Тысячи фанов «Тулузы» рванули на поле, несмотря на предупреждение клуба. Но как сдержаться, когда ты вышел в Лигу 1?

Не удержались.

«Тулуза» вернулась в Лигу 1 – спустя два сезона. Перед решающим матчем с «Ньором» (2:0) болельщики предвкушали досрочное повышение, мощно встретив автобус с командой.

Красота!

В начале апреля фаны «Тулузы» уже побили рекорд посещаемости этого сезона в Лиге 2, когда на матч с «Парижем» пришло около 25 тысяч зрителей. Тогда они обновили мартовское достижение «Гавра» и «Кана» – нормандское дерби собрало 18 693 человека.

Историческая игра «Тулузы» против «Ньора» вызвала похожий интерес.

В итоге на трибунах снова собралось около 25 тысяч горячих болельщиков. Тулуза – город на юге Франции, четвертый в стране по населению после Парижа, Марселя и Лиона.

Перед матчем «Тулуза» призвала фанатов не выбегать на поле в случае выхода в Лигу 1, чтобы не подставлять клуб под санкции.

Не сработало – после финального свистка болельщики в едином порыве рванули с трибун.

И заполонили все поле. Праздник!

В прошлом сезоне тулузцы не вышли в Лигу 1 из-за поражения в стыках. На этот раз команда Филиппа Монтанье доминировала. «Тулуза» набрала 75 очков в 35 играх (всего 3 поражения). За три тура до финиша отрыв от «Аяччо» 8 баллов, так что тулузцы помимо повышения практически гарантировали четвертое в истории первое место в Лиге 2.

Разница мячей показательная: +50 (для сравнения, у «Аяччо» +18 , а у «Осера» +19). «Тулузу» представляют лучший бомбардир сезона в лиге Рис Хили (у валлийца 20 голов) и лучший ассистент Бранко ван ден Бомен (у голландца 21 голевая).

Перед вылетом в 2020-м «Тулуза» играла в элите 17 сезонов подряд. Клуб надеется, что на этот раз серия продлится не меньше.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Thierry Breton