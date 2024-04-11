«Меня вдохновляет Конте». Тевес стал тренером и в будущем хотел бы поработать в Италии

Пока работает в родной Аргентине.

Экс-форвард «Ювентуса» Карлос Тевес дал обстоятельное интервью изданию La Gazzetta dello Sport. В нем он рассказал о том, каким он стал тренером (аргентинец завершил карьеру в 2021 и сейчас возглавляет «Индепендьенте»), кто его вдохновил заняться этой работой и какие у него планы на будущее.

«Я страстный тренер, который каждый день вкладывает в работу душу. Мы играем в динамичный футбол, с высоким прессингом и большим вниманием к фазе нападения. Со своими игроками я молот, у меня были отличные учителя.

Конте вдохновил меня страстью и одержимостью победой, от Бьелсы я перенял внимание к деталям, а от Фергюсона − огромное спокойствие в управлении командой. Но у меня было много хороших учителей, я также думаю о Манчини и Аллегри. Но если мне придется назвать одного, я выберу Антонио.

На ум приходит один случай, который как нельзя лучше отражает характер Конте: мы боролись с «Ромой» за Скудетто, я был в Аргентине по семейным обстоятельствам и не мог тренироваться. В выходные нам предстояло сыграть с «джалоросси». Сначала он сказал мне сохранять спокойствие, а через три дня попросил вернуться, потому что мы должны были победить любой ценой, и он хотел, чтобы я был на поле. Для него существовала только победа.

Италия навсегда в моем сердце. Я бы очень хотел вернуться, возможно, в качестве тренера. Серия А − одна из лучших лиг в мире, и я думаю, что должен расти, чтобы заслужить это».