Боруссию и 3 раза Ливерпуль (+ с ним же финал Лиги Европы). У Пепа - 2 выигранных финала с Барселоной и 1 проигранный с МС (в сумме 3 получается). Считаю, что проиграть финал - это уже больше от невезения, куда труднее преодолеть сетку, поэтому Юрген совершенно точно не слабее Пепа.
В первом финале с Реалом вообще был полный комплект неудач: травма находящегося в огненной форме Салаха (кстати единственная за все его 6 лет в Ливерпуле!!!) В начале матча и два необъяснимых привоза Кариуса.
+8
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glavredaktor
Ответ bamboocha01
Он ещё в Баварии стал стеклянным, и в Ливерпуле только и делает что лечится. Не спорю, когда он в форме то очень хорош, но когда он был на длинной дистанции в порядке?
Эм, как раз в прошлом сезоне.
25 из 38 в АПЛ, весной просто божил. В ЛЧ 10 из 13 матчей.
Не железо как Салах, но и не стекло как Кейта.
+1
0
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Kanonir152
Ответ vladimir.kostrichko
Величайший тренер современности. Можно сказать из Ливерпуля,который на тот момент был на 8-ой строчке сколотил топ-команду с минимальными средствами,которые выиграли все.
Величайший - это когда один на вершине, а все остальные под ним. Как минимум, в современном футболе есть другие примеры тренеров не хуже.
+1
0
+1
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iegord
Главный показатель его величия, на мой взгляд, - разница между тем, в каком состоянии были Боруссия и Ливерпуль до его прихода, и тем, какими они при нем стали. Ни один современный тренер так не возносил и не преображал свои команды как Клопп
+10
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Уставший Фергюсон
Клопп спасибо за Ливерпуль! Ynwa!
+4
0
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Marat_taraz
Ответ JealousNobody
Самый переоцененный тренер. Ещё и его гопнические замашки на контрасте с интеллигентным Пепом делают его совсем уж фриком.
Ошибаетесь , каждый футболист при нем растёт и показывает максимум, средние футболисты становится толпами, как Ливерпуль при нем изменился
+3
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Naneva
Ответ Ильшат Утеев
То есть 270 матчей за Майнц, при этом 300 юбилейный тоже за майнц. Не сходится
Кстати да, в 2009-м Майнцем Тухель руководил
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JealousNobody
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0
-11
-11
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Павел Мельников
Так-то Клопп выводил свои команды в финал ЛЧ целых 4 раза - 1 раз Боруссию и 3 раза Ливерпуль (+ с ним же финал Лиги Европы). У Пепа - 2 выигранных финала с Барселоной и 1 проигранный с МС (в сумме 3 получается). Считаю, что проиграть финал - это уже больше от невезения, куда труднее преодолеть сетку, поэтому Юрген совершенно точно не слабее Пепа.
+21
-1
+20
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#SharkTeam
Ответ Андрей Andrey
Смешно читать. Самый дорогой вратарь Кепа. Защитник - Магуайр. А Копп брал хороших средних игроков и сделал из них Топ игроками. А вот физрук Пеп покупал самых дорогих..и они сидят на лавке. Грилиш 100 лямов. Филипс 50 за запасного😂🤷
На момент покупки это были рекорды, с чем ты споришь? Вандайк то на момент покупки был средним игроком? да его моур сотоварищи обхаживали пока Клопп денег не вывалил
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#SharkTeam
Ответ vladimir.kostrichko
Незнание и тупой хейт у вас.... Про вас можно сказать,что незнание-рабочая сила... Я 100 раз писал для таких как вы и у меня есть факты,что Ливерпуль при Кллппе учитывая трансферный баланс находится на 11-ом месте в Англии.Выше него даже Вест Хэмм и Эвертон.... Вот это факты а не ваше тупое хейтерство.
Причем здесь трансферный баланс, если на момент покупки ливер бил трансферные рекорды. Факт))
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