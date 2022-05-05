Бровь Анчелотти… Да, мы написали про бровь Анчелотти!

Мы привыкли, что Карло Анчелотти – тренер одной эмоции. 62-летний специалист в топ-футболе еще с 90-х, выиграл все топ-лиги, трижды побеждал в ЛЧ, но никогда не был шоуменом.

Если не останавливать на нем взгляд, то может показаться, что это человек без ярких черт – Моуринью и Пеп магнитят гораздо мощнее.

Постойте! Но как же левая бровь Карло?!

Да, скорее всего, вы обращали на нее внимание, но могли не фиксировать в памяти. В нейтральной обстановке Анчелотти выглядит так.

Но когда напряжение растет, тоooo…

Вот маленький рассказ Карло о левой брови!

– Говорят, что ваша поднятая бровь – сигнал тревоги. А еще, что ваш подвижный лоб – результат аварии на мопеде в юности, – спросили Карло, когда он работал в «Баварии».

– О боже, боюсь, вы будете разочарованы. Нет никакого секрета, ни одна из этих вещей не является правдой. У меня обычная бровь. К сожалению, у меня вообще нет объяснения. Иногда я сам себе удивляюсь. Когда я вижу свои телевизионные интервью, то, думаю: «Ого, вот это бровь!». А потом понимаю, что это моя бровь! Для меня также загадка, почему она так поднимается.

Коллега называл бровь слабостью Карло. А Роналду рассуждал о спокойствии Анчелотти

Слово Филиппо Галли, который входил в миланский штаб Анчелотти.

«У Карло есть слабость. Какая? Если его левая бровь поднимается, значит, есть что-то, что заставляет его нервничать. Это характерная черта Карло, лицо отражает его».

Пожалуй, бровь – единственный маркер эмоций Анчелотти. Роналду описывал тренера как тихого и спокойного человека. Карло в целом согласен.

«Это мой характер. Я думаю, характер – то, что вы проявляете в отношениях. Я тихий и спокойный, потому что вокруг меня никогда не было злых людей. Мой отец был спокойным, тихим, мой первый учитель был спокойным, мой первый тренер был спокойным. Каждый должен показывать свой характер.

Я не знаю, подходит ли такой характер для тренера, но я не должен скрывать его. Хочу быть честным с игроками, хочу быть честным с клубом».

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Adam Pretty/Bongarts; REUTERS/Marcelo Del Pozo, Lee Smith, Isabel Infantes