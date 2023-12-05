А вообще-то он музыкант. Мойзе Кин выпустил дебютный сингл на итальянском языке

Число музыкальных треков Мойзе Кина превысило количество голов нападающего «Ювентуса» в этом сезоне.

Футболист выпустил дебютный сингл Outfit, созданный в сотрудничестве с туринским исполнителем Boro Boro и опубликованный под псевдонимом 19F.

Выход трека Мойзе анонсировал в соцсетях.

Рэп-композиция, записанная на итальянском языке, насыщена обсценной лексикой. Трек уже доступен на стриминговых площадках.

Дебют Кина в музыке вызвал неоднозначную реакцию среди фанатов «бьянконери», пишет Gazzetta dello Sport. Одни считают, что молодому человеку полезно развиваться в разных направлениях, другие советуют нападающему сосредоточиться на футболе.

У итальянца в этом сезоне 11 матчей, в которых он не успел забить или отдать ассист. Мойзе был близок к своему первому голу в матче с «Вероной». Но тогда взятие ворот было отменено из-за минимального офсайда.

Как вам творчество футболиста?