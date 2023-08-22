Заслужили.

Новый спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли этим летом провел феноменальную работу. По данным Tuttosport, «Ювентус» в это трансферное окно сохранил 159,2 млн евро. 62,6 млн из них − зарплатная ведомость, а 96,6 млн − продажи, в том числе будущие (аренды с правом или обязательством).

В свежем выпуске La Gazzetta dello Sport сообщается, что клуб готов продлить контракты с Войчехом Шченсны, Федерико Гатти, Адрианом Рабьо и Федерико Кьезой. Последний уже сообщил клубу, что не покинет Турин свободным агентом.

В ближайшее время Джунтоли хочет встретиться с представителями игроков для обсуждения вариантов.

Приоритет для спортивного директора − контракт Адриена Рабьо. У француза осталось меньше года по договору, так как в июне он продлился всего на сезон. Джунтоли предложит ему два варианта: очередное продление на сезон с зарплатой в 7 млн евро (такая же, как и действующая) или долгосрочный контракт с понижением.

Затем Кристиано переключится на Кьезу, Шченсны и Гатти. Контракт защитника истекает в июне 2027 года, но «Юве» хочет предложить ему новое однолетнее соглашение с более низкой зарплатой (сейчас − 1,85 млн евро в год). То же самое касается Шченсны (12 млн евро), чье соглашение истекает в июне 2025 года.

Джунтоли необходимо еще больше сократить зарплатную ведомость бьянконери, поэтому он надеется убедить некоторых игроков согласиться на более низкую зарплату. Однако в случае с Кьезой, который может стать свободным агентом в 2025 году, возможна другая тактика.

Спортивный директор в хороших отношениях с представителями игрока, которые пообещали, что Кьеза не уйдет из команды бесплатно. Его контракт продлят до 2026 года, чтобы «Юве» был в сильной позиции, если по игроку поступят хорошие предложения о продаже.