Туринская Старушка
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Кьеза сделал предложение своей девушке - 23-летней итальянской модели Люсии Брамани 🖤🖤🖤

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Федерико Кьеза Федерико Кьеза
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Красивая историю любви.

Девушка родилась в 2001 году, она работает моделью, но уже успела получить степень по психологии в Католическом университете Милана. Ее хобби - мода, теннис, верховая езда и лыжный спорт.

LUCIA BRAMANI by KULT MODELS Hamburg, Germany
Lucia Bramani - stunning : r/LuciaBramani

Пара познакомилась в январе 2022 года, когда Федерико восстанавливался от травмы крестов - до этого Кьеза расстался с историком Бенедеттой Квальи - их называли одной из самых красивых пар итальянского футбола.

Federico Chiesa con la fidanzata Benedetta Quagli: vacanze d'amore. Foto e video | Intrattenimento

Предложение футболист сделал максимально романтично - в Венеции. Девушка ответила согласием, так что теперь ждем свадьбу.

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Хорошо хоть на колени не вставал, как Дибала, бгг
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