📹Маккенни мастерски спародировал Влаховича. Серб не остался в накладе 😂

Атмосфера на тренировках − топ.

Туринский «Ювентус» продолжает подготовку к завтрашнему важному матчу против «Аталанты». Игроки вовсю тренируются на базе в Континассе, но не забывают иногда и повеселиться.

Практически каждый день официальные аккаунты бьянконери радуют поклонников видео с тренировок. Особое внимание оказывается тому, как игроки выходят на поле, обычно приветствуя того, кто снимает видео. Однако вчера, видимо, был особенный день.

Уэстон Маккенни, который известен своим шутливым поведением, решил спародировать своего близкого товарища по клубу Душана Влаховича. Кто хотя бы раз слышал, как на самом деле говорит серб, тот скажет, что пародия получилась очень точной. Слегка гиперболизированной, но похожей.

Влахович, который шел сзади группы, состоящей из Маккенни, Костича и Кьезы, не остался в накладе и попытался показать пародию на Уэстона, но получилось явно хуже, чем у американца.

С уверенностью можно сказать, что атмосфера в команде отличная. Команда целиком и полностью сфокусирована на работе, но не забывает развлечься.