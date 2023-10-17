📹 Удар Тотти, подкат Кьеллини. Буффон собрал идеального футболиста 👌

Практически все игроки − из «Ювентуса».

В интернете стал популярным челлендж, в котором известные игроки собирают идеального футболиста, используя какие-то качества или части тела других.

На днях он дошел до легенды «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона, который сейчас работает в национале в качестве главы делегации.

«Левая нога − Месси и Бэйл. Правая − Роберто Баджо. Первое касание − Дель Пьеро. Видение поля − Андреа Пирло и Иньеста. Отбор − Кьеллини, Гаттузо и Пуйоль. Удары − Франческо Тотти и Криштиану Роналду. Вратарь − Касильяс, Чех и Нойер».

Природная скромность не дала Джанлуиджи Буффону в последнем пункте назвать самого себя. Однако у него получился очень мощный «идеальный футболист». На каждой из позиций − маэстро своего дела.