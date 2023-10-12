Не только Фаджоли. Журналист утверждает, что еще два игрока сборной Италии ставили на футбол

Серьезные обвинения.

Итальянский журналист Фабрицио Корона через свой сайт Dillinger News сообщил сенсационную новость, что еще два игрока, которые играли или играют за сборную страны, делали ставки на матчи.

«В 6 часов вечера появились первые доказательства по причастным футболистам. В течение следующей недели [опубликуют] все доказательства и документы с аудиозаписями и именами», − добавил он в сообщении, опубликованном в Инстаграме.

«Как сообщил мне информатор, Николо Дзаньоло делал ставки на матч «Ромы» в Кубке Италии, даже когда находился на скамейке запасных. Имена мне назвали из определенных источников, которые раскрою в ближайшее время. Информация поступила от человека, имеющего хорошие связи в мире футбола. Это часть досье, которое собиралось в течение долго времени. Я предполагал, что вчера во время прямой трансляции на Twitch раскрою имена других футболистов, которые, как и Фаджоли, страдают от азартных игр. Это зло, которое, уверяю вас, затрагивает гораздо больше спортсменов, чем было сказано до сих пор».

Второй игрок, чье имя назвал Корона, − экс-футболист «Милана», выступающий сейчас за «Ньюкасл», Сандро Тонали. Сейчас новость о том, что Тонали и Дзаньоло также делали ставки на футбол, удалена.

Фабрицио Корона был первым журналистом, который еще в августе через свои социальные сети сообщил о том, что у Николо Фаджоли есть большие проблемы с игровой зависимостью. Спустя несколько месяцев прокуратура Турина и FIGC открыла дело в отношении игрока «Ювентуса» по подозрению в ставках на футбол, что запрещено для действующих футболистов.

Расследование началось летом и касалось нелегальных букмекерских контор. Во время изучения полученных доказательств об организаторах серого бизнеса в документах якобы нашли, что хавбек бьянконери Фаджоли совершал ставки на спортивные события.

Обычно за такое правонарушение следует денежный штраф, но так как Николо действующий футболист, ему грозит длительная дисквалификация. Дело уже дошло до рук федерального прокурора FIGC Джузеппе Чина, после того как, по словам адвокатов Луки Феррари и Армандо Симбари, игрок сам «подал заявление». Вопрос стоит в том, какие ставки были сделаны. Нельзя ставить на тот вид спорта, в котором ты занимаешься.

После опубликования сенсационных данных о Тонали и Дзаньоло, по словам Короны, к нему в дверь постучались полицейские. Его по запросу туринской прокуратуры привезли в офис миланского полицейского управления, чтобы заслушать как «лицо, информированное о фактах».

Кто такой Фабрицио Корона?

Репутацию сицилийца Короны можно с уверенностью назвать скандальной. В прошлом он был фотоагентом и владельцем миланского агентства Corona. В 2007 году его приговорили к 77 суткам ареста за вымогательство, однако практически весь срок он отбыл под домашним арестом.

В 2015 году за серию различных преступлений Верховный суд Италии приговорил Фабрицио Корону к 13 годам и 2 месяцам тюрьмы. Часть приговора он провел дома, но затем суд отправил его в исправительное учреждение. Не так давно Корона оказался на воле и сразу же организовал сайт сплетен Dillinger News, на котором продолжает делать то, что он умеет лучше всего − создавать сенсации.

В футбольных кругах Фабрицио Корону прозвали «злобный Романо», так как в отличии от своего тезки некоторую информацию он получал шантажом и угрозами. Его деятельность трудно назвать журналистикой, так как ему чужды правила и ценности, однако у Короны есть многочисленные связи, которые предоставляют нужные данные. С юридической точки зрения сицилиец сильно рискует, так как его могут обвинить в диффамации (распространении порочащих сведений), что считается уголовным преступлением.

Обновление. По данным Sky Sport, сегодня Николо Дзаньоло и Сандро Тонали в сопровождении руководителя делегации Джанлуиджи Буффона допрашивались сотрудниками правоохранительных органов в Коверчано по делу о ставках.