Чаще всех играл Фирмино.

Для Юргена Клоппа суббота была не просто матчем с топ-соперником (пусть и кризисным, как и сам «Ливерпуль»): немец проводил 1000-ю игру в статусе главного тренера.

Мы с помощью Opta посчитали, из чего состояла эта тысяча, какие игроки и соперники были важнейшей ее частью. Но начать нужно с очевидного − трофеев.

А вот полная раскладка карьеры Юргена: работает с 2001-го!

Юрген тренировал три клуба, наращивая продолжительность правления.

В «Ливерпуле» немец работает дольше всего.

«Ливерпуль» доминирует буквально по всем цифрам: количество побед и ничьих, меньшее число поражений.

А в каких турнирах Клопп набрал тысячу матчей?

Большую часть карьеры Юрген провел в Германии, поэтому и самые частые соперники − тренеры, работавшие там.

Идеально – если и в Бундеслиге, и в АПЛ.

Гвардиолу Клопп обыгрывал 11 раз − больше побед не было ни над кем. Хотя и поражений от него тоже максимум: девять.

Команды Клоппа играли почти со 150 разными соперниками, но больше всего, почти каждый тридцатый – против «Баварии».

Против «Челси» Юрген выходил 20 раз − дважды матч выпадал на тренерский юбилей Клоппа.

Немец не проигрывает в такие дни.

Матч против «Челси» пришелся на Суперкубок УЕФА. В основное время ничья, но «Ливерпуль» выиграл по пенальти.

«По-моему, Арсен Венгер проиграл свой тысячный матч со счетом 0:6 («Арсенал» разгромно проиграл «Челси» в марте 2014-го – прим. Sports.ru). Я доволен, что со мной такого не приключилось!» – сказал Клопп.

Невен Суботич – настоящая машина: 278 матчей при Клоппе начинал в старте. Больше только у Романа Вайденфеллера (280 из 280), но для вратаря это привычнее.

У Джеймса Милнера обратная ситуация: всего 189 матчей из 302 он начинал с первых минут – это 16-е место по количеству игр в основе.

Салах не только лучший бомбардир – по минутам на гол он тоже лидирует: в среднем египтянину требуется 138 минут, чтобы забить.

Какие планы на будущее у Юргена? Немец успокаивает фанатов «Ливерпуля»:

«1000-й матч? Это сумасшедшая цифра. Когда я приехал сюда, у меня не было седой бороды. Я не знаю, она появилась из-за возраста или команды. Но я не собираюсь заканчивать. У меня хватит сил еще на 10 лет, если нужно будет».

Пробьет 2000?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose