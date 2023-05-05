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В этот день «Наполи» праздновал первое чемпионство в истории клуба. Как отмечали Марадона и город?

10 мая 1987-го – день, когда Неаполь стал счастливым. Настолько, насколько еще не бывал из-за футбола.

Тогда стало ясно, что «Наполи» недосягаем для «Ювентуса», «Интера» и остальных.

В тот день неаполитанцы сыграли вничью с «Фиорентиной» дома, пропустили от Роберто Баджо.

Сам Диего Марадона не забил.

Он радовался голу Андреа Карневале – вместе с автором.

А потом уже праздновал скудетто – вместе со всеми на арене, которую когда-нибудь потом переименуют в его честь.

Вот он, тот самый скудетто – придуманный в Хорватии (тут безумная предыстория).

Первые полосы оккупированы.

Улицы города – тоже.

Заполонены признаками футбольного праздника.

И счастьем неаполитанцев.

Перекошенные лица статуй – оказывается, давний тренд.

Эту тачку уже даже некуда прокачивать.

А «Наполи» прокачался, через три года повторил золото – но вот после 1990-го и Марадоны ждать пришлось еще 33 года, до прихода Кварадоны!

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Фото: Gettyimages.ru/Etsuo Hara

1 комментарий

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Пацанчик реальный
Теперь главное не растерять команду и усилиться!
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