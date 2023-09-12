Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо был удивлен, что не попал в список 30 претендентов на Золотой мяч. По мнению футболиста, список нельзя назвать логичным, потому что большинство его участников выбраны из-за пары хороших матчей в Лиге чемпионов.

«Я говорю себе, что у меня был очень хороший сезон на индивидуальном уровне, увидев ряд игроков в этом списке, я подумал, что тут нет логики. Но я никогда не был тем, кто стремится к индивидуальным наградам, я сосредоточен на команде. А люди, принимающие решения, видимо не смотрят на то, как футболисты провели сезон – одного или двух матчей в Лиге чемпионов может быть достаточно, чтобы претендовать на Золотой мяч», - заявил Рабьо изданию L’Equipe.

Этим летом Рабьо был близок к тому, чтобы покинуть «Ювентус», но решил подписать новый контракт и продлить свое пребывание на стадионе «Альянц».