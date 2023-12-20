Лидер на поле и вне его. Две причины, почему «Юве» должен продлить Рабьо

Нашел самого себя.

В ближайшее время «Ювентусу» нужно будет решить очень важный вопрос − разобраться с контрактом Адриена Рабьо. Договор с клубом истекает в июне, а прошлым летом он продлился всего на год. В Турине явно заинтересованы в том, чтобы оставить хавбека.

Есть две причины, по которым «Ювентус» приложит все усилия ради нового контракта с французом.

Первая касается лидерства в раздевалке «Ювентуса». Капитан с повязкой и без, ориентир для многих, лидер и символ на протяжении последних двух лет, часто тащивший команду Аллегри в трудные моменты.

Второй вопрос касается инвестиций, которые «Ювентус» должен сделать, чтобы заменить Рабьо. Лучше потратить и вложить деньги, чтобы удержать его, чем пытаться пройти деликатный и в любом случае дорогой путь на рынке, по крайней мере, там, где этого можно избежать.

Вполне вероятно, что французский футболист согласится на нынешнюю зарплату в 7-8 млн евро в год. Но не стоит исключать, что условия могут измениться.