Фото года
Блог

Французские Наполеоны, японские кегли, австралийский Хасбик (да!). Самые яркие болельщики ЧМ-2022

Сборная Коста-Рики по футболу Сборная Коста-Рики по футболу
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
Сборная Дании по футболу Сборная Дании по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Катара по футболу Сборная Катара по футболу
сборная Канады по футболу сборная Канады по футболу
Сборная Бельгии по футболу Сборная Бельгии по футболу
сборная Эквадора по футболу сборная Эквадора по футболу
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Сборная Австралии по футболу Сборная Австралии по футболу
Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Южной Кореи по футболу
сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
Сборная Японии по футболу Сборная Японии по футболу
Сборная Ирана по футболу Сборная Ирана по футболу
сборная США по футболу сборная США по футболу
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Сборная Сенегала по футболу Сборная Сенегала по футболу
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
болельщики
сборная Ганы по футболу сборная Ганы по футболу
Сборная Мексики по футболу Сборная Мексики по футболу
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Футбол Футбол

Красота на стадионах и рядом.

Чемпионат мира – это еще и коктейль из самых разных народов и культур на трибунах. Мы собрали самых ярких болельщиков, посетивших катарские стадионы.

Турнир начался с матча хозяев – как же давно это было. 

Юный катарец позирует на фоне сверкающих фигур... Хотя стоп – это никакие не фигуры, там внутри люди!

Эквадор открывал турнир вместе с Катаром – и сразу задал высокую планку для болельщиков.

С такими доспехами ничего не страшно. Тем более другие вряди ли будут: крестоносцы на ЧМ были под запретом.

А-а-а-а-а. Это Эквадор продолжает устрашать хозяев турнира. Сработало.

Футбол футболом, но про дни рождения родных забывать нельзя.

Да, это еще одно внушительное устрашение от эквадорцев.

Тут же в группе А – мощнейшие сенегальцы.

Конкуренцию сенегальскому льву...

составили марокканский...

...и английские.

 И даже камерунский львенок.

Гана – победитель группового этапа в номинации «самые яркие болельщики».

Хотя Камерун тоже умеет.

Голландия привезла национальное достояние – тюльпаны.

И семейку Флинстоунов.

Очков в группе легко хватило, чтобы выйти в плей-офф.

Датчане закупались костюмами в одном магазине...

с англичанами.

А за перьями они ходили вместе...

...с американцами.

И бразильцами.

Самые мощные перья – у Мексики.

На трибунах можно было учить историю. Вот английские крестоносцы. Как? Все же пробрались на стадион?!

Викинги из Дании.

Французские Наполеоны.

Канадские полицейские.

Хасбик – за Австралию! Внезапно. 

США играли в одной группе с Англией и Уэльсом – и подтянули в свои болельщики шотландцев.

Звезды Голливуда и национальные символы – тоже в Катаре.

Еще больше Элвисов.

Американский орел и Суперженщина.

Иранские девушки выступали в Катаре с протестами.

Мексиканские – с барабанами.

Аргентинки взяли у соседок традицию разрисовывать лица.

В конкурсе самых странных костюмов легко победили бы японцы. Они носили на голове кусочки суши.

И вот что-то совсем непонятное.

Марокканский всадник.

Коста-Рика просто разукрасила себя с головы до ног.

Бразильцы надеялись на шестой Кубок мира.

Дьявольская Бельгия...

... и похожая Южная Корея.

Отдельный тренд – катарские национальные элементы одежды в цветах стран-участниц. 

Хотите знать все об арабской одежде? Вот максимально доступный гид.

Австралиец в арабском стиле в компании надувного кенгуру.

Это вообще прекрасно: по-японски «кегля» звучит как «пон», а две кегли – «ни пон». Получается, созвучно с названием Японии – Ниппон.

Отсюда и образ двух японских болельщиков.

Ну а Кубок Мира уехал вот с этими ребятами.

Агуэро стучал в барабан знаменитого фаната Аргентины. Он был на всех ЧМ с 1974-го и уверен, что первым взял барабан на стадион

«Буду 3 года выплачивать кредит, зато исполнила мечту – впервые на ЧМ». Аргентинские болельщики – о своей уникальности

Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari, Pedro Nunes, Siphiwe Sibeko, Carl Recine, Jennifer Lorenzini, Thaier Al-Sudani, Alberto Lingria, Siphiwe Sibeko, Matthew Childs, Molly Darlington, Bernadett Szabo, Kai Pfaffenbach, Amanda Perobelli, Hannah Mckay, John Sibley, Paul Childs, Dylan Martinez, Fabrizio Bensch, Hamad I Mohammed, Alberto Lingria, Amr Abdallah Dalsh, Stephane Mahe, Wolfgang Rattay, Bernadett Szabo, Kim Hong-Ji, Suhaib Salem, Amanda Perobelli, Amr Abdallah Dalsh, Benoit Tessier, Issei Kato

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные