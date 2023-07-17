Каждый пилот «Ф-1» мечтает победить на Гран-при Монако – самом престижном этапе – и на Гран-при Италии – доме «Феррари». Ведь именно в Монце их на подиуме ждет нечто невообразимое – дикий рев и перфоманс итальянских тифози – самых страстных в мире. Ни бразильские, ни японские фанаты все же не сравняться с итальянцами по яркости и страсти, а нидерландские пока только последние пару лет копируют подходы итальянцев – даже с похожими баннерами и файерами!

«В Монце толпа просто фантастическая, – признавался трехкратный чемпион «Ф-1» Джеки Стюарт, гонявшийся с 65-го и до сих пор приходящий в паддок как посол бренда Rolex. – По-моему, в Италии самые фанатичные зрители в мире «Формулы-1». Он знают больше всех, они наизусть помнят каждую деталь о тебе, и я всегда заново впечатлялся ими при каждом посещении Монцы. Поддержка каждого, кто залезает на пит-уолл, просто колоссальна.

Помню, я как-то привел сюда одного из людей компании «Хайнекен» в прошлый раз, и, думаю, в процессе визита на пит-уолл автографами подписал четыре паспорта! Взрослые люди, которые были детьми, когда я гонялся, просто мечтают о моей росписи в их паспорте. Такое случается в Италии намного чаще, чем в любых других местах – Бразилии или где-либо еще. Это глупые вещи, но милые, потому что показывают, насколько люди любят и фанатеют от них».

«Просто вау, честно. Квалификация получилась очень напряженной. Мы очень близко подобрались к пределу возможностей, а на последнем быстром круге я знал, что способен еще чуть-чуть улучшить время, и пошел на риск.

У меня мурашки забегали по коже, когда я пересек финишную черту и посмотрел на трибуны. Куда бы мы ни пошли – везде шум, поддержка, обнадеживающее чувство. Это лучшее, что мы можешь испытать, будучи спортсменом», – высказывался Карлос Сайнс после завоевания поула.

«Ну а болельщики просто невероятны. Я редко улыбаюсь после третьего места, но видя такую поддержку болельщиков ты испытываешь невероятные ощущения», – рассказал Леклер под рев фанатов после квалификации.

Еще бы: в этом году в Монце дебютировал образ святого Шарля:

Леклер там вообще кто-то вроде Марадоны в Неаполе:

А еще итальянцы запустили традицию высыпать на весь трек после финиша!

И заполнять собой все пространство перед подиумом, устраивая нереальную итальянскую вечеринку – нигде не празднуют так же отчаянно, как в Монце, даже когда их пилоты проигрывают:

Почти любой такой кадр – картинка со звуком:

Да, именно отсюда фанаты Ферстаппена подрезали все свои фишки – только переоделись в оранжевое:

Увидите за файерами и фанатами трек, подиум и пилотов? Вся суть «Ф-1» в Италии – в одном кадре:

Подсказка: вот подиум с пилотами:

А так итальянское безумие выглядит сверху – глазами гонщиков:

Всего лишь обладатель третьего места Сайнс вышел к особо рьяным и терпеливым фанатам на пит-уолл после награждения и брифинга с командой:

Из телефона Карлоса – еще атмосфернее:

А еще болельщики в Монце запустили еще одну глобальную традицию «Ф-1» – разбирать трек на сувениры после финиша!

Теперь так заканчивается каждый Гран-при Италии вне зависимости от победы или поражения «Феррари». Как вам?

Фото: eastnews.ru/BEN STANSALL, Luca Bruno; Gettyimages.ru/Peter Fox, Ryan Pierse, Mark Thompson; Alessio De Marco/IPA Sport/Global Look Press; AFP/JAKUB PORZYCKI