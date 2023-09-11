Туринская Старушка
Блог

🎥 Вратарь Северной Македонии приехал на сборы в футболке Буффона. Позже его ждала теплая встреча с самим Джиджи

Столе Димитриевски Столе Димитриевски
Ювентус Ювентус
Клубы Клубы
серия А Италия серия А Италия
Ла Лига Ла Лига
Райо Вальекано Райо Вальекано
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
Футбол Футбол

И у футболистов бывают кумиры, на встречу с которыми они надеются. Столе Димитриевски, вратарь «Райо Вальекано» и сборной Северной Македонии, заполучил автограф великого Буффона.

Его национальная команда встречалась со сборной Италии в отборе Евро-2024. В составе делегации «адзурри» на матч приехал Джунлуиджи.

Димитриевски встретил экс-голкипера «Юве» в подтрибунке. Они тепло обнялись, а затем македонец попросил кумира подписать футболку «бьянконери». Джиджи, разумеется, не отказал.

Вероятно, Столе надеялся на встречу с кумиром. Он прибыл на сборы национальной команды Северной Македонии в футболке, на которой несколькими днями позже расписался Буффон.

У фанатов «бьянконери» эта футболка точно вызовет приятные воспоминания. Именно в этом комплекте в сезоне 2002/03 «Ювентус» стал чемпионом Италии, завоевал Суперкубок страны, вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Милану» в серии пенальти.

Димитриевски, кстати, и сам знаком с итальянским футболом. Столе числился голкипером молодежки «Удинезе», но за команду не играл: клуб отправлял его в постоянные аренды. Зато сейчас за «Райо» он выступает регулярно.

Здорово, что у 29-летнего вратаря получилось встретиться с кумиром даже после того, как Столе попрощался с Италией.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заяцволк
Македонище ! Вальеканище ! Подтрибунище !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий