🎄Футболисты в Рождество: Кроос – с дедушкой, Дибала и Паредес отмечают с Кубком мира

Семейные фото.

Рождество – один из самых теплых и светлых праздников. Футболисты тоже отмечают, для многих это возможность провести драгоценное время в кругу близких.

Как, например, для Марсело.

Дамы и господа, семейство Бекхэмов!

Неймар радуется первому Рождеству дочери Мави. Малышка появилась на свет в октябре.

Анхель Ди Мария отмечает в Португалии.

Еще одно семейное фото – у Войчеха Шченсного.

Тони Кроос вместе с любимым дедушкой. Недавно записали совместный подкаст.

Килиан Мбаппе вместо традиционного фото в тепле и у елки добавил в ленту немного мороза и свежести:

Победитель всего на свете Бернарду с самими близкими:

Луис Суарес перед новым приключением в Майами:

Каземиро дурачится на фотосессии:

Джон Терри косплеит «Острые козырьки»:

Для Федерико Вальверде этот год вышел очень непростым. Но сейчас все хорошо.

Томас Мюллер в соцсетях поздравил фанатов на 150 языках, а сам отметил с женой Лизой:

У одноклубников Пауло Дибалы и Леандро Паредеса тоже отличная компания:

А у Родриго еще все впереди.

Как, надеемся, и у всех нас.

Фото: instagram.com