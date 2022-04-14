Пламя «Атлетико» и «Сити»: массовая толкотня до полиции, Пеп и Симеоне выбегали на поле, Савич хватал Грилиша за волосы

Матч «Атлетико» и «Сити» в Мадриде по сюжету сначала очень напоминал манчестерский. За 140 минут противостояния команда Симеоне только один раз ударила по чужим воротам, тогда как соперник – 23. Но потом кое-что изменилось. Во втором тайме «Атлетико» наращивал давление – нужен был гол для дополнительного времени. «Сити» сначала справлялся без особых забот, но…

Потом выпал Кевин де Брюйне – морщился после замены, вероятно, получив травму.

А за ним и Кайл Уокер, которому на ногу упал Ренан Лоди.

В финальные 10 минут для «Сити» началось испытание. «Атлетико» убежал в несколько острейших атак.

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Для регулирования процессов Пеп сам вышел на поле.

Страшнейшие мгновения для «Сити».

А дальше – вспышка

За полторы минуты до конца основного времени на поле заискрило – началась массовая стычка.

Разберем детали.

Через несколько секунд после атаки «Атлетико» «Сити» длинной передачей впереди искал Фодена, но Фодена нашел Фелипе – вертушкой за пределами поля!

И тут началось.

Савич (кстати, 11 матчей за «Сити», если вы забыли) посчитал эмоции Фодена неестественными и попросил подняться, схватив за майку. Александр Зинченко был против.

Дальше в дело вступили еще три игрока «Сити» – Бернарду Силва, Гюндоган и Стерлинг.

А дальше снежный ком.

С каждой секундой в кадре прибавлялось людей.

Савич занялся любимым делом – добрался до волос Джека Грилиша, несмотря на то, что Грилиш не вышел на поле.

Неделю назад было проще – Грилиш противостоял Савичу 22 минуты.

Итог: желтая Савичу и Аке и… Красная Фелипе.

Которого пришлось уводить с поля.

Дальше «Сити» боролся за каждую секунду. В этом моменте Марез сделал пять замахов перед штрафным и дождался карточки.

Диего Симеоне заводил публику саркастическими аплодисментами – считал, что «Сити» слишком тянет время.

И в какой-то момент вышел на поле.

Команды переиграли больше 10 минут. Пеп требовал финальный свисток, судья Даниэль Зиберт успокаивал скамейки.

Финальная сцена в штрафной «Сити» – Анхель Корреа бьет из перспективнейшей позиции, Эдерсон тащит, Луис Суарес стремится на добивание, но толком не добирается до мяча.

Нет, на этом не все. После свистка футболисты «Атлетико» окружили судью, считая, что можно было поиграть еще минуту-две.

«Атлетико» в итоге продолжил матч в подтрибунном помещении. По данным BT Sport, Савич вновь напал на Грилиша.

Для спокойствия позвали даже полицию.

Вылеты больших команд из Лиги чемпионов – это всегда нервы. Но такого напряжения в турнире не было давно.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; REUTERS/Lee Smith; кадры трансляции