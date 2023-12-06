«Цель на январь − продления контрактов». Итальянский журналист заспойлерил ближайшее трансферное окно «Ювентуса»

Журналист Sky Sport Паоло Агемо проанализировал ситуацию «Ювентуса» и пришел к выводу, что в зимнее трансферное окно клуб будет занят контрактами действующих футболистов.

«В каком-то смысле «Ювентус» меняет кожу: продление контрактов стоит на первом месте в повестке дня Кристиано Джунтоли, который уже продлил договоры с Гатти, Локателли и Фаджоли до 2028 года. Позиция Адриена Рабьо, чей контракт истекает летом 2024 года, обсуждается и будет обсуждаться ближайшие недели.

Оставление Рабьо в этом сезоне и продление его контракт еще на один год стало заслугой клуба. Затем контракт Ругани, Алекса Сандро. После разговоры с Кьезой, контакты уже начались.

Но у действие договора с Федерико − до 2025 года. Это говорит о том, что цель бьянконери − закрепить за собой тех игроков, которые сейчас находятся в составе команды и которых «Юве», прежде всего, намерен утвердить в ближайшие сезоны. Трансферы будут летом, потому что клуб вряд ли будет вмешиваться в зимнее трансферное окно, если только не представится возможность или случится сенсация с финансовой точки зрения. Именно летом могут появиться новые лица. Конечно, с целью играть в Лиге чемпионов. Очевидно, что составу нужно стать лучше с точки зрения качества».

«Юве» нацелен на Скудетто, но, прежде всего, клубу нужно вернуться в главный еврокубок. Лига чемпионов не только престижная, но еще приносит большой доход.

Сезон-2023/24 без еврокубков − сильный удар с экономической точки зрения. Год, который клуб уровня «Ювентуса» не может себе позволить.