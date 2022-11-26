Французские Наполеоны, японские кегли, австралийский Хасбик (да!). Самые яркие болельщики ЧМ-2022
Красота на стадионах и рядом.
Чемпионат мира – это еще и коктейль из самых разных народов и культур на трибунах. Мы собрали самых ярких болельщиков, посетивших катарские стадионы.
Турнир начался с матча хозяев – как же давно это было.
Юный катарец позирует на фоне сверкающих фигур... Хотя стоп – это никакие не фигуры, там внутри люди!
Эквадор открывал турнир вместе с Катаром – и сразу задал высокую планку для болельщиков.
С такими доспехами ничего не страшно. Тем более другие вряди ли будут: крестоносцы на ЧМ были под запретом.
А-а-а-а-а. Это Эквадор продолжает устрашать хозяев турнира. Сработало.
Футбол футболом, но про дни рождения родных забывать нельзя.
Да, это еще одно внушительное устрашение от эквадорцев.
Тут же в группе А – мощнейшие сенегальцы.
Конкуренцию сенегальскому льву...
составили марокканский...
...и английские.
И даже камерунский львенок.
Гана – победитель группового этапа в номинации «самые яркие болельщики».
Хотя Камерун тоже умеет.
Голландия привезла национальное достояние – тюльпаны.
И семейку Флинстоунов.
Очков в группе легко хватило, чтобы выйти в плей-офф.
Датчане закупались костюмами в одном магазине...
с англичанами.
А за перьями они ходили вместе...
...с американцами.
И бразильцами.
Самые мощные перья – у Мексики.
На трибунах можно было учить историю. Вот английские крестоносцы. Как? Все же пробрались на стадион?!
Викинги из Дании.
Французские Наполеоны.
Канадские полицейские.
Хасбик – за Австралию! Внезапно.
США играли в одной группе с Англией и Уэльсом – и подтянули в свои болельщики шотландцев.
Звезды Голливуда и национальные символы – тоже в Катаре.
Еще больше Элвисов.
Американский орел и Суперженщина.
Иранские девушки выступали в Катаре с протестами.
Мексиканские – с барабанами.
Аргентинки взяли у соседок традицию разрисовывать лица.
В конкурсе самых странных костюмов легко победили бы японцы. Они носили на голове кусочки суши.
И вот что-то совсем непонятное.
Марокканский всадник.
Коста-Рика просто разукрасила себя с головы до ног.
Бразильцы надеялись на шестой Кубок мира.
Дьявольская Бельгия...
... и похожая Южная Корея.
Отдельный тренд – катарские национальные элементы одежды в цветах стран-участниц.
Хотите знать все об арабской одежде? Вот максимально доступный гид.
Австралиец в арабском стиле в компании надувного кенгуру.
Это вообще прекрасно: по-японски «кегля» звучит как «пон», а две кегли – «ни пон». Получается, созвучно с названием Японии – Ниппон.
Отсюда и образ двух японских болельщиков.
Ну а Кубок Мира уехал вот с этими ребятами.
Агуэро стучал в барабан знаменитого фаната Аргентины. Он был на всех ЧМ с 1974-го и уверен, что первым взял барабан на стадион
«Буду 3 года выплачивать кредит, зато исполнила мечту – впервые на ЧМ». Аргентинские болельщики – о своей уникальности
Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari, Pedro Nunes, Siphiwe Sibeko, Carl Recine, Jennifer Lorenzini, Thaier Al-Sudani, Alberto Lingria, Siphiwe Sibeko, Matthew Childs, Molly Darlington, Bernadett Szabo, Kai Pfaffenbach, Amanda Perobelli, Hannah Mckay, John Sibley, Paul Childs, Dylan Martinez, Fabrizio Bensch, Hamad I Mohammed, Alberto Lingria, Amr Abdallah Dalsh, Stephane Mahe, Wolfgang Rattay, Bernadett Szabo, Kim Hong-Ji, Suhaib Salem, Amanda Perobelli, Amr Abdallah Dalsh, Benoit Tessier, Issei Kato
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