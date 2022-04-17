Эвра и Кюйт ушли в бокс, Бартез – в автоспорт, Визе – в рестлинг. Где себя находят звезды футбола

От бодибилдинга до фигурного катания.

Арьен Роббен долго уходил из футбола, но со спортом голландец точно не планирует прощаться. Недавно он пробежал марафон в Роттердаме, а до этого участвовал в заплыве на 8 километров.

Пример Роббена – далеко не единичный. На днях стало известно, что еще один знаменитый голландский экс-футболист дебютирует вне футбола.

Речь идет о Дирке Кюйте, который дал согласие на участие в турнире по боксу Hit It, организованном кикбоксером Рико Верховеном. Соперник Кюйта пока неизвестен, но он уже рвется в бой:

«Конечно, я пришел из футбола и скучаю по соревновательной атмосфере. Этот поединок будет похож на матч в составе сборной Нидерландов: внимание вокруг и здоровое напряжение. Для меня будет огромным испытанием впервые выйти из зоны комфорта и заняться другим видом спорта. Я буду усердно тренироваться в течение нескольких месяцев».

Бокс уважают и легенды «МЮ»: Рой Кин, Уэйн Руни, Рио Фердинанд и Патрис Эвра. Двое последних всерьез задумывались о карьере в профи-боксе: и если Рио так и не дали лицензию, то Патрис 30 апреля выйдет на ринг лондонской арены O2 против видеоблогера Адама Салеха.

«Я очень рад впервые в жизни принять участие в боксерском поединке, потому что всегда с большим уважением относился к людям из бокса, – говорит Эвра. – Это не только сила и мощь, это также стратегия и техника, похожая на шахматную партию. Больше всего меня волнует техника тренировок, потому что то, как они тренируются, совершенно не похоже на тренировки в футболе».

Петр Чех, как и многие чехи, с детства мечтал о карьере хоккеиста. Будущее вратаря предрешил его отец, который выбрал футбол из-за меньших затрат на экипировку.

Однако о детской мечте Чех не забыл. После завершения карьеры он подписал контракт с хоккейным «Гилдфорд Феникс» из четвертой английской лиги. Конечно, ему доверили вратарскую позицию. Кстати, у Петра есть даже опыт игры с энхаэловцами, в том числе с Яромиром Ягром.

В августе 2021-го Чех продлил контракт с командой. В предыдущем сезоне он провел 6 матчей, отразив 93,4% бросков и сделав 2 шатаута.

Чех пошел по пути Льва Яшина, который добивался успехов в хоккее.

Однако главной страстью многих вратарей неожиданно стал автоспорт.

Такое адреналиновое занятие выбрали Сантьяго Канисарес, Ежи Дудек и Фабьен Бартез. Самые громкие успехи у Бартеза – победа на чемпионате Франции и 23-е место в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана».

Дудек признавался, что гонки всегда были его страстью, но во время футбольной карьеры приходилось себя ограничивать. В 2014-м поляк даже размышлял о потенциальной встрече на трассе с Бартезом: «Он начал увлекательное путешествие в автоспорт на пару лет раньше меня. Посмотрим, может, однажды мы пересечемся с ним на трассе. Мы встречались с ним на поле, когда он играл за «Манчестер Юнайтед», а я за «Ливерпуль».

Еще один вратарь, Тим Визе, нашел себя в еще более неожиданном виде спорта. Бронзовый призер ЧМ по футболу стал профессиональным рестлером.

К марту 2015-го он набрал 129 килограммов и заявил, что его цель – 140 кг. В ноябре следующего года Визе дебютировал в рестлинг-промоушене WWE, одержав победу.

Чемпион мира и Европы Биксант Лизаразю оказался невероятно разносторонним спортсменом. Француз всерьез увлекся скелетоном, серфингом, парусным спортом, дайвингом, велоспортом, горными лыжами и даже мотогонками на льду. Однако главный успех его ждал в бразильском джиу-джитсу, где он в 2009 году стал чемпионом Европы в своей возрастной категории.

Габриэль Батистута после ухода из футбола посвятил себя любимому хобби – поло и гольфу. В поло он даже стал владельцем собственной команды La Gloria. Любовь аргентинца к «Фиорентине» проявилась и тут – у команды фиолетовые цвета и схожая эмблема.

Про успехи Алексея Смертина вы и так все знаете. В прошлом году он выиграл экстремальный марафон «За сохранение чистых вод» на Байкале. Детали поражают: за 3 часа 29 минут Смертин преодолел 42 километра по снегу и льду, температура опускалась до минус 25.

Это был уже 11-й марафон Алексея, до этого он пробежал все шесть мейджоров – в Бостоне, Лондоне, Берлине, Чикаго, Нью-Йорке, Токио.

Рафаэл ван дер Варт нашел себя в дартсе. Он занимается этим профессионально, периодически участвуя в турнирах.

Легенда «Милана» Паоло Мальдини любит теннис. В 2017-м он дебютировал в парном разряде «Челленджера» в Милане – правда, уровень оказался для него сложноватым (проиграли за 42 минуты со счетом 1:6, 1:6).

Сборная Швеции – лучшая команда во флорболе (хоккей с мячом в зале). Они выиграли 9 чемпионатов мира из 13. Неудивительно, что выбор между футболом и флорболом в свое время стоял даже перед Хенриком Ларрсоном.

Под конец карьеры нападающий все же вернулся к давнему увлечению. Причем на профессиональном уровне. В 2008-м он сыграл первый матч в шведской Суперлиге за «Хельсингборг», а уже во второй игре отдал две голевые и получил звание лучшего игрока матча.

Очередной вратарь в нашей подборке. Джо Харт выбрал очень английский вид спорта – крикет.

Андрей Шевченко сконцентрировался на любимом многими звездами футбола гольфе. Он состоит в нескольких элитных гольф-клубах, а в 2011-м даже выиграл серебро чемпионата Украины.

Иван Перишич активно рубится в пляжный волейбол. В 2017-м он дебютировал в турнире Swatch Major Series, который как раз проходил в Хорватии. Для полной ясности: Swatch Major Series – это примерно как «Бриллиантовая лига» в легкой атлетике или, допустим, Кубок мира в биатлоне. То есть уровень самый серьезный.

«Я играю в пляжный волейбол с десяти лет. Очень увлечен этим видом спорта и каждое лето во время отпуска играю с друзьями в Сплите», – признавался футболист в одном из интервью.

Майкл Оуэн давно увлекается скачками, а в 2017-м он лично дебютировал в конном спорте, поучаствовав в благотворительном заезде. Все прошло успешно – Оуэн финишировал вторым.

Экс-нападающего «Атлетико» и «Милана» Хосе Мари узнать труднее всего. Он ушел в бодибилдинг, превратившись в гору мышц.

Однако самую неожиданную трансформацию выдал бронзовый призер ЧМ-2002 Ильхан Мансыз. Он только в 33 года научился кататься на коньках, поучаствовав в турецком аналоге «Ледникового периода». Но этого хватило, чтобы Мансыз влюбился в фигурное катание.

В паре с 4-кратной чемпионкой Словакии Ольгой Бестендиговой он попытался отобраться на Олимпиаду в Сочи (не вышло), зато в 2015-м выиграл с ней чемпионат Турции.

Фото: globallookpress.com/www.imago-images.de, CTK Photo/Vaclav Salek, Sven Hoppe, imago sportfotodienst, BEAUTIFUL SPORTS/Peter Weber; Instagram/kuyt, bixentelizarazu, jerzydudek_official, smertinofficial, rafaelvdvaart, paolomaldini, fabienbarthez_16, andriyshevchenko, themichaelowen, josemari8523; Twitter/Evra, rioferdy5; DANIEL GARCIA / AFP; fr.sports.yahoo.com; Youtube/Man City; Gettyimages.ru/Matthew Lewis, Dennis Grombkowski/Bongarts; soccerladuma.co.za