Туринская Старушка
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📹 Удар Тотти, подкат Кьеллини. Буффон собрал идеального футболиста 👌

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Франческо Тотти Франческо Тотти
Мануэль Нойер Мануэль Нойер
Футбол Футбол

Практически все игроки − из «Ювентуса».

В интернете стал популярным челлендж, в котором известные игроки собирают идеального футболиста, используя какие-то качества или части тела других.

На днях он дошел до легенды «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона, который сейчас работает в национале в качестве главы делегации.

«Левая нога − Месси и Бэйл. Правая − Роберто Баджо. Первое касание − Дель Пьеро. Видение поля − Андреа Пирло и Иньеста. Отбор − Кьеллини, Гаттузо и Пуйоль. Удары − Франческо Тотти и Криштиану Роналду. Вратарь − Касильяс, Чех и Нойер».

Природная скромность не дала Джанлуиджи Буффону в последнем пункте назвать самого себя. Однако у него получился очень мощный «идеальный футболист». На каждой из позиций − маэстро своего дела.

4 комментария

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Andrey Sheykhov
причёска Вальдерамы, зубы Суареса, диплом Мостового, дипломатичность Роя Кина...
+7
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Никита Никулин
Автор
Ответ CoTTo
Практически все игроки − из «Ювентуса)) трое))
Пятеро))))))
0
0
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