Классная история из детства Кьезы о Буффоне! Однажды Джиджи своим видом довел до слез маленького Федерико

Пресс-служба «Ювентуса» предложила Кьезе попытаться угадать легенд «бьянконери» по их трансферной истории.

Вингеру показывали эмблемы клубов, за которые выступали загаданные игроки. Если у Федерико не получалось отгадать сразу, он получал подсказки – позицию футболиста и сезоны, в которых он выступал за ту или иную команду.

К счастью, легендарного Буффона Кьеза отгадал быстро, ведь он фактически рос на глазах голкипера. Папа Федерико вместе с Буффоном выступал за «Парму».

Феде рассказал очень милую историю из своего детства о Джанлуиджи:

«Я знаю Джиджи еще со времен его пребывания в «Парме», хотя у меня остались не очень хорошие воспоминания! Он меня тоже помнит с тех пор: Джиджи держал меня на руках, когда я был еще совсем маленьким.

Мой отец всегда рассказывает мне об одном случае: однажды Джиджи пришел к нам домой, а его волосы были покрыты гелем. Как только я его увидел, я начал плакать. Я просто выплакала глаза! Папа постоянно напоминает мне об этом случае.

В какой-то момент наши пути пересеклись в «Ювентусе», и это огромная честь – играть вместе с ним, видеть его каждый день. Он ведь абсолютная легенда этой игры».

Полный выпуск викторины с Кьезой можете посмотреть здесь:

Как не стыдно, Джиджи, нельзя пугать детишек.