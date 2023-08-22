Туринская Старушка
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«Ювентус» готов продлить контракты с четырьмя игроками. Один из них уже сообщил, что свободным агентом не уйдет

Клубы Клубы
серия А Италия серия А Италия
Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Адриен Рабьо Адриен Рабьо
Ювентус Ювентус
Федерико Гатти Федерико Гатти
Кристиано Джунтоли
Футбол Футбол

Заслужили.

Новый спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли этим летом провел феноменальную работу. По данным Tuttosport, «Ювентус» в это трансферное окно сохранил 159,2 млн евро. 62,6 млн из них − зарплатная ведомость, а 96,6 млн − продажи, в том числе будущие (аренды с правом или обязательством).

В свежем выпуске La Gazzetta dello Sport сообщается, что клуб готов продлить контракты с Войчехом Шченсны, Федерико Гатти, Адрианом Рабьо и Федерико Кьезой. Последний уже сообщил клубу, что не покинет Турин свободным агентом.

В ближайшее время Джунтоли хочет встретиться с представителями игроков для обсуждения вариантов.

Приоритет для спортивного директора − контракт Адриена Рабьо. У француза осталось меньше года по договору, так как в июне он продлился всего на сезон. Джунтоли предложит ему два варианта: очередное продление на сезон с зарплатой в 7 млн евро (такая же, как и действующая) или долгосрочный контракт с понижением.

Затем Кристиано переключится на Кьезу, Шченсны и Гатти. Контракт защитника истекает в июне 2027 года, но «Юве» хочет предложить ему новое однолетнее соглашение с более низкой зарплатой (сейчас − 1,85 млн евро в год). То же самое касается Шченсны (12 млн евро), чье соглашение истекает в июне 2025 года.

Джунтоли необходимо еще больше сократить зарплатную ведомость бьянконери, поэтому он надеется убедить некоторых игроков согласиться на более низкую зарплату. Однако в случае с Кьезой, который может стать свободным агентом в 2025 году, возможна другая тактика.

Спортивный директор в хороших отношениях с представителями игрока, которые пообещали, что Кьеза не уйдет из команды бесплатно. Его контракт продлят до 2026 года, чтобы «Юве» был в сильной позиции, если по игроку поступят хорошие предложения о продаже.

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