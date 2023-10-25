Туринская Старушка
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Без Данило и Сандро. Аллегри рассказал о состоянии травмированных игроков «Ювентуса»

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Кто-то сможет вернуться раньше.

На пресс-конференции перед матчем против «Фиорентины» главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии некоторых травмированных игроков. К примеру, повреждение Данило оказалось серьезнее, чем предполагалось.

«Де Шильо сможет приступить к работе с командой через месяц или около того, это будет важное возвращение. Скорее всего, Алекс Сандро вернется быстрее, чем Данило. В отношении второго мы провели обследование, его последняя травма оказалась серьезнее. Поговорив с врачами и с Данило, чтобы избежать дальнейших рисков, приняли решение повременить. Он вернется после перерыва. Мы надеемся, что он будет готов к «Интеру».

Из слов тренера «Юве» становится ясно, что первым вернется Алекс Сандро. Он сможет сыграть в субботу против «Кальяри». Данило планируют вернуться к 26 ноября, когда бьянконери дома примут «Интер».

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