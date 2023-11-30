Делает многих лучше. При Аллегри за полтора года игроки «Ювентуса» подорожали на 60 млн евро

Исследование от Corriere dello Sport.

Римское издание Corriere dello Sport проанализировало два источника − Transfermarkt и CIES Observatory, и пришло к выводу, что при втором приходе Массимилиано Аллегри в «Ювентус» игроки клуба заметно подорожали.

Отрезок, который взяла итальянская газета − это время с момента ухода Андреа Пирло и прихода Массимилиано Аллегри до сегодня. Журналисты выяснили, что стоимость состава образца старта сезона-2021/22 и практически середины сезона-2023/24 выросла на 63,9 млн евро − с 292,2 млн до 356,1 млн.

Если перевести в проценты, то состав из 18 человек подорожал на 21,8%. Довольно серьезный прирост, который получился за счет молодых игроков, которым, как принято считать, Массимилиано Аллегри не особо любит доверять.

Николо Фаджоли вырос в цене с 6,5 до 35 млн, Кенан Йылдыз − с 1 до 10 млн, Фабио Миретти − с 5 до 15 млн, Андреа Камбьязо − с 1 до 10, а Сэм Айлинг − с 700 тысяч до 9 млн. Также много набрал Адриен Рабьо, который в отсутствии Данило стал капитаном команды − с 17 до 40 млн.

Некоторые игроки при Аллегри потеряли в цене: Федерико Кьеза, Душан Влахович, Уэстон Маккенни и Войчех Шченсны. Другие же подешевели в первую очередь из-за возраста или отсутствия постоянного места в основе.