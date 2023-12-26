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🎄Футболисты в Рождество: Кроос – с дедушкой, Дибала и Паредес отмечают с Кубком мира

Родриго Родриго
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Марсело Марсело
Каземиро Каземиро
Томас Мюллер Томас Мюллер
Хоселу Хоселу
Тони Кроос Тони Кроос
Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Джон Терри Джон Терри
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
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Семейные фото.

Рождество – один из самых теплых и светлых праздников. Футболисты тоже отмечают, для многих это возможность провести драгоценное время в кругу близких.

Как, например, для Марсело.

Дамы и господа, семейство Бекхэмов!

Неймар радуется первому Рождеству дочери Мави. Малышка появилась на свет в октябре.

Анхель Ди Мария отмечает в Португалии.

Еще одно семейное фото – у Войчеха Шченсного.

Тони Кроос вместе с любимым дедушкой. Недавно записали совместный подкаст.

Килиан Мбаппе вместо традиционного фото в тепле и у елки добавил в ленту немного мороза и свежести:

Победитель всего на свете Бернарду с самими близкими:

Луис Суарес перед новым приключением в Майами:

Каземиро дурачится на фотосессии:

Джон Терри косплеит «Острые козырьки»:

Для Федерико Вальверде этот год вышел очень непростым. Но сейчас все хорошо.

Томас Мюллер в соцсетях поздравил фанатов на 150 языках, а сам отметил с женой Лизой:

У одноклубников Пауло Дибалы и Леандро Паредеса тоже отличная компания:

А у Родриго еще все впереди. 

Как, надеемся, и у всех нас.

Фото: instagram.com

3 комментария
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Бэкс-старший неплохо так накатил уже:)
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Эх, счастливые лица людей из свободных стран.
А мы в нашей несвободной России тоталитарной только грустные фото можем выкладывать.
*либералы, жду плюсов😂
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Интересно, с чьей женой Терри ? ))
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