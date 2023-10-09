Туринская Старушка
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«Ювентус» готов продлить контракт с Бремером

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Бремер Бремер
Футбол Футбол

Хотя сезон начался недавно, руководство «Ювентуса» стремится продлить контракты с несколькими звездами, в том числе с Глейсоном Бремером.

26-летний игрок подписал контракт с «бьянконери» летом 2022 года.

Бразилец сразу же закрепил важную роль в тактической головоломке Макса Аллегри.

Хотя у защитника есть долгосрочный контракт, рассчитанный до 2027 года, клуб готов продлить этот срок.

По данным Calciomercato, «Ювентус» надеется продлить контракт Бремера на один или два года.

Как поясняет источник, цель — сохранить текущую зарплату игрока, которая составляет от 5 до 6 миллионов евро за сезон.

На данный момент трансферная стоимость Бремера составляет около 9 миллионов евро.

В отчете также подчеркивается важность Бремера для клуба, особенно сейчас, на фоне отсутствия его соотечественника и капитана команды Данило.

Бывшему защитнику «Торино» придется действовать в качестве лидера обороны в ближайшие несколько недель, начиная с воскресного матча против «Милана» на стадионе «Сан-Сиро».

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