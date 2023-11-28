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📸 Сколько же селебрити слетелось на закрытие сезона «Ф-1»! Шарапова, Роналдо, Джорджина, Хабиб, Наоми Кэмпбелл, Крис Хемсворт

Формула-1 Формула-1
Патрис Эвра Патрис Эвра
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов
Мерседес Мерседес
Карен Хачанов Карен Хачанов
Крис Хемсворт Крис Хемсворт
Джорджина Родригес
Никита Мазепин Никита Мазепин
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Гран-при Абу-Даби
светская хроника светская хроника
Альпин Альпин
Серхио Агуэро Серхио Агуэро
Томми Фьюри
Макларен Макларен
Юки Цунода Юки Цунода
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Ред Булл Ред Булл
Джейсон Стэйтем Джейсон Стэйтем
Поль Погба Поль Погба
Мария Шарапова Мария Шарапова
Альфа Таури Альфа Таури
Лиам Хемсворт Лиам Хемсворт
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Приянка Чопра Джонас Приянка Чопра Джонас
Роналдо Роналдо
Феррари Феррари
Джордж Расселл Джордж Расселл
Манчестер Сити Манчестер Сити
Авто Авто

2023-й окончательно вписал «Формулу-1» в мировую поп-культуру: большинство Гран-при завершались аншлагами, на пит-лейн и стартовая решетка больше походили на рауты и ковровые дорожки из-за вала селебрити. Еще никогда за всю историю гонки не видели столько знаменитостей во время – теперь «Ф-1» действительно роскошный спорт для вип-персон!

Гран-при Абу-Даби не стал исключением: впервые за его историю на заезд распродали все билеты (140 тысяч штук!), а на закрытие года вновь слетелись множество знаменитостей со всего мира.

Даже из России – второй раз за год на «Формулу-1» приехала Мария Шарапова!

Сперва навестила местный Лувр...

А затем отправилась в турне по паддоку – заглянула в боксы «Астон Мартин» с will.I.AM и Орландо Блумом...

А затем пошла обниматься с Льюисом Хэмилтоном в «Мерседес»

Ведь именно за семикратного чемпиона Мария и болеет – рассказала об этом в предгоночном интервью Sky Sports F1:

«Да, я фанатка «Ф-1». Второй раз на гонке в Абу-Даби, на этот раз визит вышел незапланированным, так что я веселюсь, получаю удовольствие и смотрю на выступления. Пилоты «Ф-1» – атлеты, физически и, что более важно, ментально. Вы всегда должны сражаться – не важно, лидируете или отстаете. Всегда должны быть готовы.

Я много лет знаю Льюиса [Хэмилтона] и всегда поддерживаю его, но в общем рада что он в Абу-Даби».

И да, вам не показалось: рядом стояла супермодель Наоми Кэмпбелл!

Она тоже поддерживала Хэмилтона:

Затем Мария отправилась на трибуны в паддок-клаб:

Это уже второй визит Шараповой на «Ф-1» только за этот год – после Гран-при Монако.

Представительно российских теннисистов на ней не закончилось – еще на гонке засветился Карен Хачанов:

Самым ярким визитером паддока внезапно стал бывший футболист Серхио Агуэро – ему даже сделали специальный гоночный комбинезон в цветах «Сити» :

Куча пересечений с «Ф-1»: его бывший клуб принадлежит правящей семье Абу-Даби, один из спонсоров OKX поддерживает «Макларен», а Stake – спонсор «Альфа Ромео»! Потому давний фанат Гран-при Агуэро и прибыл в роли амбассадора: во время пандемии он принимал участие в виртуальных этапах, а теперь на реальном вручил Максу Ферстаппену приз за поул:

И поменялся комбинезонами с Джорджем Расселлом из «Мерседеса»:

В боксах «Альпин» – своя атмосфера: их навестил южноафриканский крикетист Фаф дю Плесси – 4 млн подписчиков в соцсетях, между прочим!

Возможно, вы его не знаете, но у этого индийского крикетиста Шреяса Айера вообще 9,5 млн подписчков! И вип-билет в зону гостеприимства чемпионов «Ф-1»:

Еще один визитер «Ред Булл» – Кевин Де Брюйне:

Также в паддоке маякнул Поль Погба:

А с «Маклареном» фоткался Патрис Эвра:

Правда, гонку он тоже смотрел из паддока чемпионов мира...

Как и Роналдо!

Особый вип-гость «Ред Булл» – даже обязательная фотка с шефом прилагается:

Также Роналдо раскрыл и присутсвие Хабиба Нурмагомедова на Гран-при:

Засветилась и Джорджина Родригес – женищина другого Роналду. Который постройнее и банком «Золотых мячей» повнушительнее.

А здесь в камеру позирует боксер Томми Фьюри:

А это не Джеймс Хант и не Тор – Крис Хемсворт! Вместе с братом Лиамом.

Из Голливуда вообще прибыл внушительный десант – Джейсон Стэйтем:

Он стал особым гостем «Альфа Таури» и Юки Цуноды – как давний кумир японского гонщика:

«Феррари» пригласила индийскую актрису Приянку Чопру – всего-то 90 млн подписчиков в запрещенной сети с картинками!

Но, конечно, главным, самым главным, главнейшим посетителем гонки «Ф-1» стал ОН...

Тот самый, которого уже второй год не пускают даже вести переговоры о возвращении – так все боятся...

Покоритель «Азиатской Серии Ле-Ман» и «Шелкового Пути», советник уходящим пилотам...

Да, это Никита Мазепин. Легенда русских гонок.

А это всего лишь обладатель BAFTA Майкл Уорд позирует с победным кубком в гараже «Ред Булл»:

Орландо Блума, кстати, даже затащили на чемпионские послесезонные празднования!

Интересно, а в следующем году билетов на «Ф-1» хватит обычным посетителям, или все раскупят звезды?

Шарапова, Неймар, Кайли Миноуг и даже супермодель Амбросио – галерея селебрити «Формулы-1» в Монако

Гран-при Вегаса – рекордсмен «Ф-1» по випам. Всех собрать невозможно, но мы попытались

Селебрити на Гран-при США: Илон Маск, принц Гарри, Адам Драйвер, концерт Queen и Адама Ламберта

Фото: AFP/Jakub Porzycki / NurPhoto, FLORENT GOODEN / DPPI; Gettyimages.ru/Peter Fox, Mark Thompson, Clive Rose; Instagram/kunaguero, mariasharapova,   gqsportsf1lukarozajacnikita_mazepin99karenkhachanovkhabib_nurmagomedovgeorginagio

68 комментариев

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Margor
Я думал Хабиб в секторе газа бьётся с Цахалом
+97
-11
+86
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whoisme
Про Мазепина до слез))
+71
-2
+69
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Margor
Я думал Хабиб в секторе газа бьётся с Цахалом
Там временное перемирие объявили. Вот и заскочил на Ф-1 немного дух перевести.
+52
-2
+50
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Заяцволк
Ого, это столько народу собралось глянуть, как машинки по 50 кругов наворачивают по одной и той же ровной дороге ? Что это за дичь вообще ? )) Интересно, а размеры стадиона там большие ? т.е. зрители на месте же сидят, видят ли они сразу всю трассу, или они видят машинки только тогда, когда те мимо них проезжают ? Если так, то это просто ааааааааахаха ))))
+45
-16
+29
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MrWillSee
Ответ red hikkikomori
Рядом с Шараповой супермодель Наоми Кэмпбелл, глядя на их совместные фото - более похожа на супермодель Шарапова
Ну так одной 36, другой 53 как бы
+28
-1
+27
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TresModiosVir
из какого российского региона прибыла шарапова?
+30
-5
+25
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Алмаз Хазиев
Ответ TresModiosVir
из какого российского региона прибыла шарапова?
Нягань
+19
0
+19
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Я так понимаю, что большинство звёзд на Ф-1 - это маркетинговый ход, то есть им платят за посещение таких вот гран-при. Еще интересно как автор восхищается количеством подписчиков индийских знаменитостей. У крикетиста 9 млн, у актрисы все 90. А ничего, что население Индии перевалило за 1,6 млрд?!?
+21
-2
+19
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Алекс Клиторман
Ответ red hikkikomori
Рядом с Шараповой супермодель Наоми Кэмпбелл, глядя на их совместные фото - более похожа на супермодель Шарапова
Да ладно? У Шараповой мешки под глазами, и это при том, что она намного моложе Кэмпбэлл. Как по мне, Наоми гораздо лучше выглядит.
+20
-2
+18
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Digger86
Ответ Margor
Я думал Хабиб в секторе газа бьётся с Цахалом
Он в паддоке евреев ищет
+18
0
+18
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Эл Сварщик
Тор с двумя братанами, кстати
+13
0
+13
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Казбек Бимбасов
Ответ Заяцволк
Ого, это столько народу собралось глянуть, как машинки по 50 кругов наворачивают по одной и той же ровной дороге ? Что это за дичь вообще ? )) Интересно, а размеры стадиона там большие ? т.е. зрители на месте же сидят, видят ли они сразу всю трассу, или они видят машинки только тогда, когда те мимо них проезжают ? Если так, то это просто ааааааааахаха ))))
Был в Сочи на гран-при. По сути вы правы, видно только кусочек, в остальном в целом смотрите на экране, ну и честно скажу зрелище не особо впечатляющее, атмосферы тоже никакой нет, но они туда и не гонки посмотреть ходят, это у них такая своеобразная ВИП-тусовка
+14
-1
+13
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Кот под ногами майора
Жаль, нет совместной фотографии Хемсвортов и Хачанова
+11
0
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Мяти
У Марии, какой то необыкновенный шарм . Очень притягательная женщина.
+18
-9
+9
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red hikkikomori
Рядом с Шараповой супермодель Наоми Кэмпбелл, глядя на их совместные фото - более похожа на супермодель Шарапова
+22
-14
+8
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Xm.md
Лютая кринжатина
+10
-2
+8
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artman
Подруга у Мазепина подходящая. Надо всем показывать свои труселя, как иначе-то!
+9
-1
+8
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bpfx5h6vrf
Джорджина. Чем известна: играет роль гетеро-подруги Роналду 🤦🏻‍♂️
+19
-12
+7
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nightingale46
Хоть один Роналдо имеет больше ЗМ и стройнее, но феноменом зовут другого)))
+10
-3
+7
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Ивванов
Спонсор статьи - Шарапова.
+4
0
+4
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Lavinka
Формула 1 с каждым годом становиться всё популярнее и популярнее , всё больше звёзд там появляется .
Вроде арабы в главных акционерах Ф-1, если я ничего не путаю. Вот и считаю, что звёзд туда тупо баблом заманивают.
+4
-1
+3
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feanor.84
Ответ Digger86
Он в паддоке евреев ищет
в турбинах
+3
0
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Michael Ballack
Это не де Брюйне, это Стас Давыдов :-D
+4
-1
+3
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Lily White
Ответ Алекс Клиторман
Да ладно? У Шараповой мешки под глазами, и это при том, что она намного моложе Кэмпбэлл. Как по мне, Наоми гораздо лучше выглядит.
Так у Наоми лицо от филлеров лопается)
+2
0
+2
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Кот под ногами майора
Уф, можно выдохнуть. Мазепин там был
+3
-1
+2
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feanor.84
Шарапова не из России прилетела
+2
0
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Александр Белоусов
Однако в трансляцию только братья Хэмсворты попали
+1
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Rf
Ответ artman
Подруга у Мазепина подходящая. Надо всем показывать свои труселя, как иначе-то!
А то подумают, что без них. Что ты хотел? Там так, да, жестко с этим)))
+1
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Grigoriy Kor
Погба по инерции на такие ивенты ходит?
+1
0
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Sashka Azmuka
Ответ kisliy33
какой то лютый фарс и кринж... зачем все эти ТП (что мужские, что женские) таскаются по гаражам среди механиков и гонщиков? правда думают это круто?
"90 млн подписчиков в запрещенной сети с картинками" - вот зачем их таскают
+1
0
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Вячеслав Клименко
Ответ TresModiosVir
из какого российского региона прибыла шарапова?
Калифорния))
+1
0
+1
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Азамат
Шарапова просто красотка
+7
-6
+1
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Даже из России – второй раз за год на «Формулу-1» приехала Мария Шарапова!
,,,,,,,,,,,,,,,,,
Мельдоний в Россию последний раз заглядывала годика 3-4 назад, до ковида.
🤣
+9
-8
+1
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Rf
Ответ Максим Столбов
Погба видимо не сильно заморачивается насчёт слитой в унитаз карьеры. Зачётный конечно персонаж.
Ну а чего ему оставаться на унитазе?)
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Rf
Ответ Grigoriy Kor
Погба по инерции на такие ивенты ходит?
Тестостерон выгуливает.)
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feanor.84
Ответ Казбек Бимбасов
Был в Сочи на гран-при. По сути вы правы, видно только кусочек, в остальном в целом смотрите на экране, ну и честно скажу зрелище не особо впечатляющее, атмосферы тоже никакой нет, но они туда и не гонки посмотреть ходят, это у них такая своеобразная ВИП-тусовка
В сочах самая тема была зона свободного размещения, если удачно выбрать место, видно 3 поворота и большой кусок трассы
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Rf
Ответ nightingale46
Хоть один Роналдо имеет больше ЗМ и стройнее, но феноменом зовут другого)))
Зубастым, зубастым феноменом.)
0
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Syndycate
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Я так понимаю, что большинство звёзд на Ф-1 - это маркетинговый ход, то есть им платят за посещение таких вот гран-при. Еще интересно как автор восхищается количеством подписчиков индийских знаменитостей. У крикетиста 9 млн, у актрисы все 90. А ничего, что население Индии перевалило за 1,6 млрд?!?
В футболе и теннисе тоже звездам платят чтобы они пришли посмотреть?) Странное вывод, будь у меня возможность, я бы тоже ходил, почему бы и нет
+5
-5
0
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Rf
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Я так понимаю, что большинство звёзд на Ф-1 - это маркетинговый ход, то есть им платят за посещение таких вот гран-при. Еще интересно как автор восхищается количеством подписчиков индийских знаменитостей. У крикетиста 9 млн, у актрисы все 90. А ничего, что население Индии перевалило за 1,6 млрд?!?
Ничего, если вспомнить уровень жизни в стране.) Гаджеты там думаю не у всех далеко и интернет не везде.
0
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MyCA
Ответ whoisme
Про Мазепина до слез))
Лысина зачётная
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elan_
Ответ feanor.84
Шарапова не из России прилетела
Это понятно. Можно подумать Мазепин из России прилетел или Хабиб..
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Mordegard Glezgorv
Самое оно в рабочее утро. Теперь с чистой совестью и лучезарной улыбкой могу отправиться зарабатывать свои 50 долларов за день
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Александр
Ответ Dudley Smith
Отбросы знатные, конечно :) Тут вопрос - то ли селебрити деградируют с годами, то ли я страрею
Деградирует публика, которая и коронует этих "селебрити".
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гилберт
Давний фанат японского гонщика...
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Гриззли
Ответ elan_
Это понятно. Можно подумать Мазепин из России прилетел или Хабиб..
Просто в статье написано будто бы из России.
"а на закрытие года вновь слетелись множество знаменитостей со всего мира. Даже из России – второй раз за год на «Формулу-1» приехала Мария Шарапова!"
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Елена П.
Ответ Слончик
Шарапова немного пугает в этом костюме. Выглядит, как какая-нибудь злостная менеджерша в компании, которая не дает никому жизни придирками. Так-то она в порядке, но офисный стиль не ее. Все голивудские звезды одеты подчеркнуто спокойно, стильно, но без вызова. На этом фоне Погба с Эврой немного по-клоунски разоделись. Интересно, гонщики вообще знают, что там за легенды крокета к ним заскочили?
Думаю, что легенды крикета также плохо понимают,что за сумасшедшие машины мелькают перед глазами
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a2wai
В Абу-Даби хорошо сейчас, тепло, погодка что надо для того, чтобы приехать и погреться от холодов в своих странах.

Поэтому так много знаменитостей и собралось в Эмиратах.
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kisliy33
какой то лютый фарс и кринж... зачем все эти ТП (что мужские, что женские) таскаются по гаражам среди механиков и гонщиков? правда думают это круто?
+1
-1
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Максим Столбов
Погба видимо не сильно заморачивается насчёт слитой в унитаз карьеры. Зачётный конечно персонаж.
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Demyan Grachev
звёзды на небе,а это просто известные люди☝
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