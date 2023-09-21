Туринская Старушка
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«Ювентус» готовится к «Аталанте», но игру могут пропустить сразу два форварда

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Очередные изменения в составе.

Не успели бьянконери отпраздновать не самую зрелищную, но очень полезную победу над «Лечче», как игрокам уже пришлось вернуться к тренировкам. В воскресенье «Ювентус» сыграет против «Аталанты».

Сегодня в Континассе тренировались футболисты, которые не играли вчера, а для тех, кто все-таки появился на поле, провела разгрузочную работу.

Следует отметить, что два форварда Старой Синьоры Мойзе Кин и Душан Влахович занимались по индивидуальной программе. У итальянца есть проблемы с голенью, а серб, который вышел в матче с «Лечче» на 78-й минуте, не восстановился от болей в спине.

Таким образом, на 7-й тур Серии А оба находятся под вопросом. Правда, Массимилиано Аллегри верит в том, что девятый номер все-таки вернется в строй. Ведь тренер нащупал удачное сочетание форвардов Кьеза − Влахович, которое радует болельщиков и приносит пользу клубу.

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