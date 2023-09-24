Туринская Старушка
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🤬После автогола у Гатти сорвало крышу. Чуть не пострадал администратор «Ювентуса»

Федерико Гатти Федерико Гатти
Душан Влахович Душан Влахович
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Не контролировал эмоции.

Вчерашний день для Федерико Гатти был неудачным, и не только из-за автогола. После матча защитник вел себя не очень адекватно, что попало на телевизионные камеры.

Когда Гатти покидал поле, к нему подошел администратор «Ювентуса» и попытался утешить. Однако Федерико вспылил и пытался отмахнуться от него локтем, но не попал.

Вовремя вмешался Душан Влахович, который увел защитника в раздевалку, чтобы тот поскорее остыл и не натворил глупостей. Гатти был единственным, кто не вышел к гостевым трибунам, чтобы поблагодарить за поддержку.

Неудачная игра может случиться у каждого, но такое поведение не красит итальянца. Впрочем, он уже может реабилитироваться в ближайшем матче против «Лечче», а также должен извиниться перед сотрудником «Юве».

1 комментарий

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Дмитрий Шмелев
глупость полная,он ошибся,с кем не бывает,такой характер ,лучше так чем как наш влахович который сто проц гол по пустым воротам не забил..вот кому надо плакать и психовать !!!!
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