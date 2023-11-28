📸 Сколько же селебрити слетелось на закрытие сезона «Ф-1»! Шарапова, Роналдо, Джорджина, Хабиб, Наоми Кэмпбелл, Крис Хемсворт

2023-й окончательно вписал «Формулу-1» в мировую поп-культуру: большинство Гран-при завершались аншлагами, на пит-лейн и стартовая решетка больше походили на рауты и ковровые дорожки из-за вала селебрити. Еще никогда за всю историю гонки не видели столько знаменитостей во время – теперь «Ф-1» действительно роскошный спорт для вип-персон!

Гран-при Абу-Даби не стал исключением: впервые за его историю на заезд распродали все билеты (140 тысяч штук!), а на закрытие года вновь слетелись множество знаменитостей со всего мира.

Даже из России – второй раз за год на «Формулу-1» приехала Мария Шарапова!

Сперва навестила местный Лувр...

А затем отправилась в турне по паддоку – заглянула в боксы «Астон Мартин» с will.I.AM и Орландо Блумом...

А затем пошла обниматься с Льюисом Хэмилтоном в «Мерседес»

Ведь именно за семикратного чемпиона Мария и болеет – рассказала об этом в предгоночном интервью Sky Sports F1:

«Да, я фанатка «Ф-1». Второй раз на гонке в Абу-Даби, на этот раз визит вышел незапланированным, так что я веселюсь, получаю удовольствие и смотрю на выступления. Пилоты «Ф-1» – атлеты, физически и, что более важно, ментально. Вы всегда должны сражаться – не важно, лидируете или отстаете. Всегда должны быть готовы.

Я много лет знаю Льюиса [Хэмилтона] и всегда поддерживаю его, но в общем рада что он в Абу-Даби».

И да, вам не показалось: рядом стояла супермодель Наоми Кэмпбелл!

Она тоже поддерживала Хэмилтона:

Затем Мария отправилась на трибуны в паддок-клаб:

Это уже второй визит Шараповой на «Ф-1» только за этот год – после Гран-при Монако.

Представительно российских теннисистов на ней не закончилось – еще на гонке засветился Карен Хачанов:

Самым ярким визитером паддока внезапно стал бывший футболист Серхио Агуэро – ему даже сделали специальный гоночный комбинезон в цветах «Сити» :

Куча пересечений с «Ф-1»: его бывший клуб принадлежит правящей семье Абу-Даби, один из спонсоров OKX поддерживает «Макларен», а Stake – спонсор «Альфа Ромео»! Потому давний фанат Гран-при Агуэро и прибыл в роли амбассадора: во время пандемии он принимал участие в виртуальных этапах, а теперь на реальном вручил Максу Ферстаппену приз за поул:

И поменялся комбинезонами с Джорджем Расселлом из «Мерседеса»:

В боксах «Альпин» – своя атмосфера: их навестил южноафриканский крикетист Фаф дю Плесси – 4 млн подписчиков в соцсетях, между прочим!

Возможно, вы его не знаете, но у этого индийского крикетиста Шреяса Айера вообще 9,5 млн подписчков! И вип-билет в зону гостеприимства чемпионов «Ф-1»:

Еще один визитер «Ред Булл» – Кевин Де Брюйне:

Также в паддоке маякнул Поль Погба:

А с «Маклареном» фоткался Патрис Эвра:

Правда, гонку он тоже смотрел из паддока чемпионов мира...

Как и Роналдо!

Особый вип-гость «Ред Булл» – даже обязательная фотка с шефом прилагается:

Также Роналдо раскрыл и присутсвие Хабиба Нурмагомедова на Гран-при:

Засветилась и Джорджина Родригес – женищина другого Роналду. Который постройнее и банком «Золотых мячей» повнушительнее.

А здесь в камеру позирует боксер Томми Фьюри:

А это не Джеймс Хант и не Тор – Крис Хемсворт! Вместе с братом Лиамом.

Из Голливуда вообще прибыл внушительный десант – Джейсон Стэйтем:

Он стал особым гостем «Альфа Таури» и Юки Цуноды – как давний кумир японского гонщика:

«Феррари» пригласила индийскую актрису Приянку Чопру – всего-то 90 млн подписчиков в запрещенной сети с картинками!

Но, конечно, главным, самым главным, главнейшим посетителем гонки «Ф-1» стал ОН...

Тот самый, которого уже второй год не пускают даже вести переговоры о возвращении – так все боятся...

Покоритель «Азиатской Серии Ле-Ман» и «Шелкового Пути», советник уходящим пилотам...

Да, это Никита Мазепин. Легенда русских гонок.

А это всего лишь обладатель BAFTA Майкл Уорд позирует с победным кубком в гараже «Ред Булл»:

Орландо Блума, кстати, даже затащили на чемпионские послесезонные празднования!

Интересно, а в следующем году билетов на «Ф-1» хватит обычным посетителям, или все раскупят звезды?

Фото: AFP/Jakub Porzycki / NurPhoto, FLORENT GOODEN / DPPI; Gettyimages.ru/Peter Fox, Mark Thompson, Clive Rose; Instagram/kunaguero, mariasharapova, gqsports, f1, lukarozajac, nikita_mazepin99, karenkhachanov, khabib_nurmagomedov, georginagio