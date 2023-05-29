12 комментариев

Легенды «Барселоны».

«Барселона» разгромила «Мальорку», 3:0 – и все равно грустит.

Клуб прощается с легендами – Жорди Альбой и Серджи Бускетсом. Это был последний матч героев на «Камп Ноу».

Жорди ушел с поля на 80-й минуте – и не удержал слезы. Он отдал «Барсе» 11 лет жизни.

Сразу подошел к Серджи. Невероятно трогательно.

Через пять минут Хави заменил и Бускетса. Он обнимался с партнерами и ярко улыбался.

Передал капитанскую повязку Серджи Роберто.

Обнялись и с Хави.

После матча устроили отдельную церемонию.

Бускетс торжественно вынес чемпионский кубок – они с Жорди были опытной опорой в составе.

Презиидент Жоан Лапорта наградил легенд.

Бускетс, Альба, «Барселона», трофеи – все синонимы.

Каждый понимают – уходит эпоха.

«Спасибо вам. Горд, что носил эту футболку, – трогательно прощался Альба. – Это самый счастливый день моей жизни с профессиональной точки зрения. Я помню особенного человека, который одобрил мой трансфер. Это Тито Виланова.

Большая благодарность партнерам по команде. В этом сезоне я играл меньше, но горд быть фанатом «Барсы». Рядом со мной стоит мой друг. Я просто счастлив».

Легенд качали на руках.

Параллельно.

Конечно, все игроки вышли попрощаться с великими товарищами.

Тут даже Алекс Бальде, который в матче получил серьезную травму.

У Ансу Фати майка Альбы номером вперед, вы заметили?

Переполненный «Камп Ноу» стоя аплодировал.

«Спасибо нынешним игрокам «Барсы», а также тем, кто сопровождал меня на этом пути. Спасибо и тренерам, персоналу, фанатам... Возможность играть здесь доставляла мне удовольствие. Спасибо семье, которая всегда была рядом, – трогательные слова Бускетса. – С детства я мечтал играть на этом стадионе. С детства я чувствовал гордость от того, что был частью лучшей команды мира. Никто этого у меня не отнимет. Я – член клуба и фанат. Теперь я ухожу. Мечта детства осуществилась. И даже более чем. Это не прощание. Уверен, мы скоро увидимся».

Без Бускетса и Альбы это место уже не будет прежним.

Хави нужно будет найти им замену.

Кто сможет?

Фото: East News/Pau BARRENA / AFP, AP Photo/Joan Monfort; twitter.com/FCBarcelona; globallookpress.com/IMAGO/FELIPE MONDINO