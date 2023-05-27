16 комментариев

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От этих кадров Ройса можно зарыдать самому. Аккуратно, слишком эмоциональные фото

Марко Ройс Марко Ройс
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Бавария Бавария
бундеслига Германия бундеслига Германия
Эдин Терзич Эдин Терзич
Футбол Футбол

Самый драматичный момент сезона в Бундеслиге – упущенное чемпионство «Боруссии».

Для долгожданного титула дортмундцам нужно было обыгрывать дома «Майнц», чтобы не зависеть от преследующей «Баварии», которая поехала на выезд к «Кельну». Не получилось: «Боруссия» сыграла вничью, а «Бавария» победила на последних минутах.

Главный тренер дортмундцев Эдин Терзич после того, как узнал результат в параллельном матче, застыл в таком виде.

Игроки «Боруссии» разбиты. Один из лидеров команды Джуд Беллингем пропустил последние матчи из-за травмы и не мог повлиять на ситуацию на поле.

Защитник Матс Хуммельс сегодня вышел с капитанской повязкой и провел всю игру на поле. Но его опыта не хватило. 

Главная трагедия – рыдающий Ройс. Да, Марко еще ни разу не выигрывал чемпионат Германии – кажется, сейчас он был ближе всего к титулу.

Эдин Терзич попытался успокоить разбитого Марко.

К Беллингему тренер тоже подошел. Эти несчастные лица.

Джованни Рейна почти перевернул игру: вышел со скамейки и отдал две голевые передачи (первые в сезоне), но и этого оказалось недостаточно.

Терзич с капитаном. Было очень близко, но нет. 

Несмотря на поражение в решающем матче, фанаты не покинули стадион и долго аплодировали футболистам. Уважение.

А вот Мюнхен празднует. Победу в Бундеслиге «Баварии» на 89-й минуте принес Джамал Мусиала, вышедший на поле лишь за 4 минуты до решающего гола. Золотого гола!

Президент «Баварии» Герберт Хайнер восхищен таким финишем. 

Эмоции Кингсли Комана. Он магнит для национальных титулов: француз выигрывает чемпионат каждый год в карьере – с сезона-2012/13!

Йозуа Киммих особенно эмоционально вложился в празднование. Хотя какое оно уже по счету...

И вся команда вместе с ним.

Разве кто-то может остановить «Баварию» в Бундеслиге? 11-е чемпионство подряд – рекорд топ-5 лиг.

А как «Бавария» могла не стать чемпионом? У нее же Коман – это гарантия золота уже 11 лет подряд!

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Alex Grimm, Alexander Hassenstein, Matthias Hangst

16 комментариев

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KillFish
Даже Арсенал и Тоттенхэм офигели от такого позорного и безвольного слива думаю
+38
0
+38
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Alex Kuznetsov
При Флике Бавария была танком и никого не жалела
+26
0
+26
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Vitto
Боруссия - безъяичная команда. Могут стать лицом соответствущих клиник.
+11
-4
+7
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arsenal.ave
Лузеры и Короли
+5
0
+5
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Mancar Camoran 2.0
Жаль, что это немецкие фанаты, а не латиноамериканские, те бы уже прорвались на поле и порвали этих бесхребетных пополам.
+5
-1
+4
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mrkmbai
Не трогай имя Хуммельс после навеса, возможно был бы гол. Попади впустую через себя Ройс, возможно стали бы чемпионами.

А у Баварии забили талисман Коман и будущее Баварии Мусиала.

Все символично
+4
0
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DonaldBrashear 2.0
а что мешало играть лучше? и вместо нытье на поле, праздновать?
что мешало-то?! Майнц 4 игры подряд проиграл, никакой мотивации турнирной не было у них.

Что мешало? такие же лузеры, как Куало-Муани в финале ЧМ, вместо того, чтобы забить гол, взял во вратаря ударил на 120 минуте.

позорище.

Были бы мужиками, не ныли бы так, не сделали, что могли, не выложились на все 100%.

Одно дело, когда оставляешь всего себя, каждый кусочек себя, каждый кусочек своей энергии и все равно проигрываешь - это да, тогда можно пожалеть и поплакать.

А эти что? не выложились, вышли так мяч попинать. этих не жалко, и Ройса в том числе, лучше бы играл, а не ныл.
+3
-2
+1
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Bayern2004
Интересно,что исподнее с цифрой 11 баварцы заготовили загодя.
Niemals Aufgeben!⚽🏆🥇
+1
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v.belorussky
Кто этому физруку Терзичу сказал, что он тренер?
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Ноу Нейм
Не капли сочувствия, все было в их руках и только, пусть страдают, заслужили
+4
-4
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Mukhan Sadybekov
Налейте им култамицин и всё ништяк будет
0
0
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Артур Ганненко
Киммих переигрыват на фото. Так радуются первому-второму титулу, а не восьмому подряд(или сколько там у него)
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mrgtosh
Боруссия это дно. Думаю после этого сезона, многие игроки не заходят переходить в Боруссию видя их бесхребетность.
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Evgen_Hazard
Ответ Alex Kuznetsov
При Флике Бавария была танком и никого не жалела
Там были другие немного игроки в другом возрасте
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