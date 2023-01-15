1000 матчей Клоппа-тренера: «Ливерпуль» в отрыве, Пеп – любимый соперник
Чаще всех играл Фирмино.
Для Юргена Клоппа суббота была не просто матчем с топ-соперником (пусть и кризисным, как и сам «Ливерпуль»): немец проводил 1000-ю игру в статусе главного тренера.
Мы с помощью Opta посчитали, из чего состояла эта тысяча, какие игроки и соперники были важнейшей ее частью. Но начать нужно с очевидного − трофеев.
А вот полная раскладка карьеры Юргена: работает с 2001-го!
Юрген тренировал три клуба, наращивая продолжительность правления.
В «Ливерпуле» немец работает дольше всего.
«Ливерпуль» доминирует буквально по всем цифрам: количество побед и ничьих, меньшее число поражений.
А в каких турнирах Клопп набрал тысячу матчей?
Большую часть карьеры Юрген провел в Германии, поэтому и самые частые соперники − тренеры, работавшие там.
Идеально – если и в Бундеслиге, и в АПЛ.
Гвардиолу Клопп обыгрывал 11 раз − больше побед не было ни над кем. Хотя и поражений от него тоже максимум: девять.
Команды Клоппа играли почти со 150 разными соперниками, но больше всего, почти каждый тридцатый – против «Баварии».
Против «Челси» Юрген выходил 20 раз − дважды матч выпадал на тренерский юбилей Клоппа.
Немец не проигрывает в такие дни.
Матч против «Челси» пришелся на Суперкубок УЕФА. В основное время ничья, но «Ливерпуль» выиграл по пенальти.
«По-моему, Арсен Венгер проиграл свой тысячный матч со счетом 0:6 («Арсенал» разгромно проиграл «Челси» в марте 2014-го – прим. Sports.ru). Я доволен, что со мной такого не приключилось!» – сказал Клопп.
Невен Суботич – настоящая машина: 278 матчей при Клоппе начинал в старте. Больше только у Романа Вайденфеллера (280 из 280), но для вратаря это привычнее.
У Джеймса Милнера обратная ситуация: всего 189 матчей из 302 он начинал с первых минут – это 16-е место по количеству игр в основе.
Салах не только лучший бомбардир – по минутам на гол он тоже лидирует: в среднем египтянину требуется 138 минут, чтобы забить.
Какие планы на будущее у Юргена? Немец успокаивает фанатов «Ливерпуля»:
«1000-й матч? Это сумасшедшая цифра. Когда я приехал сюда, у меня не было седой бороды. Я не знаю, она появилась из-за возраста или команды. Но я не собираюсь заканчивать. У меня хватит сил еще на 10 лет, если нужно будет».
Пробьет 2000?
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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose
Собственно, траты на Ван Дейка и Аллисона тоже были завышенные, но, по сути, их покрыла продажа Коутиньо + немного сверху, притом Алиссон был после финала ЛЧ.
Так что да, сорян, учитывая то, что даже очень средние игроки давно стоят 30-40 лямов, а кто-то более-менее путный уходит в 80-100, 532 миллиона на 18 игроков, это очень даже минимально.
Понятно, что в АПЛ на финише зачастую дело в +1 очке, но тем не менее чашки едут в Манчестер.
25 из 38 в АПЛ, весной просто божил. В ЛЧ 10 из 13 матчей.
Не железо как Салах, но и не стекло как Кейта.