Бремер готовится к матчу с «Наполи» - хорошие новости для болельщиков «Юве»

В прошлую пятницу «Ювентус» пережил серьезную панику на стадионе «Ю-Пауэр», когда «Монца» сравняла счет на 92-й минуте.

К счастью для бьянконери, Адриен Рабьо взял инициативу на себя, а Федерико Гатти забил на 94-й минуте забил победный гол.

Хотя «Старая синьора» одержала победу (2:1), у команды остаются опасения по поводу состояния Глейсона Бремера, который упал на землю на заключительной стадии матча, прежде чем возобновить игру после оказания медицинской помощи.

Как сообщает Tuttosport, у бразильца случилась судорога, никаких травм обнаружено не было.

Это сообщение стало для «Ювентуса» облегчением, учитывая значение 26-летнего футболиста для команды.

Бывший игрок «Торино» уверенно действует в защите с самого начала сезона. Несмотря на отсутствие в последние месяцы своего соотечественника Данило, ему удалось сохранить высокий уровень игры и выстроить прочную связь с Федерико Гатти и Даниэле Ругани.

Бремер присоединится к подготовке своей команды к предстоящему матчу против «Наполи» на стадионе «Альянц».

Бремер сыграет против своего бывшего тренера в «Торино» Вальтера Маццарри, который недавно вернулся в «Наполи».