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«Унион» сказочно встречает Рождество: песни, свечи и почти 30 тысяч фанатов на стадионе

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Футбол Футбол

Пандемия на пару лет оставила нас без самой камерной и красивой предрождественской вечеринки Европы. В конце 2022-го традиция вернулась, и стадион берлинского «Униона» снова собрал почти 30 тысяч фанатов. 

Традиция зародилась в 2003 году благодаря местному фан-клубу Alt-Unioner. В тот момент восточная часть Берлина ходила подавленной: «Унион» опустился на дно второй бундеслиги и выглядел предельно вяло. 

Один из главных активистов фан-движения Торстен Эйзенбейзер захотел приободрить друзей перед Рождеством. «Надо было вернуться к семьям в хорошем настроении. Тогда я собрал всех в одном месте, чтобы мы создали теплую атмосферу и согрели друг друга», – вспоминал Торстен.

Он распечатал несколько десятков листов с текстами рождественских колядок, еще принес печенье, глинтвейн и свечи. Все были в восторге.

Так как фанаты не делали ничего противоправного, клуб только обрадовался и дальше помогал им с мелкими предпраздничными вечерами. Традиция набирала мощь, билеты оставались бесплатными, и в какой-то момент желающих прийти оказалось намного больше, чем мест на стадионе. Так в 2013 году со зрителей стали брать деньги (5-10 евро).

В пятницу на стадион «Униона» пришли 28 500 человек. Это выглядело так.

«В 2003 году мы сделали маленькую встречу для своих и вообще не думали ни о чем масштабном. Теперь это огромное мероприятие, куда приходят не только футбольные болельщики», – отметил основатель праздника Торстен Эйзенбейзер.

Тринадцать лет подряд за религиозную часть отвечал один и тот же пастор (Питер Миллер), но в ноябре 2017-го он отказался от работы из-за плохого самочувствия. С тех пор мероприятие проводит пастор Ульрих Кастнер.

На этот раз мероприятие чуть задержали, а потом еще и пошел дождь – но болельщиков это не остановило, они продолжили исполнять рождественские песни.

Все как обычно красиво и атмосферно.

А в текущем сезоне еще и команда радует: осенью впервые в истории забралась на первое место в Бундеслиге. Перед паузой на ЧМ чуть сбавила ход, но все равно высоко (5-е место).

«Я не могу перестать улыбаться, – радуется Торстен Эйзенбейзер. – Даже в начале года мы были просто счастливы. Они сражаются как единая команда, и это заставляет нас гордиться ими. Мы, болельщики, остаемся с ними и не падаем духом, даже если случаются неудачи. Знаем, откуда мы родом, и любим наш клуб».

А вот и яркий ролик с мероприятия.

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse

12 комментариев

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Why always me?!
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Послушал, как-то не похоже на церковные песнопения) что они там поют?
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Александр Попов
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Ох уж этот загнивающий запад...
Всё загнивает, загнивает...

У Достоевского в романе "Идиот" есть персонаж Смердяков. Раньше не понимал его. Теперь, к сожалению доходит частично.
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Андрей Федоров
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Вот же нажики!!!
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agrebhol
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Это вы ещё не видели как поют в Дортмунде 80 000 человек.
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Никита Самарин
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Выглядит сказочно красиво ✨
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Zlodimir
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Ответ Ivan Ivanov
да у них проблем с газом и нет особо...
Ну это ирония, ка и другие комментарии к этой новости
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Ivan Ivanov
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Ответ Zlodimir
Что там кричат? «Дайте газ, дайте газ?»😂
да у них проблем с газом и нет особо...
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Zlodimir
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Что там кричат? «Дайте газ, дайте газ?»😂
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Bobby Clarke
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На RT ещё не посчитали,сколько там хомячков?
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Сим Сим
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У них свои радости, а у нас мобилизация и похоронки.
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Так говорил Батистута
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На самом деле они там поют "родитель №1 и родитель №2".
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Так говорил Батистута
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Бездуховность как она есть.
Ну и при свечах всё - замерзают, гады.
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