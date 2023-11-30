Туринская Старушка
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Делает многих лучше. При Аллегри за полтора года игроки «Ювентуса» подорожали на 60 млн евро

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Адриен Рабьо Адриен Рабьо
Андреа Камбьязо Андреа Камбьязо
Футбол Футбол

Исследование от Corriere dello Sport.

Римское издание Corriere dello Sport проанализировало два источника − Transfermarkt и CIES Observatory, и пришло к выводу, что при втором приходе Массимилиано Аллегри в «Ювентус» игроки клуба заметно подорожали.

Отрезок, который взяла итальянская газета − это время с момента ухода Андреа Пирло и прихода Массимилиано Аллегри до сегодня. Журналисты выяснили, что стоимость состава образца старта сезона-2021/22 и практически середины сезона-2023/24 выросла на 63,9 млн евро − с 292,2 млн до 356,1 млн.

Если перевести в проценты, то состав из 18 человек подорожал на 21,8%. Довольно серьезный прирост, который получился за счет молодых игроков, которым, как принято считать, Массимилиано Аллегри не особо любит доверять.

Николо Фаджоли вырос в цене с 6,5 до 35 млн, Кенан Йылдыз − с 1 до 10 млн, Фабио Миретти − с 5 до 15 млн, Андреа Камбьязо − с 1 до 10, а Сэм Айлинг  − с 700 тысяч до 9 млн. Также много набрал Адриен Рабьо, который в отсутствии Данило стал капитаном команды − с 17 до 40 млн.

Некоторые игроки при Аллегри потеряли в цене: Федерико Кьеза, Душан Влахович, Уэстон Маккенни и Войчех Шченсны. Другие же подешевели в первую очередь из-за возраста или отсутствия постоянного места в основе.

7 комментариев
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Хоть я и ставлю результат Ювентуса выше самого содержания игры, но здесь я откровенно его работой не доволен. Если кто-то и дорожает, то это скорее всего связано с взрослением. Скажем Рабьо 28 лет и он сейчас на пике. А вот то, что Локателли не прогрессирует и тем более Кьеза с Влаховичем, то это уже вина тренера. Который правда повторюсь ставит результат выше всего остального.
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Просто инфляция и многие молодые игроки, которые пришли абсолютными ноунеймами и стоили 0.1 или 0.3 млн, стали стоить по 5-10 лямов, просто потому что теперь игроки Юве и сыграли пару матчей
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Игроки может и подорожали, но смотреть на игру этого Ювентуса всё равно что самый жестокий в мире лук режешь
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Это, конечно, всё классно, но нужен контекст. Насколько подорожали за этот период игроки других команд? Хотя бы топ-команд. По этой инфографике, например, заметно выросли в цене всего 6 игроков. Не сказать что много.
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А Ювентус? Лишился всего, только за неучастие в ЛЧ это сколько минус, 80?может 100 млн??
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Статья - великолепный пример манипулирования статистикой. Камбьязо раскрылся в аренде в Болонье. Миретти и Фаджоли достаточно талантливы, чтобы даже Аллегри их не портил. Айлинг вообще не играет. Кьеза и Влахович занимаются вообще не своим делом на поле. Достаточно посмотреть на них в сборных (причём Кьеза был хорош и при Манчини, и при Спалетти). Так что ничего, кроме стагнации в клубе при Аллегри не происходит, а развитие некоторых игроков скорее вопреки, чем благодаря.
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Ответ Nekrasen
Хоть я и ставлю результат Ювентуса выше самого содержания игры, но здесь я откровенно его работой не доволен. Если кто-то и дорожает, то это скорее всего связано с взрослением. Скажем Рабьо 28 лет и он сейчас на пике. А вот то, что Локателли не прогрессирует и тем более Кьеза с Влаховичем, то это уже вина тренера. Который правда повторюсь ставит результат выше всего остального.
бред, если игрок взрослеет и не прогрессирует то он наоборот будет дешеветь
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