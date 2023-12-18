Кьеза сделал предложение своей девушке - 23-летней итальянской модели Люсии Брамани 🖤🖤🖤

Красивая историю любви.

Девушка родилась в 2001 году, она работает моделью, но уже успела получить степень по психологии в Католическом университете Милана. Ее хобби - мода, теннис, верховая езда и лыжный спорт.

Пара познакомилась в январе 2022 года, когда Федерико восстанавливался от травмы крестов - до этого Кьеза расстался с историком Бенедеттой Квальи - их называли одной из самых красивых пар итальянского футбола.

Предложение футболист сделал максимально романтично - в Венеции. Девушка ответила согласием, так что теперь ждем свадьбу.