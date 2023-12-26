🎄Футболисты в Рождество: Кроос – с дедушкой, Дибала и Паредес отмечают с Кубком мира
Семейные фото.
Рождество – один из самых теплых и светлых праздников. Футболисты тоже отмечают, для многих это возможность провести драгоценное время в кругу близких.
Как, например, для Марсело.
Дамы и господа, семейство Бекхэмов!
Неймар радуется первому Рождеству дочери Мави. Малышка появилась на свет в октябре.
Анхель Ди Мария отмечает в Португалии.
Еще одно семейное фото – у Войчеха Шченсного.
Тони Кроос вместе с любимым дедушкой. Недавно записали совместный подкаст.
Килиан Мбаппе вместо традиционного фото в тепле и у елки добавил в ленту немного мороза и свежести:
Победитель всего на свете Бернарду с самими близкими:
Луис Суарес перед новым приключением в Майами:
Каземиро дурачится на фотосессии:
Джон Терри косплеит «Острые козырьки»:
Для Федерико Вальверде этот год вышел очень непростым. Но сейчас все хорошо.
Томас Мюллер в соцсетях поздравил фанатов на 150 языках, а сам отметил с женой Лизой:
У одноклубников Пауло Дибалы и Леандро Паредеса тоже отличная компания:
А у Родриго еще все впереди.
Как, надеемся, и у всех нас.
Фото: instagram.com
А мы в нашей несвободной России тоталитарной только грустные фото можем выкладывать.
*либералы, жду плюсов😂