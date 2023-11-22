Туринская Старушка
Блог

Бремер готовится к матчу с «Наполи» - хорошие новости для болельщиков «Юве»

серия А Италия серия А Италия
Бремер Бремер
Клубы Клубы
Ювентус Ювентус
Футбол Футбол

В прошлую пятницу «Ювентус» пережил серьезную панику на стадионе «Ю-Пауэр», когда «Монца» сравняла счет на 92-й минуте.

К счастью для бьянконери, Адриен Рабьо взял инициативу на себя, а Федерико Гатти забил на 94-й минуте забил победный гол.

Хотя «Старая синьора» одержала победу (2:1), у команды остаются опасения по поводу состояния Глейсона Бремера, который упал на землю на заключительной стадии матча, прежде чем возобновить игру после оказания медицинской помощи.

Как сообщает Tuttosport, у бразильца случилась судорога, никаких травм обнаружено не было.

Это сообщение стало для «Ювентуса» облегчением, учитывая значение 26-летнего футболиста для команды.

Бывший игрок «Торино» уверенно действует в защите с самого начала сезона. Несмотря на отсутствие в последние месяцы своего соотечественника Данило, ему удалось сохранить высокий уровень игры и выстроить прочную связь с Федерико Гатти и Даниэле Ругани.

Бремер присоединится к подготовке своей команды к предстоящему матчу против «Наполи» на стадионе «Альянц».

Бремер сыграет против своего бывшего тренера в «Торино» Вальтера Маццарри, который недавно вернулся в «Наполи».

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий