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Месси получил «Золотой мяч» вместе с сыновьями. Семейный поход на церемонию – уже традиция

Тиаго Месси
Антонелла Рокуццо
Лионель Месси Лионель Месси
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Милейший фотопост.

Лео Месси получил восьмой «Золотой мяч». На сцену вместе с ним вышли три его сына – Тиаго, Маттео и Чиро.

Антонелла Рокуццо присматривала за мужем и детьми из зрительного зала. Обратите внимание на Матео: он не отрывает глаз от трофея. 

Лионель дал подержать сыну, но затем забрал «Золотой мяч» – все же весит 15 кг. Старший Тиаго реагировал спокойнее – видимо, уже нафотографировался с предыдущими наградами 

Старший сын Месси на церемониях большую часть жизни. 

Вот фото из января 2016 года (награждение «ЗМ»-2015). Дани Алвес играет с трехлетним Тиаго, сидящим на руках у отца. Матео уже родился (в сентябре 2015-го), но пока слишком мал для подобных мероприятий. 

В 2019-м он присоединился к брату и родителям.

В 2021-м семейство Лео посетило церемонию вручения «Золотого мяча» в полном составе. Оцените выбор – на конкурсе парных костюмов Лео с детьми наверняка взял бы гран-при. 

Лионеля не номинировали на «Золотой мяч»-2022, поэтому пропустим год. В 2023-м дети уже без бабочек. 

Тиаго и Матео занимаются в академии «Интер Майами», старший движениями уже похож на отца

Когда-нибудь увидим Тиаго, получающего «Золотой мяч» в окружении счастливой семьи?

Жизнь Месси в США: встает в 7 утра, смотрит сериалы, берет одежду онлайн и не покупает детям телефоны

Фото: /FRANCK FIFE; /Pascal Le Segretain, Pascal Le Segretain, Aurelien Meunier, Alexander Hassenstein

5 комментариев

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Николай Кузнецов
Чиро хитролицый) Чисто хулигангстер мелкий)
Антонелла - моё почтение.
+2
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+2
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м м
Прекрасная семья. Настоящая.
0
0
0
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