Туринская Старушка
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Чудо-сейв в Бергамо. Шченсны спас «Ювентус» и сохранил очко в игре против «Аталанты»

Войчех Шченсны Войчех Шченсны
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Спас команду.

Болельщики «Ювентуса» еще долго будут вспоминать вратарю клуба Войчеху Шченсны игру, которую он показал в матче против «Сассуоло». Однако для самого игрока это, скорее всего, не стало проблемой, ведь уже сегодня в игре против «Аталанты» голкипер спас команду.

Бергамаски получили опасный штрафной у ворот «Юве» и к мячу подошел Луис Муриэль, который не так давно появился на поле. После короткого разбега он послал мяч точно над стенкой.

Колумбиец специально закрутил его так, чтобы вратарю было сложно реагировать на удар.

Однако Войчех Шченсны прочитал задумку, сразу начал двигаться в правый от себя угол и вовремя выпрыгнул, достав мяч кончиками перчатки и переправив его в перекладину.

«Как я взял удар Муриэля? Я не знаю, но все в порядке! На днях я не знал, как забил Лорьянте, так что все нормально, ну да ладно. Тогда ошибка, сейчас все окей», − с улыбкой на лице в интервью DAZN сказал после матча Войчех Шченсны.

2 комментария

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FinoAllaFine FJ
И ни одного комментария) Войцех красава, достал оч тяжелый удар
+4
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Erenfest
Хоть кто-то ОЧКО смог сохранить . ..
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