«Ювентус» принял решение о будущем Адриена Рабьо

Адриен Рабьо играет в «Ювентусе» с 2019 года, и теперь понятно, почему туринский клуб упорно боролся за то, чтобы подписать его из «ПСЖ» в качестве свободного агента.

Срок действия первоначального контракта француза истек в конце прошлого сезона, и «Юве» согласился заключить с ним сделку на один сезон, чтобы сохранить футболиста в команде.

В клубе надеялись, что Рабьо подпишет долгосрочный контракт, но француз настоял на более коротком соглашении.

В начале текущего сезона Ариен предпочел сосредоточиться на помощи команде, а решение о своем будущем принять позже.

Однако по прошествии нескольких месяцев окружение полузащитника не проявляло готовности продлить свое пребывание в Турине.

Согласно сообщению Calciomercato, «Юве» отказался от попыток удержать футболиста. В клубе решили, что лучший вариант — позволить ему покинуть Турин.

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» больше не будет добиваться сохранения Рабьо, и теперь ожидается, что он покинет стадион «Альянц» этим летом.