«Ювентус» и «Крузейро» достигли соглашения о трансфере Кайо Жорже

Кайо Жорже покидает «Ювентус» и возвращается в Бразилию после того, как «Крузейро» объявил о заключении соглашения с туринским клубом.

Жорже присоединился к «Юве» в 2021 году, но длительная травма, из-за которой он выбыл из строя почти на два года, повлияла на его прогресс и интеграцию в основной состав.

Только что завершившийся сезон он провел в аренде у «Фрозиноне», где не оказал большого влияния на игру команды.

«Крузейро» хотел заполучить футболиста, сначала настаивая на том, чтобы взять его в аренду, но затем было принято решение выкупить его 4 миллиона евро и заключить с ним контракт на 5 лет.

«Крузейро» объявляет о достижении устного соглашения о трансфере Кайо Жорже с «Ювентусом» и агентом футболиста.

«Нападающий прибудет в Белу-Оризонти позднее на этой неделе. Если все условия переговоров будут соблюдены и спортсмен успешно пройдет медицинское обследование, то Кайо Жорже будет носить футболку «Крузейро» следующие пять сезонов», - говорится в официальном заявлении бразильского клуба.