Cерьезный удар для «Ювентуса»: Алекс Сандро из-за травмы может находиться вне поля более двух недель.

Вчера появилась информация о том, что защитник получил травму на тренировке. После обследования выяснилось, что у него повреждение подколенного сухожилия средней степени тяжести.

Для лечения этой травмы требуется время, и клуб подтвердил, что Алекс уже начал путь к выздоровлению.

«После травмы, полученной во время вчерашней тренировки, Алекс Сандро прошел диагностическое обследование в JMedical, которое выявило повреждение подколенного сухожилия левого бедра средней степени тяжести. Игрок уже начал процесс реабилитации и через пятнадцать дней повторит инструментальные обследования, чтобы точнее определить сроки восстановления», - говорится в официальном заявлении клуба.

Желаем скорейшего выздоровления!