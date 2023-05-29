12 комментариев

Фото года
Блог

Прощание Бускетса и Альбы с «Камп Ноу»: слезы, грустные улыбки и трогательные слова напоследок

Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Камп Ноу Камп Ноу
Жорди Альба Жорди Альба
Жоан Лапорта Жоан Лапорта
болельщики болельщики
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Футбол Футбол

Легенды «Барселоны».

«Барселона» разгромила «Мальорку», 3:0 – и все равно грустит.

Клуб прощается с легендами – Жорди Альбой и Серджи Бускетсом. Это был последний матч героев на «Камп Ноу».

Жорди ушел с поля на 80-й минуте – и не удержал слезы. Он отдал «Барсе» 11 лет жизни.

Сразу подошел к Серджи. Невероятно трогательно.

Через пять минут Хави заменил и Бускетса. Он обнимался с партнерами и ярко улыбался.

Передал капитанскую повязку Серджи Роберто.

Обнялись и с Хави.

После матча устроили отдельную церемонию.

Бускетс торжественно вынес чемпионский кубок – они с Жорди были опытной опорой в составе.

Презиидент Жоан Лапорта наградил легенд.

Бускетс, Альба, «Барселона», трофеи – все синонимы.

Каждый понимают – уходит эпоха.

«Спасибо вам. Горд, что носил эту футболку, – трогательно прощался Альба. – Это самый счастливый день моей жизни с профессиональной точки зрения. Я помню особенного человека, который одобрил мой трансфер. Это Тито Виланова.

Большая благодарность партнерам по команде. В этом сезоне я играл меньше, но горд быть фанатом «Барсы». Рядом со мной стоит мой друг. Я просто счастлив».

Легенд качали на руках.

Параллельно.

Конечно, все игроки вышли попрощаться с великими товарищами.

Тут даже Алекс Бальде, который в матче получил серьезную травму.

У Ансу Фати майка Альбы номером вперед, вы заметили?

Переполненный «Камп Ноу» стоя аплодировал.

«Спасибо нынешним игрокам «Барсы», а также тем, кто сопровождал меня на этом пути. Спасибо и тренерам, персоналу, фанатам... Возможность играть здесь доставляла мне удовольствие. Спасибо семье, которая всегда была рядом, – трогательные слова Бускетса. – С детства я мечтал играть на этом стадионе. С детства я чувствовал гордость от того, что был частью лучшей команды мира. Никто этого у меня не отнимет. Я – член клуба и фанат. Теперь я ухожу. Мечта детства осуществилась. И даже более чем. Это не прощание. Уверен, мы скоро увидимся».

Без Бускетса и Альбы это место уже не будет прежним.

Хави нужно будет найти им замену.

Кто сможет?

Фото: East News/Pau BARRENA / AFP, AP Photo/Joan Monfort; twitter.com/FCBarcelona; globallookpress.com/IMAGO/FELIPE MONDINO

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Emin Aliev
хорошо, что в последний раз они успели выиграть трофеи! было бы обидно уходить с пустыми руками, а вот чемпионами совсем другое дело!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Makarov
из реала тихо выгоняют, из барселоны провожают с почестями всем городом, почувствуйте разницу, так сказать
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бронислав Каминский
Ответ Экселлент
Я очень надеюсь,что придёт игрок, который,удивил бы нас так, чтобы мы бы были чертовски рады, что он играет за нас, ибо Барса, не имеет права промахнуться с этим трансфером
Надо Киммиха завлекать всеми доступными способами)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Ответ Нионель Ералду
Интересно, что Бальде серьёзно травмировался , фиг знает на сколько. Кто теперь на лз то будет, Алонсо?:(
Полтора месяца минимум, его срок восстановления, по предварительным данным
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бронислав Каминский
Интересно,столкнется ли Барса в след.сезоне с бускетсозависимостью,как это было в случае с Месси,когда 2 сезона потребовалось,чтобы избавиться от этого?Тут либо нужен опорник такого же уровня,который может коротким пасом из-под прессинга выходить,либо же переходить на совершенно другую тактику,желательно сразу с двумя опорниками для помощи Де Йонгу,который один себя не очень уверенно чувствует
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давай Так
А куда они уходят?
Или бутсы на гвоздь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Спасибо легендам за футбол и за трофеи! 💙❤️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Ответ Emin Aliev
хорошо, что в последний раз они успели выиграть трофеи! было бы обидно уходить с пустыми руками, а вот чемпионами совсем другое дело!
Тут по факту
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Ответ Бронислав Каминский
Интересно,столкнется ли Барса в след.сезоне с бускетсозависимостью,как это было в случае с Месси,когда 2 сезона потребовалось,чтобы избавиться от этого?Тут либо нужен опорник такого же уровня,который может коротким пасом из-под прессинга выходить,либо же переходить на совершенно другую тактику,желательно сразу с двумя опорниками для помощи Де Йонгу,который один себя не очень уверенно чувствует
Я очень надеюсь,что придёт игрок, который,удивил бы нас так, чтобы мы бы были чертовски рады, что он играет за нас, ибо Барса, не имеет права промахнуться с этим трансфером
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Ответ Бронислав Каминский
Надо Киммиха завлекать всеми доступными способами)
Это практически невозможно, но кто знает, у нас ведь есть джокер в лице Алемани)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий