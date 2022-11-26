Французские Наполеоны, японские кегли, австралийский Хасбик (да!). Самые яркие болельщики ЧМ-2022

Красота на стадионах и рядом.

Чемпионат мира – это еще и коктейль из самых разных народов и культур на трибунах. Мы собрали самых ярких болельщиков, посетивших катарские стадионы.

Турнир начался с матча хозяев – как же давно это было.

Юный катарец позирует на фоне сверкающих фигур... Хотя стоп – это никакие не фигуры, там внутри люди!

Эквадор открывал турнир вместе с Катаром – и сразу задал высокую планку для болельщиков.

С такими доспехами ничего не страшно. Тем более другие вряди ли будут: крестоносцы на ЧМ были под запретом.

А-а-а-а-а. Это Эквадор продолжает устрашать хозяев турнира. Сработало.

Футбол футболом, но про дни рождения родных забывать нельзя.

Да, это еще одно внушительное устрашение от эквадорцев.

Тут же в группе А – мощнейшие сенегальцы.

Конкуренцию сенегальскому льву...

составили марокканский...

...и английские.

И даже камерунский львенок.

Гана – победитель группового этапа в номинации «самые яркие болельщики».

Хотя Камерун тоже умеет.

Голландия привезла национальное достояние – тюльпаны.

И семейку Флинстоунов.

Очков в группе легко хватило, чтобы выйти в плей-офф.

Датчане закупались костюмами в одном магазине...

с англичанами.

А за перьями они ходили вместе...

...с американцами.

И бразильцами.

Самые мощные перья – у Мексики.

На трибунах можно было учить историю. Вот английские крестоносцы. Как? Все же пробрались на стадион?!

Викинги из Дании.

Французские Наполеоны.

Канадские полицейские.

Хасбик – за Австралию! Внезапно.

США играли в одной группе с Англией и Уэльсом – и подтянули в свои болельщики шотландцев.

Звезды Голливуда и национальные символы – тоже в Катаре.

Еще больше Элвисов.

Американский орел и Суперженщина.

Иранские девушки выступали в Катаре с протестами.

Мексиканские – с барабанами.

Аргентинки взяли у соседок традицию разрисовывать лица.

В конкурсе самых странных костюмов легко победили бы японцы. Они носили на голове кусочки суши.

И вот что-то совсем непонятное.

Марокканский всадник.

Коста-Рика просто разукрасила себя с головы до ног.

Бразильцы надеялись на шестой Кубок мира.

Дьявольская Бельгия...

... и похожая Южная Корея.

Отдельный тренд – катарские национальные элементы одежды в цветах стран-участниц.

Хотите знать все об арабской одежде? Вот максимально доступный гид.

Австралиец в арабском стиле в компании надувного кенгуру.

Это вообще прекрасно: по-японски «кегля» звучит как «пон», а две кегли – «ни пон». Получается, созвучно с названием Японии – Ниппон.

Отсюда и образ двух японских болельщиков.

Ну а Кубок Мира уехал вот с этими ребятами.

Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari, Pedro Nunes, Siphiwe Sibeko, Carl Recine, Jennifer Lorenzini, Thaier Al-Sudani, Alberto Lingria, Siphiwe Sibeko, Matthew Childs, Molly Darlington, Bernadett Szabo, Kai Pfaffenbach, Amanda Perobelli, Hannah Mckay, John Sibley, Paul Childs, Dylan Martinez, Fabrizio Bensch, Hamad I Mohammed, Alberto Lingria, Amr Abdallah Dalsh, Stephane Mahe, Wolfgang Rattay, Bernadett Szabo, Kim Hong-Ji, Suhaib Salem, Amanda Perobelli, Amr Abdallah Dalsh, Benoit Tessier, Issei Kato