Туринская Старушка
Блог

«В списке нет логики». Адрен Рабьо жестко высказался о претендентах на Золотой мяч

серия А Италия серия А Италия
Адриен Рабьо Адриен Рабьо
Клубы Клубы
Золотой мяч Золотой мяч
Ювентус Ювентус
Футбол Футбол

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо был удивлен, что не попал в список 30 претендентов на Золотой мяч. По мнению футболиста, список нельзя назвать логичным, потому что большинство его участников выбраны из-за пары хороших матчей в Лиге чемпионов.

«Я говорю себе, что у меня был очень хороший сезон на индивидуальном уровне, увидев ряд игроков в этом списке, я подумал, что тут нет логики. Но я никогда не был тем, кто стремится к индивидуальным наградам, я сосредоточен на команде. А люди, принимающие решения, видимо не смотрят на то, как футболисты провели сезон – одного или двух матчей в Лиге чемпионов может быть достаточно, чтобы претендовать на Золотой мяч», - заявил Рабьо изданию L’Equipe.

Этим летом Рабьо был близок к тому, чтобы покинуть «Ювентус», но решил подписать новый контракт и продлить свое пребывание на стадионе «Альянц».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcs
Я тоже не попал, странно. Хотя каждый день во дворе забивал топовые голы по 10шт.
Кому-то хватает выиграть ЧМ или АПЛ и они уже в списке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий