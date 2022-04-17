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Эвра и Кюйт ушли в бокс, Бартез – в автоспорт, Визе – в рестлинг. Где себя находят звезды футбола

Джо Харт Джо Харт
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
Паоло Мальдини Паоло Мальдини
Хенрик Ларссон Хенрик Ларссон
Иван Перишич Иван Перишич
Рафаэл ван дер Варт Рафаэл ван дер Варт
Биксант Лизаразю
Габриэль Батистута Габриэль Батистута
Тим Визе Тим Визе
Ежи Дудек Ежи Дудек
Сантьяго Канисарес Сантьяго Канисарес
Дирк Кюйт Дирк Кюйт
Хосе Мари Ромеро Хосе Мари Ромеро
Майкл Оуэн Майкл Оуэн
Ильхан Мансыз
Петр Чех Петр Чех
Фабьен Бартез
Патрис Эвра Патрис Эвра
Арьен Роббен Арьен Роббен
Алексей Смертин Алексей Смертин
Футбол Футбол

От бодибилдинга до фигурного катания.

Арьен Роббен долго уходил из футбола, но со спортом голландец точно не планирует прощаться. Недавно он пробежал марафон в Роттердаме, а до этого участвовал в заплыве на 8 километров.

Пример Роббена – далеко не единичный. На днях стало известно, что еще один знаменитый голландский экс-футболист дебютирует вне футбола. 

Речь идет о Дирке Кюйте, который дал согласие на участие в турнире по боксу Hit It, организованном кикбоксером Рико Верховеном. Соперник Кюйта пока неизвестен, но он уже рвется в бой:

«Конечно, я пришел из футбола и скучаю по соревновательной атмосфере. Этот поединок будет похож на матч в составе сборной Нидерландов: внимание вокруг и здоровое напряжение. Для меня будет огромным испытанием впервые выйти из зоны комфорта и заняться другим видом спорта. Я буду усердно тренироваться в течение нескольких месяцев».

Бокс уважают и легенды «МЮ»: Рой Кин, Уэйн Руни, Рио Фердинанд и Патрис Эвра. Двое последних всерьез задумывались о карьере в профи-боксе: и если Рио так и не дали лицензию, то Патрис 30 апреля выйдет на ринг лондонской арены O2 против видеоблогера Адама Салеха.

«Я очень рад впервые в жизни принять участие в боксерском поединке, потому что всегда с большим уважением относился к людям из бокса, – говорит Эвра. – Это не только сила и мощь, это также стратегия и техника, похожая на шахматную партию. Больше всего меня волнует техника тренировок, потому что то, как они тренируются, совершенно не похоже на тренировки в футболе».

Петр Чех, как и многие чехи, с детства мечтал о карьере хоккеиста. Будущее вратаря предрешил его отец, который выбрал футбол из-за меньших затрат на экипировку.

Однако о детской мечте Чех не забыл. После завершения карьеры он подписал контракт с хоккейным «Гилдфорд Феникс» из четвертой английской лиги. Конечно, ему доверили вратарскую позицию. Кстати, у Петра есть даже опыт игры с энхаэловцами, в том числе с Яромиром Ягром.

В августе 2021-го Чех продлил контракт с командой. В предыдущем сезоне он провел 6 матчей, отразив 93,4% бросков и сделав 2 шатаута.

Чех пошел по пути Льва Яшина, который добивался успехов в хоккее.

Однако главной страстью многих вратарей неожиданно стал автоспорт.

Такое адреналиновое занятие выбрали Сантьяго Канисарес, Ежи Дудек и Фабьен Бартез. Самые громкие успехи у Бартеза – победа на чемпионате Франции и 23-е место в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана».

Дудек признавался, что гонки всегда были его страстью, но во время футбольной карьеры приходилось себя ограничивать. В 2014-м поляк даже размышлял о потенциальной встрече на трассе с Бартезом: «Он начал увлекательное путешествие в автоспорт на пару лет раньше меня. Посмотрим, может, однажды мы пересечемся с ним на трассе. Мы встречались с ним на поле, когда он играл за «Манчестер Юнайтед», а я за «Ливерпуль».

Еще один вратарь, Тим Визе, нашел себя в еще более неожиданном виде спорта. Бронзовый призер ЧМ по футболу стал профессиональным рестлером. 

К марту 2015-го он набрал 129 килограммов и заявил, что его цель – 140 кг. В ноябре следующего года Визе дебютировал в рестлинг-промоушене WWE, одержав победу.

Чемпион мира и Европы Биксант Лизаразю оказался невероятно разносторонним спортсменом. Француз всерьез увлекся скелетоном, серфингом, парусным спортом, дайвингом, велоспортом, горными лыжами и даже мотогонками на льду. Однако главный успех его ждал в бразильском джиу-джитсу, где он в 2009 году стал чемпионом Европы в своей возрастной категории.

Габриэль Батистута после ухода из футбола посвятил себя любимому хобби – поло и гольфу. В поло он даже стал владельцем собственной команды La Gloria. Любовь аргентинца к «Фиорентине» проявилась и тут – у команды фиолетовые цвета и схожая эмблема.

Про успехи Алексея Смертина вы и так все знаете. В прошлом году он выиграл экстремальный марафон «За сохранение чистых вод» на Байкале. Детали поражают: за 3 часа 29 минут Смертин преодолел 42 километра по снегу и льду, температура опускалась до минус 25.

Это был уже 11-й марафон Алексея, до этого он пробежал все шесть мейджоров – в Бостоне, Лондоне, Берлине, Чикаго, Нью-Йорке, Токио.

Рафаэл ван дер Варт нашел себя в дартсе. Он занимается этим профессионально, периодически участвуя в турнирах. 

Легенда «Милана» Паоло Мальдини любит теннис. В 2017-м он дебютировал в парном разряде «Челленджера» в Милане – правда, уровень оказался для него сложноватым (проиграли за 42 минуты со счетом 1:6, 1:6).

Сборная Швеции – лучшая команда во флорболе (хоккей с мячом в зале). Они выиграли 9 чемпионатов мира из 13. Неудивительно, что выбор между футболом и флорболом в свое время стоял даже перед Хенриком Ларрсоном.

Под конец карьеры нападающий все же вернулся к давнему увлечению. Причем на профессиональном уровне. В 2008-м он сыграл первый матч в шведской Суперлиге за «Хельсингборг», а уже во второй игре отдал две голевые и получил звание лучшего игрока матча.

Очередной вратарь в нашей подборке. Джо Харт выбрал очень английский вид спорта – крикет.

Андрей Шевченко сконцентрировался на любимом многими звездами футбола гольфе. Он состоит в нескольких элитных гольф-клубах, а в 2011-м даже выиграл серебро чемпионата Украины.

Иван Перишич активно рубится в пляжный волейбол. В 2017-м он дебютировал в турнире Swatch Major Series, который как раз проходил в Хорватии. Для полной ясности: Swatch Major Series – это примерно как «Бриллиантовая лига» в легкой атлетике или, допустим, Кубок мира в биатлоне. То есть уровень самый серьезный.

«Я играю в пляжный волейбол с десяти лет. Очень увлечен этим видом спорта и каждое лето во время отпуска играю с друзьями в Сплите», – признавался футболист в одном из интервью.

Майкл Оуэн давно увлекается скачками, а в 2017-м он лично дебютировал в конном спорте, поучаствовав в благотворительном заезде. Все прошло успешно – Оуэн финишировал вторым.

Экс-нападающего «Атлетико» и «Милана» Хосе Мари узнать труднее всего. Он ушел в бодибилдинг, превратившись в гору мышц.

Однако самую неожиданную трансформацию выдал бронзовый призер ЧМ-2002 Ильхан Мансыз. Он только в 33 года научился кататься на коньках, поучаствовав в турецком аналоге «Ледникового периода». Но этого хватило, чтобы Мансыз влюбился в фигурное катание.

В паре с 4-кратной чемпионкой Словакии Ольгой Бестендиговой он попытался отобраться на Олимпиаду в Сочи (не вышло), зато в 2015-м выиграл с ней чемпионат Турции. 

 

Роббен пробежал марафон. Он фанат спорта: участвовал в заплыве на 8 км и возвращался в футбол после завершения карьеры

Смертин выиграл экстремальный марафон на Байкале – 42 км по сугробам и с трещинами на льду в минус 25. Вот его удивительный рассказ

Фото: globallookpress.com/www.imago-images.de, CTK Photo/Vaclav Salek, Sven Hoppe, imago sportfotodienst, BEAUTIFUL SPORTS/Peter Weber; Instagram/kuytbixentelizarazujerzydudek_officialsmertinofficialrafaelvdvaartpaolomaldinifabienbarthez_16andriyshevchenkothemichaelowenjosemari8523; Twitter/Evrarioferdy5; DANIEL GARCIA / AFP; fr.sports.yahoo.com; Youtube/Man CityGettyimages.ru/Matthew Lewis, Dennis Grombkowski/Bongarts; soccerladuma.co.za

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