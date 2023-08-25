Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил приглашение на слушанияе по делу о вымогательстве, в котором фигурируют его брат и группа друзей детства.

Погба оказался под дулом пистолета после нескольких попыток вымогательства, предпринятых близкими ему людьми, которые хотели получить деньги от чемпиона мира по футболу 2018 года.

По информации источников, несколько вооружённых автоматами людей, среди которых были друзья Погба потребовали у Поля 13 млн евро в качестве оплаты за тайные услуги охраны, которые оказывали игроку последние 13 лет, о которых сам игрок ничего не знал.

Погба скрывал эти угрозы и пытался разобраться в частном порядке, пока его брат не сделал несколько публикаций в разных соцсетях, где анонсировал мощный слив порочащей информации – о Поле, его агенте Рафаэле Пименте и даже Килиане Мбаппе, что побудило футболиста нарушить молчание. Впоследствии власти Турина и Франции начали расследование по этому поводу.

Матиа Погба вместе с некоторыми друзьями детства были ненадолго задержаны, пока продолжалось расследование, но затем освобождены.

Football Italia сообщает, что слушание назначено на 15 сентября, но пока неясно, примет ли участие Поль, но слушание состоится даже в его отсутствие.