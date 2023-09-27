Штефан Лихтштайнер рассказал, когда испортились отношения между Аллегри и Бонуччи

Известно, что отношения между Массимилиано Аллегри и Леонардо Бонуччи складывались не лучшим образом. Но когда они начали портиться? Штефан Лихтштайнер, бывший опорный полузащитник «Ювентуса», выигравшей 9 скудетто подряд, а ныне тренер молодежной команды «Базеля», рассказывает нам об этом Radio Serie A:

«Я до сих пор помню тот матч в «Порту», ​​оттуда начались непростые отношения между ними. Когда Лео вернулся из «Милана», казалось, что неоднозначно. Игроку непросто, несмотря на то, что он столько выиграл и не хотел сдаваться, тренер все равно смотрел по сторонам».

Короче говоря, несмотря на примирение между игроком и тренером по возвращении Лео из «Милана», так и не наладились. Отчужденность между ними стала следствием этого.

Бывший капитан «Ювентуса» теперь играет за «Унион Берлин», команду, которая сумела убедить его получить новый опыт. И, учитывая предысторию, возможно, это был лучший выбор для всех.