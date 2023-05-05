В этот день «Наполи» праздновал первое чемпионство в истории клуба. Как отмечали Марадона и город?
10 мая 1987-го – день, когда Неаполь стал счастливым. Настолько, насколько еще не бывал из-за футбола.
Тогда стало ясно, что «Наполи» недосягаем для «Ювентуса», «Интера» и остальных.
В тот день неаполитанцы сыграли вничью с «Фиорентиной» дома, пропустили от Роберто Баджо.
Сам Диего Марадона не забил.
Он радовался голу Андреа Карневале – вместе с автором.
А потом уже праздновал скудетто – вместе со всеми на арене, которую когда-нибудь потом переименуют в его честь.
Вот он, тот самый скудетто – придуманный в Хорватии (тут безумная предыстория).
Первые полосы оккупированы.
Улицы города – тоже.
Заполонены признаками футбольного праздника.
И счастьем неаполитанцев.
Перекошенные лица статуй – оказывается, давний тренд.
Эту тачку уже даже некуда прокачивать.
А «Наполи» прокачался, через три года повторил золото – но вот после 1990-го и Марадоны ждать пришлось еще 33 года, до прихода Кварадоны!
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Фото: Gettyimages.ru/Etsuo Hara
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