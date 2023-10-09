«Ювентус» готов продлить контракт с Бремером
Хотя сезон начался недавно, руководство «Ювентуса» стремится продлить контракты с несколькими звездами, в том числе с Глейсоном Бремером.
26-летний игрок подписал контракт с «бьянконери» летом 2022 года.
Бразилец сразу же закрепил важную роль в тактической головоломке Макса Аллегри.
Хотя у защитника есть долгосрочный контракт, рассчитанный до 2027 года, клуб готов продлить этот срок.
По данным Calciomercato, «Ювентус» надеется продлить контракт Бремера на один или два года.
Как поясняет источник, цель — сохранить текущую зарплату игрока, которая составляет от 5 до 6 миллионов евро за сезон.
На данный момент трансферная стоимость Бремера составляет около 9 миллионов евро.
В отчете также подчеркивается важность Бремера для клуба, особенно сейчас, на фоне отсутствия его соотечественника и капитана команды Данило.
Бывшему защитнику «Торино» придется действовать в качестве лидера обороны в ближайшие несколько недель, начиная с воскресного матча против «Милана» на стадионе «Сан-Сиро».
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