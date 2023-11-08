Экс-подруга Влаховича и «Мисс Италия-2019» поддержала форварда. Игрок «Юве» упустил настоящий бриллиант 😍

Ну как так, Душан?

В эфире итальянского телеканала Sky Uno вот уже год выходит трэвел-проект Pechino Express. В нем участвуют известные итальянцы, которые с рюкзаком на плечах отправляются в путешествие по какому-то зарубежному городу или стране.

Героиней одного из выпусков стала бывшая девушка форварда «Ювентуса» Душана Влаховича Каролина Страмаре, обладательница титула «Мисс Италия-2019».

Несмотря на то, что отношения с сербом девушка вспоминает без радости, Каролина нашла слова, которыми попыталась защитить футболиста: «В «Ювентусе» все стало совсем по-другому, это требовательный клуб. Тренеры, календарь, давление...»

В марте этого года Каролина Страмаре поговорила с Tuttosport, рассказав о проблемах, с которыми столкнулся теперь ее бывший бойфренд: «Этот сложный момент [отсутствие формы] должен был наступить. Он добился большого успеха во Флоренции, а когда пришел в «Юве», оказался в новой, другой реальности, которую он, вероятно, не ожидал. Вчера он был там, сегодня здесь. Его жизнь перевернулась с ног на голову. Я увидела все изменения уже через несколько дней. Его забрали из Флоренции и привезли в Турин, а болельщики «Фио» пытались его унизить. Пубалгия? Он страдал от болей в прошлом, но сейчас он даже не думает об этом. Он всегда хочет выложиться больше, потому что он серб, жесткий. Он очень сильно переживает за «Юве». Завидую его концентрации, желанию идти к цели. Он очень благодарен за то, чего добился».

Итальянка знает, о чем говорит, тем более, что Каролина − давняя болельщица бьянконери. Душан Влахович играл за «Фиорентину», в которой цели и задачи куда меньшие, чем в «Ювентусе». Ведь как известно, в Турине «победа – не самое важное в футболе. Это единственное, что имеет значение».