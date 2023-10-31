Месси получил «Золотой мяч» вместе с сыновьями. Семейный поход на церемонию – уже традиция

Милейший фотопост.

Лео Месси получил восьмой «Золотой мяч». На сцену вместе с ним вышли три его сына – Тиаго, Маттео и Чиро.

Антонелла Рокуццо присматривала за мужем и детьми из зрительного зала. Обратите внимание на Матео: он не отрывает глаз от трофея.

Лионель дал подержать сыну, но затем забрал «Золотой мяч» – все же весит 15 кг. Старший Тиаго реагировал спокойнее – видимо, уже нафотографировался с предыдущими наградами

Старший сын Месси на церемониях большую часть жизни.

Вот фото из января 2016 года (награждение «ЗМ»-2015). Дани Алвес играет с трехлетним Тиаго, сидящим на руках у отца. Матео уже родился (в сентябре 2015-го), но пока слишком мал для подобных мероприятий.

В 2019-м он присоединился к брату и родителям.

В 2021-м семейство Лео посетило церемонию вручения «Золотого мяча» в полном составе. Оцените выбор – на конкурсе парных костюмов Лео с детьми наверняка взял бы гран-при.

Лионеля не номинировали на «Золотой мяч»-2022, поэтому пропустим год. В 2023-м дети уже без бабочек.

Тиаго и Матео занимаются в академии «Интер Майами», старший движениями уже похож на отца.

Когда-нибудь увидим Тиаго, получающего «Золотой мяч» в окружении счастливой семьи?

Фото: /FRANCK FIFE; /Pascal Le Segretain, Pascal Le Segretain, Aurelien Meunier, Alexander Hassenstein