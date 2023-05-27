16 комментариев

Самый драматичный момент сезона в Бундеслиге – упущенное чемпионство «Боруссии».

Для долгожданного титула дортмундцам нужно было обыгрывать дома «Майнц», чтобы не зависеть от преследующей «Баварии», которая поехала на выезд к «Кельну». Не получилось: «Боруссия» сыграла вничью, а «Бавария» победила на последних минутах.

Главный тренер дортмундцев Эдин Терзич после того, как узнал результат в параллельном матче, застыл в таком виде.

Игроки «Боруссии» разбиты. Один из лидеров команды Джуд Беллингем пропустил последние матчи из-за травмы и не мог повлиять на ситуацию на поле.

Защитник Матс Хуммельс сегодня вышел с капитанской повязкой и провел всю игру на поле. Но его опыта не хватило.

Главная трагедия – рыдающий Ройс. Да, Марко еще ни разу не выигрывал чемпионат Германии – кажется, сейчас он был ближе всего к титулу.

Эдин Терзич попытался успокоить разбитого Марко.

К Беллингему тренер тоже подошел. Эти несчастные лица.

Джованни Рейна почти перевернул игру: вышел со скамейки и отдал две голевые передачи (первые в сезоне), но и этого оказалось недостаточно.

Терзич с капитаном. Было очень близко, но нет.

Несмотря на поражение в решающем матче, фанаты не покинули стадион и долго аплодировали футболистам. Уважение.

А вот Мюнхен празднует. Победу в Бундеслиге «Баварии» на 89-й минуте принес Джамал Мусиала, вышедший на поле лишь за 4 минуты до решающего гола. Золотого гола!

Президент «Баварии» Герберт Хайнер восхищен таким финишем.

Эмоции Кингсли Комана. Он магнит для национальных титулов: француз выигрывает чемпионат каждый год в карьере – с сезона-2012/13!

Йозуа Киммих особенно эмоционально вложился в празднование. Хотя какое оно уже по счету...

И вся команда вместе с ним.

Разве кто-то может остановить «Баварию» в Бундеслиге? 11-е чемпионство подряд – рекорд топ-5 лиг.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Alex Grimm, Alexander Hassenstein, Matthias Hangst